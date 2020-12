Maustekakku

Finnland leiht Finnair 400 Millionen Euro. Finnland kommt vorbildlich durch die Coronakrise. Das ist alles, was man aus dem Land erfährt. Die Finnen erzählen einfach nichts. Das scheint neben den Polarlichtern die Hauptattraktion in dem skandinavischen Land zu sein. Ein deutscher Auswanderer berichtet entzückt auf Youtube: »Hier wirst du nicht vollgelabert.«

Das passt gut zum deutschen Mythos der »Stillen Nacht«. Es ist ja auch schon alles gesagt – nur nicht von jedem (Karl Valentin). Von meinem Kumpel Kurt zum Beispiel nicht. Der hat mir noch nie erklärt, dass Jesus Christus gar nicht am 24. geschweige denn am 25. Dezember geboren ist, sondern im Frühling. Und dass man diese Hammerinfo Lukas Kap. 2, Vers 8 entnehmen kann, wo steht, dass die Hirten in Bethlehem gerade Nachtwache bei ihrer Herde hielten, als der Engel sie von der Geburt ihres Retters unterrichtete. Hirten pennen aber nur Ende März draußen, wenn die Schafe Kinder kriegen und nicht im Dezember. Also muss Jesus … klar?

Ich finde Kurt auch so nett, weil er der einzige Genosse ist, der mich noch nicht darüber belehrt hat, dass der Weihnachtstermin am 25. Dezember auf ein uraltes, heidnisches Fest zurückgeht: »Sol invictus« (»unbesiegte Sonne«), ein Sonnenwendefest. Schon in Ägypten und Persien, später auch im antiken Griechenland und Rom war es Staatsdoktrin zu glauben, man habe die wieder länger werdenden Tage der Geburt eines Sonnengottes zu verdanken. 272 befahl Kaiser Aurelian dessen Verehrung. Die Christen kaperten das Fest rund 50 Jahre später und erklärten es einfach zum Geburtstag ihres eigenen Herrn. Kaiser Konstantin besiegelte dies 325 auf dem Konzil von Nicäa, 13 Jahre nach der gewonnenen Schlacht an der Milvischen Brücke gegen Maxentius, den Besetzer Roms.

Auch in Nordeuropa feierte man bis ins Mittelalter hinein ein Winterson­nen­wendefest, das »Julfest«, ein veritables Gelage, das von dem in England zum Christentum bekehrten norwegischen König Håkon dem Guten auf den 25. Dezember verlegt wurde. In Skandinavien heißt das Weihnachtsfest immernoch »jul«, in Island »jól« und die Finnen wünschen sich »Hyvää joulua!«

Maustekakku (Gewürzkuchen):

250 g Zucker und 250 g geschmolzene Butter verrühren, drei Eier dazugeben und alles schaumig schlagen. 75 g Nüsse, 75 g kandierte Ingwerstücke, eine geriebene Orangenschale, 1 TL gemahlene Nelken, 1 TL gemahlenen Zimt, 1 TL gemahlenen Kardamon und eine halbe Tasse Sahne daruntermengen. 350 g Mehl und ½ TL Backpulver dazu sieben. Teig in eine gefettete Blechbackform geben und ca. 1 Std. im Ofen backen. Stürzen und erkalten lassen.

Ich finde es richtig, dass Kurt von all dem kein Gewese macht, denn so interessant die Entstehung und Entwicklung von religiösen Riten auch sein mag, Jesus Christus selbst hat als jüdischer Rabbi weder seinen noch anderer Leute Geburtstag gefeiert, auch nicht den der Sonne. Vielmehr hat er angeordnet, dass die Menschen einander lieben, lieben und nochmals lieben sollen, auch die Arschlöcher, weil man selber manchmal eines ist. Ich habe das Kurt erzählt, und er meinte: »Jo.«