Letzte Gänge

imago images/ZUMA Wire »Wow, ich dachte, hier würde eine lange Schlange stehen.« Münchner Innenstadt, Mitte Dezember

Der Lockdown räumt den Terminkalender auf. Ich hätte vor Weihnachten dreimal zu Ärzten gehen müssen, nur Routinesachen, TÜV und Abgasuntersuchung. Eigentlich. In Anbetracht der Lage habe ich telefonisch alles gecancelt und auf Friedenszeiten verschoben. Passt.

Aber ich musste am letzten Shoppingtag vor dem Lockdown doch noch einmal in die Innenstadt fahren, um bei Saturn im Reichseinkaufszentrum eine eingeschickte Fernbedienung für den DVD-Player abzuholen und bei der Gelegenheit eine Packung FFP-2-Masken bei Rossmann.

Ich dachte, in der Stadt würde die Hölle los sein, aber es ist alles ruhig und es gibt auch keine nennenswerten Schlangen vor den Geschäften. Bei Saturn stehen vor den drei Serviceschaltern nur zwei Kunden, ich bin also sofort dran.

»Wow, ich dachte, hier würde eine lange Schlange stehen«, sage ich und gebe dem Servicemitarbeiter meinen Zettel.

»Ich möchte eine Fernbedienung abholen …«

»Warum machen Sie sich darüber lustig?« mosert eine Frau, die links neben mir am nächsten Schalter steht.

»Ich mache mich doch gar nicht lustig.«

»Was glauben Sie, was die Leute hier für einen Stress haben, und Sie machen Scherze?«

»Ich habe doch nur …« – »… Unsinn reden …« – »… machen mich hier von der Seite an …« – »… wenn Sie in der Situation …« – »… habe doch nur …«

Irgendwann sind wir fertig. Ich verlasse das Atrium mit der Packung FFP-2-Masken und meiner Fernbedienung in der Hand und frage mich, was eigentlich das Problem ist. Das bisschen Lockdown ist doch kein Gottesdienst, bei dem man nicht lachen, applaudieren oder pfeifen darf. Und warum regt mich das überhaupt auf?

Ich gehe zum Goetheplatz und fahre mit dem Bus nach Hause, weiter vorn sitzt eine Frau, auf ihrem Schoß ein kleines Kind, ich denke, es ist ein Mädchen. Sie guckt mich über ihrer Mutter Schulter an, dann nimmt sie das Köpflein zurück und lächelt. Ich lache sie an, durch die Maske. Kann sie das … ja! Sie lacht zurück! Sie zeigt mir ein Ding mit dicken, bunten Holzkugeln an einer Strippe, ich zeige ich ihr die Fernbedienung und die Masken und dann deute ich auf meine im Gesicht. Sie guckt plötzlich schräg nach unten. Ich verdecke meine Augen mit den Händen und blinzle hindurch. Sie guckt wieder hoch, ich nehme die Hände weg, sie guckt wieder runter. Dann noch einmal und noch einmal.

Dann wurde ihr langweilig, wir haben damit aufgehört, und ich musste wieder aussteigen.