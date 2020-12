Russisch wieder Verkehrssprache in Moldau

Roveliu Buga/AP/dpa Das Parlament macht Schwierigkeiten: Maia Sandu, die neue »prowestliche« Präsidentin der Republik Moldau (Chisinau, 16.11.2020)

Chisinau. Gegen den Protest der »prowestlichen« Opposition gilt in der Republik Moldau Russisch per Parlamentsbeschluss wieder als Verkehrssprache. Das Parlament in der Hauptstadt Chisinau stimmte am Mittwoch für ein entsprechendes Gesetz, wie moldauische Medien berichteten. Behörden können demnach künftig etwa dazu verpflichtet werden, Dokumente in russischer Übersetzung anzubieten. In Moldau, das an das EU-Land Rumänien grenzt, ist Rumänisch Amtssprache. Tausende Moldauer arbeiten und leben in Russland. Die Mehrheit der Bevölkerung beherrscht die russische Sprache, auch wenn sie nur für eine Minderheit die Muttersprache ist. Russisch war in der Vergangenheit bereits Verkehrssprache gewesen, 2018 erklärte das Verfassungsgericht ein entsprechendes Gesetz aber für »veraltet«. (dpa/jW)