Ein Kontinent sucht Investoren

Zum Jahreswechsel geht die Afrikanische Freihandelszone (African Continental Free Trade Area /AFCFTA) an den Start. Ursprünglich für den 1. Juli dieses Jahres geplant, war der Beginn wegen der Coronapandemie verschoben worden. Nach Schätzung der Weltbank könnte AFCFTA bis 2035 rund 30 Millionen Menschen von Armut befreien, das Einkommen des Kontinents um umgerechnet 450 Milliarden US-Dollar (385 Milliarden Euro) und die Exporte innerhalb des Kontinents um 81 Prozent steigern. Typisch Weltbank.

Experten mahnen nun, die Einigung zügig und konsequent umzusetzen. Bisher unterschrieben fast alle Staaten das Abkommen, rund drei Dutzend ratifizierten es. Doch es gibt Hindernisse. So wird etwa der kontinentale Handel derzeit noch durch hohe Einfuhrzölle und Bürokratie erschwert. Matthias Boddenberg, Leiter der Deutschen Industrie- und Handelskammer für das südliche Afrika sieht nicht nur wegen der Coronakrise einen eher schleppenden Auftakt. »Es muss einfach bekannter werden, und es muss in der Praxis Beispiele geben, wo die Regelungen zu Vereinfachungen oder Erleichterungen geführt haben«, zitierte ihn dpa am Sonntag.

Und die Weltbank macht Druck: Gerade wegen Corona sei die Freihandelszone besonders wichtig. 2020 droht dem Kontinent laut Internationalem Währungsfonds (IWF) ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung um mindestens 3,2 Prozent. AFCFTA könne die negativen Folgen abfedern, heißt es von der Finanzorganisation.

Stephen Karingi von Afrikas Wirtschaftskommission ECA setzt indes weiter auf ausländisches Kapital: »Beim Anwerben von direkten Investitionen aus dem Ausland verkaufen sich Afrikas Volkswirtschaften noch immer unter Wert«. In den vergangenen Jahren seien diese immer geringer geworden: Waren es 2015 noch 56,6 Milliarden Dollar, so lag ihr Wert 2017 noch bei 42 Milliarden: »Diese Zahl repräsentiert weniger als drei Prozent der weltweiten Investitionsflüsse.« (dpa/jW)