Doppelt anachronistisch

Kacper Pempel/REUTERS Von traditioneller Weihnacht weit entfernt: Lichtinstallation zum Fest in der Altstadt von Warschau (5. Dezember)

Werbefreies Fernsehen gibt es in Polen nicht. Einer der Spots, dem man in diesen Wochen nicht entkommt, geht ungefähr so: Ein circa zehnjähriges Mädchen sitzt traurig auf einem Sofa im Wohnzimmer einer Villa mit Panoramafenster. Auftritt von Robert Lewandowski als Vater des Mädchens. Er fragt, warum Töchterchen so traurig sei, sie antwortet: Weil ja dieses Jahr Weihnachten sicherlich ausfallen werde. Lewandowski: Das wollen wir doch mal sehen. Er packt sein Töchterchen in einen Sportwagen, fährt über eine – seltsamerweise geräumte – Straße durch einen Winterwald und kommt vor einer Hütte an, in der ein Darsteller mit Rauschebart gerade einen Schlitten in den Schuppen schiebt. Es geht hin und her, schließlich spuckt der Schornstein Geschenkpakete aus, die auf dem Bescherungstisch der Familie des Fußballhelden landen. Inhalt: Smartphones und/oder Handyverträge, alles vom polnischen Mobilfunkanbieter.

Keiner der Darsteller trägt Maske. Dafür gibt es zwei Gründe: Der pragmatische lautet, dass der Spot wahrscheinlich schon vor einem Jahr gedreht wurde, als von Corona noch keine Rede war. Wo kam schließlich der Schnee her? Dieses Jahr ist noch keiner gefallen. Der inhaltliche Grund, warum das heute trotz Pandemie gesendet wird, ist, dass ja genau der Witz von Werbung darin besteht, dass sie Utopien verkauft. Träume von Reichtum und Schönheit, und eben auch Träume von einem Leben ohne Maske. Insofern wäre ein Werbespot, dessen Teilnehmer Masken tragen, zwar politisch korrekt, aber so trist wie ein schläfriger Schweden-Krimi im Nachtprogramm.

So trostlos und dümmlich er ist, trotzdem lässt sich aus dem Werbespot etwas lernen. Denn er zeigt, wie das traditionelle Weihnachten in Polen von zwei Seiten her zersetzt wird. Die eine sind die Coronamaßnahmen, die dazu führen, dass von Reisen aller Art abgeraten wird, auch wenn es zu nahen Verwandten geht. Meine eigenen Schwiegereltern, beide über 80, haben sich entschieden, dieses Jahr lieber in ihrer Wohnung zu bleiben, anstatt bei meiner Frau und mir die Feiertage zu verbringen. Die andere Seite aber sind die vollkommen von der polnischen Weihnachtstradition abgetrennten Bilder, die die Werbespots des Fernsehens transportieren. Weder Schlittenfahrten durch den Wald, noch durch den Schornstein fliegende Geschenkpakete kommen in dieser Tradition vor.

Kulinarische Geschichte

Im Prinzip ist Heiligabend (Wigilia) in Polen ein bescheidener Feiertag. Die Familie kommt gegen Abend zusammen und vollzieht zunächst ein Ritual, das der nicht hier Sozialisierte sich erst aneignen muss: das »Brechen der Oblate«. Die steht – weil ebenfalls aus ungesäuertem Teig hergestellt – für die Hostie, die in der katholischen Messe den Leib Christi repräsentiert. Sorry, da ging der gelernte Protestant mit mir durch, nicht repräsentiert, sondern zu ihm wird. Ja, über so etwas haben die sich mal gestritten. Egal. Also die Hostie. Eigentlich dürfte sie damit auch nur vom Priester ausgeteilt werden, damit die Beteiligten des Mysteriums der Eucharistie teilhaftig würden. Das ist natürlich nicht praktikabel, also drückt der Papst ein Auge zu, und es wird in jedem Wohnzimmer eine Quasi-Eucharistie inszeniert, die nicht so heißt: Jeder erhält eine Oblate zum Herumreichen, von welcher alle anderen Teilnehmer des Weihnachtsabends sich ein Stück abzubrechen und dasselbe zu verzehren haben. Eine vom Standpunkt der reinen Lehre ziemlich unpassende Konzession an die evangelische Lehre vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen, aber dies nur am Rande.

Nach dieser so geschmacksfreien wie inhaltsleeren Vorspeise setzt man sich über kurz oder lang zu Tisch. Der ist natürlich festlich gedeckt, unterliegt aber kirchlichen Fastengeboten. Es soll kein Fleisch serviert werden. Das wird offenbar nicht immer so ganz eingehalten, jedenfalls haben die polnischen Bischöfe vor einigen Jahren verkündet, dass es keine ganz schlimme Sünde sei, wenn es doch ein Würstchen gäbe. Aber klassisch ist das nicht. Meine Familie hält sich ans Hergebrachte. Das bedeutet, dass Schwiegermutter köstliche kleine Teigtaschen mit einer Pilzfüllung eingefroren mitbringt, dazu absolut delikates Barszcz (Borschtsch), eine klare Brühe aus fermentierten Roten Beten mit viel Knoblauch und Majoran, außerdem eine mit Sahne gebundene Fischsuppe, die aus den Köpfen der später servierten Karpfen gekocht wurde. Weiter gibt es Sauerkraut mit Pilzen, gebratenen Fisch und zum Nachtisch ein Kompott aus getrocknetem Obst sowie Mohnkuchen.

Das weihnachtliche Hauptgericht, der Karpfen, ist dabei nicht ganz so traditionell, wie es aussieht. Er kam nämlich erst in der Volksrepublik massenhaft auf den Tisch. Die wollte Devisen für den Heringsfang auf hoher See sparen und propagierte den Verzehr des in heimischen Teichen preiswert und in großen Stückzahlen zu züchtenden Süßwasserfischs. Ausgerechnet bei den polnischen Kohlekraftwerken entstanden große Karpfenzuchten, denn vorgewärmtes Kühlwasser gab es ja reichlich. Immerhin ist es aus der Mode gekommen, diesen Karpfen lebendig zu kaufen, ihn noch ein paar Tage in der häuslichen Badewanne herumschwimmen zu lassen und dann durch die Hand des Hausherrn mit dem Küchenbeil ins Jenseits befördern zu lassen. Fischhenker zu sein ist nämlich nicht so einfach, wie man denkt, das Tier ist ja glitschig und wehrt sich vor dem Ersticken durch impulsive Bewegungen.

Ich esse vom Karpfen aus Höflichkeit ein Stück, dieses Jahr bleibt mir das erspart. Ansonsten habe ich im Zuge der Aufweichung der polnischen Kultur durch den dekadenten Westen, welche die regierende PiS ständig beklagt, eingeführt, dass es ein zweites, eher mediterran orientiertes Fischgericht gibt, das ich beisteuere. Um Helmut Kohl zu zitieren: Wir leiden auf hohem Niveau. Dass ich dazu auch Wein auf den Tisch stelle, ist eigentlich nicht vorgesehen. Ich habe aber meine Schwiegereltern davon überzeugt, dass es, wenn Jesus in Kana Wasser in Wein verwandelt und auch bei seinem letzten Abendmahl vor der Gefangennahme den Rebensaft nicht verschmäht habe, wohl keine Sünde darstelle, auch bei dieser Gelegenheit welchen zu trinken. Einer muss traditionell dennoch nüchtern bleiben, um die Schwiegereltern zur Mitternachtsmesse zu fahren. Auch das immerhin entfällt dieses Jahr, dem Weißwein zur »­Agghiotta di pesce spada«, im Ofen gebratene Schwertfischsteaks mit Tomaten-Rosinen-Sauce und gerösteten Pinienkernen, steht insofern nichts entgegen. So lässt es sich fasten oder in Worten Karl Marx’ »flott entsagen«.

Tadeusz Koniarz/imago images/Eastnews Früher Hering, heute Karpfen: Der Sinneswandel geht auf die Volksrepublik Polen und deren Wunsch, die heimische Zucht zu stärken, zurück (Tarnow, 9. Dezember)

Kommerz und Leitbild

Ein weiterer polnischer Weihnachtsbrauch ist die Sitte, dass man immer ein Gedeck mehr auf den Tisch stellt, als Esser geladen sind: Für den »einsamen Wanderer«, der dann doch nie anklopft. Denn Polen ist ja stolz darauf, keine Flüchtlinge aufzunehmen, weil sie, so PiS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski, »Parasiten und Krankheitserreger« einschleppten. Der Brauch hat uralte vorchristliche Wurzeln in der Vorstellung, in einer der »Rauhnächte« (so heißen die längsten Nächte des Winters im deutschen Brauchtum) könne man Verbindung zu im ausgehenden Jahr Verstorbenen aufnehmen. Dieser Volksglaube wurde zu verschiedenen Zeiten jeweils aktuell neu interpretiert. Zum Beispiel im 19. Jahrhundert als Gedenken an die nach dem fehlgeschlagenen antirussischen Aufstand von 1863–65 nach Sibirien verbannten Polen. Während des Kriegszustands in den 1980er Jahren traten dann internierte Solidarnosc-Aktivisten an die Stelle der »Sibirien-Polen« – heute ist es eine Geste der Solidarität ohne Rückfrage, die außer am Weihnachtstisch selten praktiziert wird.

Kulturell betrachtet, ist es erstaunlich, dass bei einem so traditionellen Weihnachtsbrauchtum, wie es zumindest als Leitbild existiert, trotzdem diese Bombardierung mit Pseudomusik wie »Jingle Bells« und dergleichen stattfindet. Warum stößt sich das nicht ab? Die unmittelbar einleuchtende Erklärung, dass die Werbespots, die diesen Audioschrott in aller Ohren transportieren, halt von internationalen Konzernen bestellt und von internationalen Agenturen realisiert würden, mag stimmen, greift aber wohl zu kurz. Dieselbe Vermüllung des Gehörs gibt es ja auch auf deutschen Weihnachtsmärkten, und wenn Corona ein Gutes hat, dann dass dieses Greuel einmal ausfällt.

In Polen fehlt jedoch eine musikalische Tradition in der Art von Bachs Weihnachtsoratorium. So wenig sich dessen Melodien als Tonspur von Handywerbung eignen, so wenig setzen polnische Weihnachtslieder, wie sie ab dem ersten Advent landauf, landab die Innenstädte beschallen, in ihrer primitiven Zwei-Akkorde-Harmonik und Texten wie »Lulaj, lulaj« dem Musikalischen aus den USA irgend etwas Substantielles entgegen. Da rächt sich die auch von katholischen Autoren konstatierte Oberflächlichkeit und Reduzierung aufs Äußerlich-Rituelle, wie sie den Katholizismus gerade in Polen kennzeichnet: Indem sie das Einfallstor für die Verflachung der Rituale von anderer Hand bietet. Man muss das nicht bedauern. So geht halt historische Dialektik.

Derweilen finden rund um und aus Anlass von Weihnachten die üblichen kapitalistischen Lobbykampagnen statt. Der Einzelhandelsverband verlangt bei Gelegenheit von Fest und Pandemie dasselbe, was er schon seit Jahren fordert, aber bisher nicht durchsetzen konnte: die Aufhebung der Schließung der Läden am Sonntag, wie sie die Regierungspartei in den Jahren 2015–2017 stufenweise verfügt hatte. Einstweilen hat der Verband keine Aussicht auf Erfolg, wobei seine Argumentation auch ziemlich verrückt ist. Ausgerechnet das volkswirtschaftliche Argument eines Umsatzrückgangs pro Stunde gegen die Ausdehnung der Öffnungszeiten, das die Gewerkschaften in Deutschland zu Recht immer vorgebracht haben, dreht die Unternehmerseite jetzt unter pandemiepolitischen Vorzeichen um: Bei längeren Öffnungszeiten verringere sich das Gedränge in den Läden.

Im übrigen ist wieder mal Spendensaison. Eine Aktion immerhin ist etwas pfiffiger als üblich: Der Fernsehsender TVN will dieses Jahr von dem gesammelten Spendengeld erwerbslose Gastronomen anheuern, damit diese für Bedürftige kochen. So könnten einige aus dieser Zielgruppe vielleicht wider Erwarten doch noch in den Genuss eines Essens kommen, das mit etwas mehr Kenntnis und Sorgfalt zubereitet wurde, als es sonst für Armenspeisungen üblich ist.

Nein, Weihnachten fällt dieses Jahr auch in Polen nicht aus. Es findet in kleinerem Rahmen statt. Vielleicht sogar in Form einer Rückbesinnung. Oder parallel genau umgekehrt als Konsumorgie, weil man sich ja sonst nichts gönne. Schließlich steht – abgesehen von den drei Königen und ihren Gaben – in der Bibel nichts von irgendwelchen Geschenken im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes in einem Stall zu Bethlehem. Das hat die werbetreibende Wirtschaft dazuerfunden. Je mehr sie ihre Weihnachtsagenda durchsetzt, desto mehr drängt sie die traditionelle, religiös geprägte Weihnacht in den Hintergrund. Es ist eine vulgäre, geistlose und in ihrer Erscheinungsform abstoßende Form der Religionskritik, die sie leistet – aber es ist eine. Die Kritik Gottes durch den Mammon. Der, dessen angebliche Geburt am 24. Dezember gefeiert wird, hatte das Gegenteil gefordert.