CDU-Gremium gegen öffentlichen Rundfunk

picture alliance/dpa Geht es nach dem Willen der CDU, sollen auch sie sich bald in Privathand befinden: Mikrofone der öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und SWR.

Hamburg. Ein Fachgremium der CDU schlägt vor, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu privatisieren. Das geht aus Vorschlägen des »Bundesfachausschusses Wirtschaft, Arbeitsplätze, Steuern« für das Wahlkampfprogramm der Partei im kommenden Jahr hervor, über die Spiegel online am Dienstag berichtete. Der Vorstoß laufe darauf hinaus, ARD, ZDF und Deutschlandradio in ihrer derzeitigen Form abzuschaffen, heißt es in dem Bericht. Aus den Privatisierungserlösen soll ein Medienfonds finanziert werden, der wiederum einzelne Programminhalte statt ganze Sender fördern solle. (jW)