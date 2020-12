Kliniken in BRD überlastet

Frank Molter/dpa Mit steigenden Fallzahlen wächst die Arbeitsbelastung: Überwachung von Patientendaten (Kiel, 3.12.2020)

In der Bundesrepublik bleibt die Situation auf den Intensivstationen weiter sehr angespannt. Es werde bis in den Januar hinein eine »fortgesetzte Grenzsituation« geben, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Uwe Janssens, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Die Zahl der Coronapatienten werde zunächst weiter zunehmen, ebenso die Zahl der belegten Betten.

Wenn eine Pflegekraft sich um drei bis vier Covid-19-Erkrankte auf der Intensivstation kümmern muss, erinnere dies an »Kriegsmedizin«, sagte Peter Hoffman vom Verein demokratischer Ärztinnen und Ärzte (VDÄÄ) in einer Mitteilung vom Dienstag. »Das ist keine unvermeidliche Folge der Pandemie oder Schicksal, sondern Resultat einer desaströsen Planung und der Finanzierung über Fallpauschalen.« In der ersten Coronawelle hätten die meisten Kliniken Betten freigehalten und »gut planbare elektive Eingriffe« reduziert. Nun aber werde das Freihalten von Betten nicht in gleicher Weise und flächendeckend gefördert. Deshalb würden die meisten Einrichtungen ihren Regelbetrieb aufrechterhalten wollen, was zu Überlastung und schlechter Versorgung führe. »Dies erfolgt aus rein finanziellen Erwägungen«, heißt es in der Mitteilung.

Der Verband fordert »eine verbindliche Regelung der Bundesregierung zur Verschiebung aller nicht notwendigen Eingriffe in der aktuellen Pandemiesituation« sowie eine »Finanzierungsregelung, die dafür sorgt, dass alle Kosten, die in 2020/2021 in den Krankenhäusern anfallen, in voller Höhe refinanziert werden«. Damit würde die BRD dem Beispiel der Niederlande folgen. Dort wurden alle planbaren regulären Behandlungen abgesagt, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag in Den Haag entschied. Die akute und nicht aufschiebbare medizinische Versorgung solle gewährleistet bleiben. Auch sollen erneut Patienten auf Intensivstationen in deutschen Kliniken verlegt werden.

Derweil unterliegen in Bayern Reiserückkehrer aus Risikogebieten ab diesem Mittwoch neben einer Quarantänepflicht nun auch einer Coronatestpflicht. Spätestens 72 Stunden nach der Einreise müssen sie beim zuständigen Gesundheitsamt ein Testergebnis vorlegen, hat am Dienstag das bayerische Kabinett in München beschlossen. (dpa/AFP/jW)