Sie haben das schöne Fest verekelt

imago/UIG »Sonjuscha, Liebste, seien Sie trotz alledem ruhig und heiter. So ist das Leben, und so muss man es nehmen, tapfer, unverzagt und lächelnd – trotz alledem.«: Englische Weihnachtskarten aus dem 19. Jahrhundert

Berlin-Südende, vor dem 24. Dezember 1914. An Kostja Zetkin:

Alles Krieg, Krieg beherrscht den ganzen Weihnachtsmarkt, bei Wertheim und in den Buden nichts als Militärsachen, so roh und gemein alles, dass einem schlecht wird. Das schöne Weihnachtsfest haben sie auch verekelt und besudelt. Das Lager mit französischen und englischen Büchern bei Wertheim war der einzige Winkel, wo es ganz leer und verlassen war mitten im Gedränge, und als ich nach französischen Büchern frug, zeigte mir das Fräulein barsch von weitem hin, als wenn sie mich ohrfeigen wollte. Extra deshalb suchte ich mir dort was aus, es tat einem so weh, dieser verlassene Winkel.

Gefängnis Wronke, 28. Dezember 1916. An Mathilde Wurm:

Ich will Deinen Weihnachtsbrief gleich beantworten, solange ich noch in dem frischen Zorn bin, den er in mir erregt hat. Ja, Dein Brief hat mich fuchsteufelswild gemacht, weil er mir, so kurz er ist, in jeder Zeile zeigt, wie sehr Du wieder ganz im Bann Deines Milieus (gemeint ist die zentristische Opposition in der SPD, jW) stehst. (…) Ihr seid mir »zu wenig draufgeherisch«, meinst Du melancholisch. »Zu wenig« ist gut! Ihr seid überhaupt nicht »geherisch«, sondern »kriecherisch«. (…) Ein Glück, dass die bisherige Weltgeschichte nicht von Euresgleichen gemacht war, sonst hätten wir keine Reformation und säßen wohl noch im Ancien régime. Was mich anbelangt, so bin ich in der letzten Zeit, wenn ich schon nie weich war, hart geworden wie geschliffener Stahl und werde nunmehr weder politisch noch im persönlichen Umgang auch die geringste Konzession machen. (…)

Militärgefängnis Breslau, 13. Dezember 1917. An Mathilde Jacob:

Auf Weihnachten freue ich mich unbändig. (…) Besorgen Sie mir also sofort (daher sende ich per Eilboten): Henrik Pontoppidan: »Das gelobte Land«, Verlag Diederichs, Jena, (wenn möglich) gebunden. Auf das Buch für Klara Zetkin (Hedwig Fechheimer: »Die Plastik der Ägypter«, Berlin 1914, jW) warte ich sehnlich, es ist höchste Zeit. (…) Jetzt noch eine Bitte: Für das Weihnachtsgeschenk, das ich mir selbst machen will, bestellen Sie mir folgendes: Wilhelm Richard Eckardt: »Das Klimaproblem«, Braunschweig 1909.

Militärgefängnis Breslau, vor dem 24. Dezember 1917. An Sophie Liebknecht:

Ach Sonitschka, ich habe hier einen scharfen Schmerz erlebt. Auf den Hof, wo ich spaziere, kommen oft Wagen vom Militär, vollbepackt mit Säcken oder alten Soldatenröcken und -hemden, oft mit Blutflecken …, die werden hier abgeladen, in die Zellen verteilt, geflickt, dann wieder aufgeladen und ans Militär abgeliefert. Neulich kam so ein Wagen, bespannt statt mit Pferden mit Büffeln. (…) Die Last war so hoch aufgetürmt, dass die Büffel nicht über die Schwelle bei der Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an, derart auf die Tiere mit dem dicken Ende des Peitschenstiels loszuschlagen, dass die Aufseherin ihn empört zur Rede stellt, ob er denn kein Mitleid mit den Tieren hätte. »Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid«, antwortete er mit bösem Lächeln und hieb noch kräftiger ein … Die Tiere zogen schließlich an und kamen über den Berg, aber eines blutete … Sonitschka, die Büffelhaut ist sprichwörtlich an Dicke und Zähigkeit, und die war zerrissen. Die Tiere standen dann beim Abladen ganz still, erschöpft, und eins, das, welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den sanften schwarzen Augen wie ein verweintes Kind. (…) Ich stand davor und das Tier blickte mich an, mir rannen die Tränen herunter – es waren seine Tränen, man kann um den liebsten Bruder nicht schmerzlicher zucken, als ich in meiner Ohnmacht um dieses stumme Leid zuckte. (…) Derweil tummelten sich die Gefangenen geschäftig um den Wagen, luden die schweren Säcke ab und schleppten sie ins Haus; der Soldat aber steckte beide Hände in die Hosentaschen, spazierte mit großen Schritten, lächelte und pfiff leise einen Gassenhauer. Und der ganze herrliche Krieg zog an mir vorbei. (…) Sonjuscha, Liebste, seien Sie trotz alledem ruhig und heiter. So ist das Leben, und so muss man es nehmen, tapfer, unverzagt und lächelnd – trotz alledem. Fröhliche Weihnachten!

Berlin, 20. Dezember 1918. An Wladimir Iljitsch Lenin:

Teurer Wladimir! Ich benutze die Reise des Onkels (Eduard Fuchs, 1870–1940, marxistischer Kulturhistoriker, jW), um Ihnen allen einen herzlichen Gruß von unserer Familie (dem Spartakusbund, jW), von Karl (Liebknecht), Franz (Mehring) und den anderen zu übersenden. Gebe Gott, dass das kommende Jahr alle unsere Wünsche erfüllen wird.

Alles Gute! Über unser Leben und Treiben wird der Onkel erzählen. Einstweilen drücke ich Ihnen die Hände und grüße Sie.

Rosa