Stunde der Hardliner

imago/Future Image Im darauffolgenden Jahr stark aufgestellt: Polizisten rund um den Kölner Hauptbahnhof am 30. Dezember 2016

Es war wie das Stichwort, auf das viele nur gewartet hatten. Fünf Jahre liegen die Ereignisse der sogenannten Kölner Silvesternacht zurück, die den Gegnern einer offenen Flüchtlingspolitik wie gerufen kamen. Sie eröffnete ihnen die Gelegenheit, die Agenda, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der Parole »Wir schaffen das!« befürwortet hatte, für endgültig gescheitert zu erklären. Vom »Ende der Willkommenskultur« schrieben die bürgerlichen Medien in den Wochen danach. Im aufgeheizten Klima wurden differenziertere Einschätzungen kaum noch gehört.

Was in der Nacht vom 31. Dezember 2015 auf den 1. Januar 2016 im Bereich des Kölner Hauptbahnhofs und vor dem Dom geschehen war, war ohne Frage beispiellos. Im Gedränge der zeitweise mehr als 1.000 Feiernden waren Hunderte Frauen Opfer von Übergriffen geworden. Sie waren von Männergruppen umringt und dabei sexuell belästigt und in vielen Fällen auch ausgeraubt worden. Mehr als 1.200 Strafanzeigen wurden in den Monaten danach erstattet, etwa die Hälfte wegen sexueller Delikte, darunter fünf wegen Vergewaltigung. Auch in Hamburg, Düsseldorf und Stuttgart gab es in der Silvesternacht 2015 derartige Übergriffe, allerdings nicht in dem Ausmaß wie in Köln.

Zum Politikum wurde das Geschehen durch den Umstand, dass es sich bei den Tätern fast durchweg um Migranten gehandelt hatte. Von den 290 ermittelten Beschuldigten kamen knapp 200 aus Algerien und Marokko, jeweils etwa 30 aus dem Irak und Syrien. Rechte Scharfmacher nutzten die Ereignisse als Brandbeschleuniger. In den »sozialen Medien« ließen User ihrem Hass und ihren Vernichtungsphantasien freien Lauf. Die faschistische Partei Pro NRW erklärte, »testosterongesteuerte Neubürger« hätten an Neujahr »Jagd auf junge einheimische Frauen« gemacht. AfD-Rechtsaußen Björn Höcke schrieb auf Facebook, die Silvesternacht habe einen »Vorgeschmack auf den drohenden Kultur- und Zivilisationszerfall gegeben«.

Das unterschied sich nur graduell von manchen Kommentaren in deutschen, aber auch ausländischen Leitmedien. Die FAZ konstatierte am 7. Januar 2016 mit Genugtuung, die Auslandspresse habe, »ohne zu zögern, einen Zusammenhang zwischen den Übergriffen und der Flüchtlingskrise hergestellt«. Der New York Times-Kolumnist Ross Douthat etwa forderte Merkels Rücktritt, damit ihr Land keinen zu hohen Preis für ihren »edelmütigen Irrsinn« zahlen müsse.

Für Linke waren die Ereignisse nicht so simpel einzuordnen. Dass Migranten Frauen sexuell belästigt und genötigt hatten, ließ sich nicht wegdiskutieren. Diese »Welle von sexuellen Übergriffen gegen Frauen« dürfe auf keinen Fall verharmlost werden, erklärte Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, in der vergangenen Woche gegenüber jW. Dass Tatverdächtige in »besonders patriarchal geprägten nordafrikanischen Gesellschaften« sozialisiert worden seien, »in denen Frauen sogar gesetzlich diskriminiert werden«, habe in Köln eine Rolle gespielt. Die Vorfälle müssten aber als das benannt werden, »was sie in erster Linie waren: sexistische Männergewalt gegen Frauen«, so Jelpke. Das jedoch sei »keine Spezialität von Nordafrikanern«. Wo viele alkoholisierte Männer seien, komme es »regelmäßig zu massiven sexuellen Übergriffen auf Frauen – auf dem Münchner Oktoberfest ebenso wie beim rheinischen Karneval«. Die Vorfälle seien »auf unerträgliche Weise« von innenpolitischen Hardlinern instrumentalisiert worden, um Gesetzesverschärfungen im Asylrecht durchzudrücken. So sei das Ausweisungsrecht deutlich verschärft und zudem versucht worden, die nordafrikanischen Staaten Marokko, Algerien und Tunesien als »sicher« einzustufen.

Tatsächlich wurde die Gunst der Stunde genutzt, um weitere Verschärfungen für Asylbewerber durchzusetzen. Dass die Kölner Silvesternacht ein Wendepunkt in der Asyldebatte gewesen sei, wie bis heute behauptet wird, muss aber bezweifelt werden. Schon im Herbst 2015 waren Stimmen lauter geworden, die auf Verschärfungen drängten. So erklärten 34 CDU-Funktionäre in einem offenen Brief an Merkel, die »gegenwärtig praktizierte ›Politik der offenen Grenzen‹« entspreche weder europäischem oder deutschem Recht noch dem Programm der CDU. Ende September 2015 hatte das Kabinett als Reaktion auf die »Flüchtlingskrise« das Asylpaket I beschlossen, das Asylverfahren beschleunigen und Abschiebungen vereinfachen sollte. Auch das Asylpaket II, das weitere Verschlechterungen für Asylbewerber enthielt, war bereits im November geschnürt worden – noch vor der »Kölner Silvesternacht«.

Nach den Ereignissen in der Domstadt konnten die längst geplanten Verschärfungen des Asylrechts wie die leichtere Ausweisung »krimineller Ausländer« als entschlossene Reaktion der Politik verkauft und leichter durchgesetzt werden. Auch Angela Merkel hatte ihren Kurs längst korrigiert, wie der Spiegel Mitte März 2016 unter der Zeile »Merkels Abschied von der Willkommenskultur« konstatierte. Wohin diese Kurskorrektur zurück zur Politik der Abschottung der EU geführt hat, ist heute etwa in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln zu besichtigen.