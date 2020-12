Trump auf Blockadekurs

Tom Brenner/REUTERS Nutzt die letzten Wochen seiner Amtszeit intensiv aus: Der scheidende US-Präsident Donald Trump (Maryland, 23.12.2020)

Millionen US-Amerikaner haben am Wochenende ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld verloren, weil der amtierende Präsident Donald Trump bislang weiter ein Konjunkturpaket blockiert. Das von beiden Parteien im Kongress beschlossene Maßnahmenbündel im Umfang von rund 900 Milliarden US-Dollar sieht unter anderem die Zahlung eines höheren Arbeitslosengelds bis zum März und die Verlängerung bestehender Hilfen vor. Zudem sollen die meisten Bürger einmalig eine Hilfszahlung in Höhe von 600 Dollar bekommen. Trump fordert jedoch unter anderem eine Erhöhung der Zahlung auf 2.000 Dollar pro Kopf und weigert sich daher, das Gesetz mit seiner Unterschrift in Kraft zu setzen. Seine Republikaner im Repräsentantenhaus lehnten eine solche Erhöhung jedoch am Donnerstag ab. Trumps verantwortungsloses Handeln werde inmitten der Coronakrise »verheerende Konsequenzen« für das Land haben, warnte der gewählte US-Präsident Joseph Biden am Sonnabend. »Die Republikaner müssen aufhören, Spielchen zu spielen, während Amerikaner hungern«, forderte die demokratische Senatorin Elizabeth Warren über Twitter.

Zuletzt erhielten rund 20,4 Millionen Menschen eine Form von Arbeitslosenhilfe, fast 19 Millionen mehr als zur gleichen Zeit 2019. Schätzungen gehen davon aus, dass die Hilfen nun für etwa zehn bis zwölf Millionen Empfänger ausgelaufen sind. Formell hat Trump bis Anfang Januar Zeit, um das Gesetzespaket in Kraft zu setzen oder sein Veto einzulegen. Auch ein Teil des Bundeshaushalts in Höhe von rund 1,4 Billionen Dollar wurde damit verabschiedet. Sollte Trump seine Unterschrift weiter verweigern, müsste die Regierung ihre Geschäfte am Dienstag zunächst aussetzen, es käme zu einem sogenannten Shutdown.

Auch den Verteidigungshaushalt hatte Trump am 23. Dezember mit einem Veto blockiert. Das Repräsentantenhaus soll an diesem Montag erneut über das Budget im Umfang von 740 Milliarden US-Dollar abstimmen. Die Abgeordneten könnten Trumps Veto mit einer Zweidrittelmehrheit überstimmen. Der Senat will sich offenbar am Dienstag damit befassen. Der Militärhaushalt war ursprünglich von beiden Kammern mit mehr als einer Zweidrittelmehrheit beschlossen worden. Laut Trump sei das Gesetzespaket ein »Geschenk« für China und Russland, das es zudem unmöglich mache, US-Soldaten im Ausland »nach Hause zu bringen«. (dpa/jW)