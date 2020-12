Nachschlag: Drumherum erzählt

ARD Degeto/WDR/ORF/EIKON Media/Dusan Martincek Die Phase des Wunderkinds: Louis van Beethoven (Colin Pütz) sorgt in Bonn für Aufsehen

Nach fast zwei Stunden dieses Mammutfilms stellt sich die Frage, ob da noch was kommen wird. Nein es kommt nichts mehr. Da sitzt der Meister im Schneegestöber auf der offenen Kutsche, holt sich seine verhängnisvolle Lungenentzündung und stellt fest, dass es wohl immer Fürsten und Knechte geben werde – und vorbei. Drei Phasen des Ludwig van – Kindheit, Sturm und Drang, die Verschrobenheit der letzten Monate – wurden zuvor in Ausführlichkeit seziert. Da ist der junge Colin Pütz zu sehen, der in Präzision und Schnelligkeit Mozart nacheifert, der jugendliche Anselm Bresgott, der beginnt, sich mit der Obrigkeit anzulegen, und der wunderliche, gehörlose Tobias Moretti. Doch was Beethovens Musik ausmachte, und wie er mit einem Gesamtkunstwerk die Wiener Klassik zu neuen Höhen fortschrieb, ist außen vor. Kein Wunder, die Schaffensperiode zwischen 1792 und 1826 wird ausgeblendet. Und so bleibt leider nicht mehr als ein Kostümschinken, auf dass die aufgeklebten Backenbärte im Wind davonfliegen. (mme)