Brendan McDermid/REUTERS Blackrock ist für umfassende Aktienkäufe bei Konzernen bekannt, die für Waldrodung verantwortlich sind, so Kenneth Haar

Die EU-Kommission hat den US-Investitionsfonds Blackrock als Berater zum Thema Klimaschutz und Finanzmärkte beauftragt. Wie sehen Sie das?

Die EU-Kommission hat im Zusammenhang mit dem Pariser Klimaabkommen eine Initiative gestartet, um den Finanzsektor »grüner« zu machen: Investitionen sollen von schädlichen in nachhaltige Bereiche umgelenkt werden. Banken sollen über die Folgen ihrer Geschäfte für das Klima und über die Folgen des Klimawandels für ihre Geschäfte Bescheid wissen. Gleichzeitig entwickeln Finanzinstitute ihre eigene Agenda, die vor allem auf Freiwilligkeit beruht und den Interessen des Sektors folgt. Die Pläne sind unglaubwürdig und gefährlich. Einer der wichtigsten Protagonisten ist Blackrock.

Trotzdem hat die Kommission den Fonds beauftragt, einen Bericht zu erstellen und sie mit Analysen darüber zu versorgen, wie Klimaschutz in der Finanzregulierung berücksichtigt werden kann. Dadurch könnte das ganze Projekt in die falsche Bahn gelenkt werden, noch bevor es gestartet wurde. Die Konsultationen mit Blackrock beeinflussen den regulatorischen Umgang der Kommission mit den Finanzinstituten, etwa wenn es um Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe geht.

Sie argumentieren wie Emily O’Reilly, die Bürgerbeauftragte der EU, es gebe hier einen Interessenkonflikt.

Die Kommission überlässt eine derartige Schlüsselrolle ausgerechnet einem der größten Investoren in Kohle, Öl und Entwaldung. Natürlich hat der ein finanzielles Eigeninteresse am Ergebnis des Prozesses. Blackrock wird nicht sein eigenes Portfolio ignorieren und Richtlinien vorschlagen, mit denen das Unternehmen sich selbst schadet. Ausgerechnet Blackrock mit diesem Bericht zu beauftragen ist, als würde man Shell nach der Zukunft des Öls fragen oder Philipp Morris, ob Rauchen krebserregend ist.

Was genau hat Blackrock mit Kohle und Entwaldung zu tun?

Blackrock verfügt über ein Investitionsvolumen von fast acht Milliarden US-Dollar und ist für umfassende Aktienkäufe bei Konzernen bekannt, die für Waldrodung verantwortlich sind, etwa im Amazonas. Kohle ist eine weitere Spezialität. Auch wenn das Volumen zuletzt leicht zurückging, ist Blackrock weiterhin weltweit der größte Kohleinvestor. Der Fonds besitzt Anteile sowohl an RWE als auch an Southern Company, den größten Betreibern von Kohlekraftwerken in Europa und den USA.

Haben Sie Belege, dass Blackrock in Brüssel gegen strengere Umweltstandards lobbyiert?

Ja. Ein Bericht der Forschungsgruppe Influencemap, die sich mit den Standpunkten und Aktivitäten der Finanzlobby zu den Plänen der Kommission befasst, kommt zu dem Ergebnis, dass Blackrock ein wichtiger Gegner strengerer Umweltschutzregeln ist. Der Konzern ist auch durch die Arbeit von Branchenverbänden wie der European Fund and Asset Managers Association präsent. Der Widerstand dieses Verbands gegen jeden Schritt, der die Handlungsspielräume der Investoren einschränken würde, ist klar nachzuvollziehen. Darüber hinaus ist Blackrock ein wichtiger Player in der Lobbyorganisation der weltweit größten Finanzunternehmen, dem Institute of International Finance. Die Organisation zielt darauf ab, dass alle politischen Bemühungen für eine umweltfreundlichere Finanzpolitik in Freiwilligkeit münden – eine gängige Taktik, um echte Veränderungen zu verhindern.

Was folgt aus der Kritik der Bürgerbeauftragten?

Ich würde gerne sagen, die Kommission müsste den Vertrag nun kündigen. Aber soviel Macht hat die Bürgerbeauftragte nicht. Dennoch eröffnet die Rüge in zweierlei Hinsicht ein neues Kapitel. Einerseits zeigt sich klar, dass die Lobbyregeln der Kommission und der anderen EU-Institutionen nicht funktionieren. Es wird politischen Druck geben, damit es nicht erneut passieren kann, dass jene, die reguliert werden sollen, von der Kommission als Berater engagiert werden. Was Blackrock angeht, so werden jene Mitglieder des EU-Parlaments, die das Thema auf die Agenda gesetzt hatten, dies erneut tun. Selbst wenn die Kommission dadurch nicht veranlasst werden sollte, den Vertrag zu kündigen, wird das Thema soviel Aufmerksamkeit bekommen, dass der Bericht von Blackrock nicht so zentral bei der Ausgestaltung der neuen Bankenregulierung sein wird, wie es geplant war.