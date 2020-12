»Mal hielt der Baum, mal fiel der Baum«

imago/teutopress »Es ist natürlich schräg, wenn da 30 Kameras vor einem aufgebaut sind, ein Haufen Leute von der Requisite und so weiter herumstehen und ein Regisseur immer sagt: So, jetzt noch mal das Geschenk einpacken, zum fünften Mal, wir brauchen noch ein Take«: Aurora Lacasa, Odette, Dominique, Alexander und Frank Schöbel in »Ein Kessel Buntes« im Dezember 1990

Können Sie sich an eine Zeit erinnern, in der Sie an den Weihnachtsmann geglaubt haben?

Nein, ich kann mich nur erinnern, dass es irgendwie geklopft hat, eine merkwürdige Figur reingekommen ist und ich nicht so genau wusste, was das sollte. Das war so ein seltsames Schauspiel, das jedes Jahr zur selben Zeit stattfand, man musste irgendwie mitmachen. Ich habe eine Szene aus dem Kindergarten im Kopf, da sah der wahnsinnig gruselig aus in seinem dünnen roten Mantel, der Bart hing halb schief. Das war ein Hausmeister oder jedenfalls einer, den ich nicht kannte, mit einer viel zu hohen Stimme. Es hat alles irgendwie nicht zusammengepasst. Ich fand diese Veranstaltung immer ein bisschen skurril.

Vor dem Weihnachtsmann hatten Sie keine Angst, aber vor schrägen Typen mit verstellten Stimmen?

Ja, genau: Wer steckt dahinter? Will ich das überhaupt wissen? Nicht so richtig. Ich will einfach nur, dass es schnell vorbei ist (lacht). Später hat das dann meine kleine Schwester übernommen. Das war ein ganz süßer Weihnachtsmann, der auch was vorgesungen hat. Dem habe ich gerne ein Gedicht aufgesagt oder was vorgesungen, das war lustig.

Sie waren acht, und Ihre Schwester war sechs, als Ihre Eltern mit Ihnen beiden das erfolgreichste Album der DDR aufnahmen, »Weihnachten in Familie«. Wie oft wurde das in der DDR verkauft und wie oft danach?

In der DDR etwa anderthalb Millionen mal. Und 2015 haben wir einen »Platin Award« für 400.000 verkaufte CDs bekommen, da wurde der Osten nicht mitgezählt. Insgesamt müssten also an die zwei Millionen LPs und CDs verkauft worden sein, aber ich bin völlig außen vor, was irgendwelche Neuauflagen und das Geschäftliche betrifft.

Ihre Familie ist an den Erlösen nicht beteiligt?

Meine Eltern, kann sein, das weiß ich nicht. Ich selber bin es nicht. Der Amiga-Katalog wurde nach der Wende für wenig Geld komplett verkauft. Der gehört heute ­Sony, und die kriegen alles, soweit ich weiß. Mein Vater bekommt Geld von der Gema, weil er einige Songs geschrieben hat, darunter den Haupttitel, aber ich selber habe nichts von den Verkäufen.

Wie konnten Sie so über den Tisch gezogen werden?

Ich selber war ja erst zwölf Jahre alt, als die Mauer fiel und kann nur sagen, wie man es mir erzählt hat. Zu Wendezeiten ging es drunter und drüber. Das war ein Riesenchaos. Da ging es darum, überhaupt Arbeit zu kriegen. Im Osten bekannte Künstler wurden im Westen auf einmal gefragt: Wer sind Sie denn? Sie waren von heute auf morgen nicht mehr gewollt, nicht mehr gewünscht. Musiker machten Würstchenbuden auf, um sich über Wasser zu halten, aber über Steuern oder Rentenversicherung wusste keiner so richtig Bescheid. An so etwas wie Rechte an Platten hat damals keiner gedacht, und so schnell konnte man gar nicht gucken, wie das alles verkauft war. Eh man sich versah, war alles weg. Und jetzt versuche mal als einzelner Künstler, von einem Konzern wie Sony deine Rechte wiederzukriegen. So wurde es mir jedenfalls erzählt. Genau weiß ich nur: Auf meinem Konto kommt nix an. Also: Wenn Leute sich freuen und mir erzählen, dass sie das Album jedes Jahr hören, ist das meine Tantieme. Zum Glück können Künstler heute eigene Labels gründen und ihre Musik selber vertreiben. So wie ich es auch mache. Wenn man uns also direkt unterstützen will, dann findet man uns auf unseren Webseiten und in den sozialen Medien.

Den Titelsong hat Ihr Vater mit der großen Songtexterin Gisela Steineckert erarbeitet. Das Album enthält auch fröhliche Kinderlieder und Klassiker wie »Stille Nacht« mit kleinem Orchester. Lässt sich bei all den Unterschieden eine Grundstimmung benennen?

Ich würde sagen: Die ist genauso kunterbunt, wie Weihnachten letztendlich ist. Da gibt es die Wunschzettel der Kinder mit ihren Erwartungen, das Traditionelle von Stücken wie »Susani«, das meine Mutter wunderschön singt, aber auch das Chaos. Das spiegelt ganz gut wider, wie Weihnachten so abläuft: jedes Jahr anders. Mal funktioniert es gut, mal ist der Frust groß, mal ist man sehr emotional, und mal ist es total harmonisch. Das alles ist auch musikalisch auf der Platte ganz gut eingefangen.

Am 24. Dezember 1985 wurde im DDR-Fernsehen die Sendung »Weihnachten in Familie« ausgestrahlt, in der Ihre Familie zu den Songs Szenen spielte, die viel Wärme und Nähe ausstrahlen. Erinnern Sie sich an die Aufnahmen im Studio?

Das war im heißen Sommer davor, wir Kinder hatten Dreharbeiten so noch nicht erlebt. Meine Mama ließ die halbe Inneneinrichtung aus unserer Plattenbauwohnung abtransportieren und im Studio wieder aufbauen, damit wir uns wohlfühlten. Es ist natürlich schräg, wenn da 30 Kameras vor einem aufgebaut sind, ein Haufen Leute von der Requisite und so weiter herumstehen und ein Regisseur immer sagt: So, jetzt noch mal das Geschenk einpacken, zum fünften Mal, wir brauchen noch ein Take. Aber da gewöhnt man sich an Tag zwei langsam dran. Am liebsten waren mir die Aufnahmen zu »Liebe kleine Mama«, weil ich da im Bett liegen konnte beim Singen, oben im Doppelstockbett, das war gemütlich. Aber ich konnte mich auch beim Plätzchenbacken oder Basteln ein bisschen drin verlieren, und darauf wurde ja spekuliert.

Das Doppelstockbett im Studio war aber nicht aus der Wohnung?

Nein, zu Hause fehlten nur ein paar Schränke im Wohnzimmer, eine Sitzecke, ein Korbsessel – so was. Das war okay.

In dem Video zum Titelsong sieht man die Kinder Geschenke einpacken, die Mutter Salzteig kneten, warum hat der Vater nichts zu tun?

Weil er den Song geschrieben hat. Der muss jetzt nichts mehr machen, kann sich ausruhen und es genießen. Wenn man ihn fragen würde, würde er wahrscheinlich sagen: Weil ich zwei linke Hände habe. Keine Ahnung, was sich der Regisseur dabei gedacht hat. Vielleicht fand der es ganz schön, dass einer nichts macht, wenn alle rumwuseln.

Aber es entspricht der Rollenverteilung im Patriarchat, oder?

Das kann man reininterpretieren, wenn man möchte. Ich meine: Klar, dass Mutter und Töchter basteln, Plätzchen ausstechen, Baum schmücken und so weiter, während der Vater nur in einem der Videos mal den Baum zu fixieren und ein bisschen zu pimpen versucht, das ist schon eine typische Rollenverteilung.

Das wird das Video zum Song »Alle Jahre wieder« gewesen sein. In dem Spitzentext des Satirikers Jochen Petersdorf wird immer auf den letzten Drücker ein krummer, kahler Baum geholt. Wie muss ein Weihnachtsbaum denn Ihrer Meinung nach aussehen?

Für mich steht der ideale Weihnachtsbaum draußen mit Wurzeln im Boden. Da kann man ihn ein bisschen schmücken und gut ist. Ich finde die Idee, jedes Jahr millionenfach Bäume abzuholzen, damit man für ein paar Tage einen Baum drinnen stehen hat, ein bisschen veraltet.

Verlief das Weihnachtsfest in Ihrer Familie denn damals ungefähr so wie in diesen Fernsehszenen?

Privat Dominique Lacasa

Ungefähr, aber es war jedes Mal anders. Mal konnte die Mutter meines Vaters aus Westdeutschland kommen, mal meine spanischen Großeltern, mal waren wir zu viert. Es war immer irgendwie anders. Mal hielt der Baum, mal fiel der Baum, dann war Chaos und Aufregung. Dann war es wieder sehr schön, es wurden Märchen­filme geguckt und so weiter. Ich meine: Als Erwachsener scheint man im Dezember immer die meiste Arbeit zu haben. Man ist nervlich angekratzt und hat die Vorstellungen vom perfekten Fest, das es so nie geben wird. Man ist ein bisschen unentspannt, will es entspannt kriegen. Mal klappt’s, mal nicht, und es ist immer eine ziemlich emotionale Angelegenheit. Früher habe ich das halt aus den Augen eines Kindes erlebt und gehofft, dass es irgendwie cool wird und schön verläuft.

Wurde denn auch gesungen?

Ja, auch gerne mal Michael Jackson. Oder Lionel Ritchie, A-ha … Es gab kein festes Programm.

Singen Sie heute noch gerne Weihnachtslieder?

Bei den Aufnahmen meines Albums »Weihnacht« vor zwei Jahren habe ich mit großem Schrecken feststellen müssen, dass das unheimlich Spaß macht. Auch auf Tourneen, mit Orchester oder nur mit Piano. Es gibt echt schöne traditionelle Weihnachtslieder. Ich mag vor allem die weltlichen. Es gibt auch schöne kirchliche, sogar recht viele, ich bin bloß einfach nicht gläubig.

Könnten Sie ein paar Titel nennen?

Zum Beispiel »Sind die Lichter angezündet«, ein Lied aus Leipzig von Hans Sandig, Text: Erika Engel. Das wird in diesem Jahr doppelt so alt wie »Weihnachten in Familie«. Das mag ich besonders, weil es da um Weltfrieden geht, darum, dass jedes Kind in jedem Land glücklich und froh sein soll. Traurigerweise sind wir davon so weit entfernt wie seit jeher, deswegen liebe ich dieses Lied so. Es hat auch einen tollen Text, nix mit Jesus und Kirche und so weiter, sondern einfach wirklich das, worum es geht. »Vom Himmel hoch« ist ein kirchliches Lied, das ich wunderschön finde, genauso »O Tannenbaum« in Moll – »du bist ein grünes Reis«. »Alle Jahre wieder« macht natürlich Spaß, aber auch »Ich steh an deiner Krippe hier«, vielleicht mit Streichern in einer Kirche. Das kann man wunderbar singen, auch mehrstimmig.

Sie sind ja auch Gesangslehrerin. Was sollten Leute, die nur sehr selten singen, vielleicht nur einmal im Jahr, nach Möglichkeit beachten?

Es ist sehr schwierig, das in einen Satz zu bringen, wo es bei manchen erst nach zwei Jahren Gesangsunterricht Klick macht. Ich würde sagen: Die meisten fangen an zu drücken, wenn sie hoch singen wollen. Dann wird es eng in der Kehle. Das sollten sie möglichst nicht machen. Immer gut ist es, viel zu gähnen, aber aus dem Zusammenhang gerissen, bringt das wohl auch nicht viel. Was soll ich sagen? Leise singen, mit wenig Luft. Das ist eine gute Sache. Wer das kann, singt relativ gesund. Was mit zuviel Luft geschoben wird, drückt den Kehlkopf nach oben und macht die Stimme kaputt. Wer leise singen kann, kann auch laut singen. Wie er das leise dann laut kriegt, da helfen so Kniffe und Tricks, die ich mit vielen Lehrern über Jahre erarbeitet habe. Das braucht ’ne Weile, weil: Das ist alles Muskeltraining, und es braucht ’ne Umprogrammierung im Hirn, die viel Zeit kostet.

War der Riesenerfolg des Weihnachtsalbums für Ihre Karriere als Sängerin eher Fluch oder Segen?

Weder noch. Das Ganze hat mir so ein bisschen die Welt gezeigt, die ich heute noch spannend finde: Tonstudio, Fernsehstudio, live auf der Bühne, Songs schreiben … Diese Vielfalt habe ich als Kind so ein bisschen kennengelernt. Das war eine Tür, die sich geöffnet hat, dann habe ich einige Jahre lang gesagt: Damit will ich nichts zu tun haben, ich will keine Musik machen. Aber irgendwann hat es mich dann doch dahin geführt.

Diese Jahre waren die Teenager­jahre?

Ja.

Die DDR brach zusammen, Ihre Eltern trennten sich. Sie trugen Punkklamotten, grölten Arbeiterkampflieder. Was war das für eine Zeit, was waren Ihre Helden?

Das war in den Wirren der Wendezeit. Alles fiel zusammen, dazu die Hormone. Ich wollte mir immer einen Iro schneiden, habe es aber nie gewagt, sondern mich so frisiert, als wenn, und Second-Hand-Klamotten übergeworfen. Es gibt leider kein einziges Foto aus dieser Zeit, was ich meinen Eltern sehr übelnehme. Was die Helden angeht, da spielte Che Guevara eine Rolle, der war cool, und ich hatte viel über ihn gelesen, aber eigentlich war mein Großvater mein Held, der Vater meiner Mutter, der mir in dieser Zeit erzählte, dass er ein paar Tage mit Che Guevara verbracht hatte auf Kuba.

Er hatte als spanischer Kommunist vor dem Franco-Regime fliehen müssen. Sie haben einmal erzählt, wie er in den 90er Jahren Ihr Jugendzimmer betrat, ein Che-Guevara-Plakat erblickte und meinte: »Lässt du mich bitte in deinem Zimmer mal fünf Minuten allein?« Er wurde in diesem Moment von Erinnerungen überwältigt?

Ich wüsste super gerne, was in diesem Moment in ihm abgegangen ist. Er hat nie viel über solche Dinge gesprochen. Dass er Che Guevara getroffen hatte, erwähnte er in einem Nebensatz. Mir fiel alles aus dem Gesicht, ich wollte mehr wissen, habe viel gefragt, und er hat mir das dann ganz schlicht erzählt. Er war ein super bescheidener Mensch, der nie viel erzählt hat, weder das Gute noch das Schlechte. Er hat im Spanischen Krieg gegen Franco gekämpft, dafür auch seinen Wunsch, Archäologe zu werden, aufgegeben. Das war zum Beispiel etwas, das mich berührt hat als Kind. Ich hätte gerne mehr erfahren, aber er hat vieles für sich behalten. Und dieser Moment in meinem Zimmer, ich glaube … da stand »Mein Herz schlägt links« an der Wand, »Mein Blut ist rot«, dazu Texte von Ton Steine Scherben. Vielleicht hat er in dem Moment gesehen, dass die Idee einer Gesellschaft, in der Menschen füreinander einstehen, auch Menschen aus verschiedenen Ländern, dass diese Idee in seiner Enkeltochter weiterlebt. Die DDR war kollabiert, aber was da im Herzen ist, wird weitergegeben. Es war nicht ganz umsonst. Vielleicht war es so.

Was hat er denn über die Tage mit Che Guevara erzählt?

Ich fand es ziemlich spärlich, aber er wollte nicht mehr erzählen, als dass es mehrere Tage waren, die sie zusammen verbracht haben. Sie haben unter anderem Zuckerrohr geschlagen und an einer Dorfschule gebaut, danach auch irgendwie Fußball gespielt am Ende des Tages, nach getaner Arbeit, und bestimmt auch einen Mate-Tee zusammen getrunken. Mehr weiß ich nicht. Er hat es leider auch nie aufgeschrieben, obwohl die ganze Familie das wollte.

Stimmt es eigentlich, dass Ihre Eltern 1975 bei einem Duett zusammengekommen sind, das sie auf der Ernst-Thälmann-Insel in Kuba fürs DDR-Fernsehen gesungen haben?

Auf jeden Fall hat es in Kuba gefunkt, das stimmt, aber das war vor diesem Duett auf der Thälmann-Insel, 1974 müsste das gewesen sein. Mein Vater war da in Kuba auf Tournee, und meine Mutter war als Übersetzerin mit dabei.

Wer keine Familie hat, ist Weihnachten oft aufgeschmissen. Wäre es nicht mal Zeit für ein Album »Weihnachten unter Freunden«?

Gute Idee, vielleicht gibt es so was auch schon. Für Menschen, die an Weihnachten niemanden haben, hat mein Vater einige Lieder geschrieben, zum Beispiel »Weihnachten alleine« oder »Als wärst du jetzt gerade hier«, da habe ich den Text beigesteuert. Es gibt sicher noch mehr auf den 30 Trilliarden Weihnachtsplatten, die mein Vater in den letzten Jahren herausgebracht hat. Und das Thema ist wichtig. Für Menschen, die Angehörige verloren haben, ist es jedes Jahr hart, in diesem Jahr sicherlich noch mehr.