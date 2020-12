»Köln wurde als historischer Einschnitt inszeniert«

imago/Eibner Pegida-Demonstration in Köln (9.1.2016)

In der »Kölner Silvesternacht« wurden zahlreiche Frauen von jungen Männern sexuell bedrängt und ausgeraubt. Wie erklären Sie sich, dass es zu einer solchen Häufung von Taten kam?

Es ist durch Gruppendynamiken und Situationsumstände zu erklären. Darauf weisen alle verfügbaren Daten aus den Ermittlungen, der Aufarbeitung für den Landtag von NRW, den Gutachten und Publikationen hin. Wir haben das systematisch gesichtet, um einen neuen Präventionsansatz für Silvester 2017 zu entwickeln. Es hatte sich damals eine Dynamik aufgeschaukelt, die vor allem den Bahnhofsvorplatz und die Domplatte zu einer normfreien Zone hat werden lassen.

In der Silvesternacht kamen Tausende junger Menschen zum Hauptbahnhof, um ein riesiges Fest mit Feuerwerk zu erleben. Das hat auch Gruppen aus Szenen angezogen, die dort stehlen wollten und das mit Sexualdelikten verbanden. Es hat lokale Gruppen von jungen männlichen Geflüchteten angezogen, die zum Teil schwer alkoholisiert und mit verzerrten Erwartungen an die Freizügigkeit die Gelegenheiten der normfreien Räume ausgenutzt haben. Polizei war kaum sichtbar oder wurde selbst angegriffen. Auf dem Vorplatz wurden Frauen sexuell angegangen oder sogar misshandelt, was die Gruppen als »Spaß« feierten. Diese »Spontangemeinschaft« fühlte sich sicher, ungestört männliches Macht- und Dominanzverhalten zeigen zu können – ermächtigt durch die Zuschauer, die zum großen Teil alles mit dem Handy filmten.

In der Debatte danach wurde auch die Geringschätzung von Frauen erwähnt, die muslimischen Männern oft unterstellt wird. Wie bewerten Sie das?

Das Verhalten als »muslimisch« zu bezeichnen, wäre fatal, weil es nur fundamentalistischen oder rechten Kräften in die Hände spielt. Der Kriminologe Rudolf Egg hat eine Tatanalyse vorgenommen und kann am Ende die Motive nicht eindeutig festmachen. Für uns ist die Bedeutung männlich dominierter Identitäten in Kleingruppen, die getragen sind von sexistischen Vorstellungen und die Voreinstellungen prägen, bedeutsam. Die Straftäter hatten sexistische Rollenbilder, darunter waren auch Geflüchtete mit einem sexistischen Frauenbild.

In der Bevölkerung sorgten die Ereignisse dafür, dass rechte Thesen zur Zuwanderung mehr Gehör fanden.

In unseren und anderen empirischen Untersuchungen zeigte sich ein Anstieg von Vorurteilen, also verallgemeinerten negativen und abwertenden Urteilen, über die Gruppe der Geflüchteten nach 2017, auch wenn die Immigration bereits rückläufig war. Die Analysen zeigten, dass sich Ressentiments vor allem gegen junge männliche Einwanderer richteten, egal, ob sie geflüchtet waren oder nicht. Das Bild von gewaltorientierten sexistischen jungen Männern blieb nach Köln und hat banale Vorurteile wieder hervorgeholt.

Rechtspopulistische, rechtsextreme und migrationsfeindliche Gruppen waren auf jeden Fall unglaublich schnell und professionell organisiert vor Ort und im Netz aktiv. Köln wurde als historischer Einschnitt stilisiert und lieferte Fakten, mit denen an Mythen und Vorurteile angeknüpft werden konnte. Köln war auch eine Brücke in weite Teile der bürgerlichen Milieus. Es beflügelte Mythen über »Systemmedien«, weil diese zu spät berichteten. Es bestärkte Bilder »linker Ideologen«, die Gewalt rechtfertigten. Es schien das bestehende Bild vom Kontrollverlust des Staates zu bestätigen. Die zweifelsfrei hohe Schwere der Gewalt hatte wiederum den Effekt gehabt, dass die Politik dann versucht hat, Kontrolle zu suggerieren.