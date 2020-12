Koalition will Bahn höhere Schulden erlauben

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. Die Regierungskoalition will der Deutschen Bahn angesichts der Coronakrise höhere Schulden erlauben. In einer Vorlage für eine Sitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags am Mittwoch heißt es, die Netto-Finanzschulden der DB AG dürften Ende des Jahres den Zielwert von 32 Milliarden Euro bzw. von 35 Milliarden Euro Ende 2021 nicht überschreiten. Die Vorlage lag der dpa vor. Bisher liegt die bereits angehobene Verschuldungsgrenze des bundeseigenen Unternehmens bei 30 Milliarden Euro. Im Oktober lagen die Netto-Finanzschulden bei rund 25 Milliarden. Hintergrund für die nun nochmals geplante Anhebung der Schuldengrenze ist auch, dass die EU-Kommission immer noch kein grünes Licht gegeben hat für geplante Eigenkapitalhilfen des Bundes in Höhe von fünf Milliarden Euro. (dpa/jW)