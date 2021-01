Kunstausstellung der Gruppe Tendenzen Berlin

An der Ausschreibung zur achten Ausstellung der Gruppe »Tendenzen« haben sich wieder viele Künstlerinnen und Künstler beteiligt. In den Werken werden die Taten der Revolutionärin geehrt, denn ihre Frage ist heute noch aktuell: Können wir eine menschengerechte Welt erkämpfen oder werden Krieg und Barbarei triumphieren?

Viten der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler

Bock, Barbara

Geboren in Berlin, Architekturstudium an der TU Berlin. Nach Abbruch des Studiums Tätigkeit bei Architekten und Bauingenieuren als technische Zeichnerin. In der Freizeit Teilnehmerin am »Kapital Arbeitskreis« an der HFBK bei W. F. Haug, was u. a. Ansporn gab für ein weiteres Studium mit Abschluss als Sozialpädagogin.

Arbeit in verschiedenen Bereichen der Sozialarbeit – die letzten 25 Jahre als Bewährungshelferin.

Künstlerische Ausbildung in Malerei, Grafik, Siebdruck und Plastischem Gestalten in Ateliers freischaffender Künstler u. a. bei Gustav Kramer in Remscheid, an der Freien Akademie für Kunst Berlin (FAKB) sowie im Rahmen von Internationalen Sommerakademien und Kunstexkursionen nach Italien, Schweden und Brasilien.

Mitglied der Ateliergruppe K 50 in Kleinmachnow seit 2003, Mitglied der Gruppe Tendenzen Berlin.

Brede, Bärbel

Lebt und arbeitet in Teltow – Freischaffende Künstlerin. Mitglied Bundesverband Bildender KünstlerInnen und IG Medien, Frankfurt/Main und Köln.

Künstlerische Ausbildung in Malerei und Grafik. Studium an der Johann- Wolfgang- von-Goethe- Universität, Frankfurt/Main im Studiengang Kunstpädagogik. Stipendiatin der Deutsch-Kanadischen Gesellschaft, Projektstudium Kunsttherapie in Ontario (Kanada), Studium Bildende Kunst an der HfG, Offenbach/Main.

Projekte:

Lehrauftrag Kunsterziehung an der August-Henze Schule, Frankfurt/Main; Kunsttherapie Frida-Kahlo-Haus, Clarenbach-Stift, Köln; Hauswandgestaltung ‚Eine-Welt-Laden’, Pulheim, St. Cosmas und Damian; Leitung von Kunstworkshops, Ausstellungen, Organisation von Medienprojekten, Berufskolleg Eifel, Kall; Kinderkunst Angebot ‚Einfallspinsel’ der ‚Gruppe Tendenzen Berlin.

Eichhorn, Philipp

1983 in Berlin geboren – lebt und arbeitet in Halle/Saale. 2000-04 Ausbildung zum physikalisch technischen Assistenten in Berlin, danach Zivildienst. 2010-18 Studium an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle/Saale am Fachbereich Malerei/Textile Künste bei Prof. Ulrich Reimkasten. Abschluß: Diplom für Bildende Kunst

Zahlreiche Projekte »Kunst am Bau«.

Geserick, Joachim

1950 in Berlin geboren. In den 1970er Jahren Mitglied der Gruppe »Malende Arbeiter« in der Künstlervereinigung »Roten Nelke Westberlin« und Beteiligung mit dieser Gruppe an den »Freien Berliner Kunstausstellungen«. Seit 2010 Zusammenarbeit mit anderen bildenden Künstlern, die sich im Dezember 2012 als »Gruppe Tendenzen Berlin« gegründet haben.

Im Jahr 2018 eine Geflüchteten-Malgruppe in Buckow mitbegründet.

Themen sind: Menschliche Beziehungen und Probleme des Lebens im Kapitalismus sowie die

Einmaligkeit und äußerste Zerbrechlichkeit unserer gesellschaftlichen Existenz und Natur.

Grundheber, Cap

Lebt und arbeitet als bildende Künstlerin in Berlin. Kunststudium an Akademien in Holland und Deutschland.

Klein, Clementine

Lebt und arbeitet in Köln. Künstlerisches Studium: freie Graphik, Illustration, Fotografie, Kölner Werkschulen (Design grad.). Wissenschaftliches Studium: Biologie, Germanistik an der Universität zu Köln (Lehramt Sek II).

Erläuterungen zu der ausgestellten Gießharz-Skulptur (1995) »Barbarei zerreißt Menschlichkeit«

Weil das Thema dieser Arbeit auch nach 25 Jahren leider immer noch aktuell ist, wird sie hier ausgestellt - trotz ihres Alters!

»- Noch halten Absperrgitter martialische Krieger auf der (konkaven) Rückseite des »Segels« zurück.

- Trotzdem zeigt sich auf der Wind-geblähten (konvexen) Vorderseite des »Segels« bereits eine erste Spaltung in Flüchtende (purpurrot) und Zurückgelassene (weiß).

- Ohne irgendeine Kampfhandlung zeigen zu müssen, ist völlig klar, dass niemand die Öffnung der Absperrgitter lange überleben würde...

- Deswegen wird hier erwartet, dass zarte Zeichnungen liebevoll portraitierter und höchst lebendiger Menschen sich möglicherweise durchaus auch als »anti-Kriegs«-wirksam erweisen könnten...

- Um zusätzlich den Kontrast zu den rückseitigen roboterhaften »Kampfmaschinen« zu erhöhen, wurde die Feinheit der Zeichnungen in der Radierung »inside-outside« noch dadurch gesteigert, dass sie im Siebdruckverfahren auf transparente Folien gedruckt und in Gießharz eingegossen wurden.«

Krien, Bodo

Geboren 1952. Maler und Zeichner aus Hamburg, leidenschaftlicher Menschendarsteller am liebsten unverhüllt. Ausbildung als Lithograph und zum Dipl. Sozialpädagogen. 1981 Aktzeichnen bei Volker D. Heydorn in Hamburg. 1992 Institut für Kontaktstudien, Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW), Anatomie bei Frau Prof. M. Weingärtner. 1994–1995 Meisterkreis bei Frau Prof. M. Weingärtner. Seit 1995 Künstler*innengruppe Polymer in Hamburg. Seit 2011 Künstler*innengruppe »Stephan Geisler« in Bochum. Seit 2014 »Montagsmaler«/Urbansketcher*innen in Hamburg. Diverse Einzel- und Gruppenausstellungen.

Liese, Alexandra

Geboren 1974 in Moskau. Bildende Künstlerin und Autorin – wohnt und arbeitet in Rangsdorf. Studium an der Internationalen Akademie in Moskau (Diplomabschluss), Kunstschule in Moskau, kontinuierliche Ausstellungstätigkeit, Lehraufträge an den Brandenburgischen Schulen / Fach Bildende Kunst, Arbeit in der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen an Schulen und Vereinen in Berlin und Brandenburg, Leiterin der Malkurse und Arbeitsgruppen für Kinder und Jugendliche in Brandenburgischen öffentlichen Einrichtungen:

Künstlerisches Statement

In meiner Arbeit versuche ich verschiedene Kulturen zu verbinden, das Fremde und das von Kind auf bekannte und anerzogene in Einklang zu bringen. Meine Faszination für die Kunst und Kultur der australischen Aborigines begann vor vielen Jahren mit einer Reise nach Australien. Die Geschichte und Traditionen dieses stolzen Volkes haben mich gleich gepackt und lassen mich seitdem nicht mehr los. Im Gegenteil, die Reflektionen über die Kunst der Aborigines und die verwendete Symbolik haben mich stark beeinflusst und sind zu meinem künstlerischen Thema und Inspiration geworden. Das Fremde und eine bestimmte Art der Abstraktion mittels Punkte haben mich gerufen.

Eine der Besonderheiten des Dot Painting Stils ist, dass die Bilder aus der Vogelperspektive gemalt werden, finde ich besonders und mitreißend, denn, wenn man einen Menschen aus der Vogelperspektive ansieht, sieht man nichts anderes als einen kleinen Punkt. Meiner Ansicht nach, ergeben mehrere Punkte eine Menschengruppe, eine Siedlung, ein Land. Das kleine Individuum verschmilzt mit anderen, es entsteht eine besondere Verbindung zwischen den Menschen, den Tieren, der Natur, so dass man am Ende nicht mehr sicher sein kann, wo das eine anfängt und das andere endet. Mir ist es sehr wichtig, diese Verbindung, aber auch eine gleichzeitige Eigenständigkeit von Allem in meinen Arbeiten zu zeigen. Alles ist miteinander verbunden und gleich viel Wert: ein Punkt, ein Tier, ein Mensch.

Majd Amin, Ahmad

1936 geb. in Teheran (Iran). Im Alter von 25 Jahren kam er in die Bundesrepublik Deutschland, um Landwirtschaft zu studieren. Es blieb bei einem halbjährigen Praktikum. Danach Ausbildung als Werbegrafiker in Westberlin und 1967 Rückkehr in den Iran. 1972 Flucht nach Westberlin. Studium an der Hochschule der Künste im Fach Grafik-Design, Diplomabschluss 1985.

Seitdem Arbeit als freischaffender Künstler. Mitglied der Gruppe »Tendenzen«.

Mohrmann-Dressel, Werner

Geboren 1964 in Oldenburg. 1992-1994 2. Berufsausbildung zum Metallbauer/Metallgestaltung (Kunstschmied). Seit 1997 Einrichtung der Alten Dorfschmiede Blankenfelde bei Berlin zu einem musealen Künstleratelier. 1999 Volontär in der Kibbuzschmiede von Uri Hofi in Israel. 2001 Gestaltung des Mahnmales »Lebens-Mut« für Noel Martin, Opfer eines Anschlages, in Mahlow (bei Berlin). 2007 Erweiterung Mahnmal. 2005 Projekt »Angerkuh« Gestaltung einer Kuh für den Dorfanger in Blankenfelde. Ab 2005 Schülerprojekt »Feuerteufel« – kreatives Schmieden mit Schülern der Herbert-Tschäpe-Oberschule in Mahlow. Auszeichnung vom Land Brandenburg im Rahmen des Projektes »Demographischer Wandel«. 2007 Gestaltung einer Skulptur (»Metamorphose«) für einen Wohnpark der WOBAB (Wohnungsbaugesellschaft Blankenfelde). 2012 Gestaltung eines »Müllmonsters« für den Südbrandenburgischen Abfallzweckverband, Standort Recyclinghof Ludwigsfelde.

Gedanken

Seit 1996 gestalte ich Skulpturen. Dabei nutze ich alte Schmiedetechniken mit Feuer, Hammer und Amboss nebst gängigen neueren Verfahren wie Schweißen, Schleifen, Brennschneiden etc.

Es ist für mich immer wieder eine schöne Herausforderung mit einfachen technischen Mitteln klare schöne Dinge zu erschaffen, dabei will ich authentisch arbeiten, ohne das Eisen zu bezwingen. Ich versuche viel Lebendigkeit in das sehr feste Material zu bringen, das sieht man meinen Eisengeschöpfen an. Irgendwie haben die Tiere und Wesen etwas von mir.

Die Skulpturen lösen positive Stimmungen aus. Sie sollen aber auch zum Nachdenken und Assoziieren anregen. Zahlreiche Werke sind politisch, einige so transportabel, dass ich diese auf Demonstrationen mitnehme.

Rasinger, Franz

Autodidakt.

Schaub, Marco

1974 in Gera geboren. Arbeitete als Diplom-Sozialarbeiter / -pädagoge in der Suchtberatung und ist heute auf Grund gesundheitlicher Handicaps berentet. 1995 begann Marco politisch aktiv zu werden. Seither fließen die Prägungen seines Engagements emotional in die Motive seiner Werke ein. Ab 2006 begann er seine Werke öffentlich auszustellen. Waren es anfangs noch verräucherte Punkerkneipen in der Anarchoszene, so ist es heute in seiner Ostthüringer Heimatstadt Gera ein Atelier, das er gemeinsam mit Freunden aufbaute und mit ihnen als Kreativwerkstatt für interessierte Bürger von jung bis alt betreibt.

Seine Bilder sind bewusst oft frech, bissig oder ironisch gesetzt. Sie provozieren mit gezielter Absicht die apolitische Ignoranz der Gesellschaft vor der Realität. Sie sollen Menschen wachrütteln, Fragen aufwerfen und sie zum Engagement bewegen.

Viele seiner Bilder widmet er gemeinnützigen Zwecken. Er will damit wichtige Personen, deren Vereine und Organisationen unterstützen sowie deren politische und soziale Projekte für die Öffentlichkeit publik machen.

Schiesewitz, Klaus-Dieter

Geboren 1959 – lebt und arbeitet in Bremen.

Ausbildung:

1976-1979 Ausbildung zum Tischlergesellen in Glücksburg (Schleswig-Holstein). 1981-1983 Wandergeselle Auf der Walz. 2004-2009 Studium Kunstwissenschaft und Pädagogik in Bremen (Alt-Stipendiat der Hans-Böckler-Stiftung). Abschluss als Dipl. Pädagoge.

Künstlerischer Werdegang:

Im Jahr 1983 nahm ich an dem europäischen Projekt »Beruf und Gestaltung« teil, die meinen weiteren Lebensweg bestimmen sollte. Hier lernte ich politische Kunst kennen, die elementare Ausdruckskraft für mich bedeutet. Dort lernte ich auch verschiedene Drucktechniken kennen, die ich für meine Kreativität nutze, in Form von politischen Aussagen (z. B. Transparentgestaltung/Bemalung von Plakatwänden) und Ausstellungen. Ich arbeite künstlerisch seit vielen Jahren mit den Widersprüchen, die in unserer kapitalistischen Gesellschaft tagtäglich neue hervorbringt, mit der Methode des verlorenen Linolschnittes.

Mit meinen experimentellen Linoldrucken will ich Anstoß nehmen wie die kapitalistische Arbeitswelt die Grundlagen des Lebens für alle Menschen zerstört. Seit 1981 bin ich als aktives Mitglied in der Gewerkschaft tätig. Außerdem bin ich aktives Mitglied und Sprecher der Gruppe Bremen in der DFG-VK (Deutsche Friedensges. – Vereinigte Kriegsdienstgegner) sowie in dem Bremer Friedensforum tätig.

Christoph Stettler und Rolf Zbinden

Christoph Stettler

Visueller Gestalter. Mitinhaber des Grafikateliers stettlerbros.pictures in Bern.

Rolf Zbinden

Lic. phil.-hist. (Germanistik, Linguistik, Philosophie). Dozent F+F – Schule für Kunst und Design in Zürich. Leiter Themenzentriertes Theater TZT.

Gemeinsames Projekt:

BLA LAB LABOR FÜR WORT- UND BILDGESTALTUNG

Zieker, Marcel

Geboren 1982 in Heidelberg. Seit dem Alter von 10 Jahren am Fotografieren. Ausbildung in Fotografie und Media-Design. Fotografische Werke im Acryl-Technik-Verfahren Ausstellungen in Mannheim, Heidelberg und Meckesheim.