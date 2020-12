Nimm alles, was ich bin

Monika Rittershaus »Immer eine Spur zu naheliegend und sinnlos zugleich«

In der Quarantäne markiert das Ende des Theaters auch eine Wiedergeburt des Fernsehens. Nicht, dass es noch nie eine Echtzeitübertragung eines Bühnengeschehens aus der Berliner Staatsoper gegeben hätte wie am Sonntag abend auf Arte, oder sich eine Opernregie noch nie eben dann auch irgendwie notwendiger filmischer Mittel bedient hätte. Die nun plötzlich für das TV exklusiv gewordene Premiere von Richard Wagners »Lohengrin« inszenierte sich jedoch auf eine Art und Weise als »Event«, die über Ersatz oder Teilhabe (»Oper für alle«, ein nicht zuletzt ja Wagnerisches Programm) hinausging.

Freiwillig oder unfreiwillig, so und nicht anders sieht nun mal die nähere Zukunft aus. Fernsehsender werden mehr oder minder spezialiserte Streamingplattformen werden oder sterben. Opernhäuser werden die Bühnen für die diesen Plattformen zugedachten Streams – den sogenannten Content – abgeben oder sterben.

Wie auf so gut wie allen gesellschaftlichen Feldern beschleunigt auch hier die Pandemie lediglich längst unausweichliche Entwicklungen (schon länger dienten globale Opernübertragungen auch lokalen Kinos als Serviceprogramm in der Nische). Um die Zukunft steht es in der Oper allerdings nicht anders als im (Science-Fiction-)Kino. Die Zukunft ist meist ein Haufen Schrott.

Musikalisch setzte man am Sonntag zumindest numerisch auf Reduktion. Reduziertes Orchester, reduzierter Chor. Statt einer gewagten, quasi kammermusikalischen Interpretation setzte es minderen Metal. Dirigent Matthias Pintscher schüttelte dazu TV-gerecht seine karajaneske Mähne. Die Zukunft wird da in noch vermehrtem Einsatz studiotechnischer Innovationen liegen. Es ist auf Dauer nicht einzusehen, warum die Streamingoper weiterhin lediglich Aufzeichnung und Nachahmung eines vorgeblich authentischen Bühnenereignisses darstellen sollte. Besonders lächerlich erschienen an der Produktion naturgemäß die leeren Theaterkonventionen: Man verbeugte sich – plötzlich mit Mund-Nasen-Schutz – vor sich selbst und applaudierte sich fleißig. Lächerlich durch und durch freilich auch die Inszenierung von Calixto Bieito, der sich dabei ein ambitioniertes Programm gegeben hatte: »Wir zeigen ein Porträt einer kranken nordeuropäischen Gesellschaft« (Programmheft). Die von Bieito diagnostizierte Krankheit ist nicht etwa Panik oder Bronchitis, sondern einmal mehr: Leere, Dekadenz (was freilich schon 1850 Stand der Dinge gewesen wäre).

»Die alten Stadtviertel sind mir nur noch Allegorie. Und meine teuersten Erinnerungen (›souvenirs‹) lasten auf mir wie ein Stein«, dichtete Baudelaire in »Le Cygne« (»Der Schwan«) und meinte: Ende Banane. Irgendwo hab’ ich anlässlich von Bieitos Allegorisierungen tatsächlich etwas von »Schwankram« gelesen, Sie verstehen schon, zwinker, zwinker: »Schweinkram« – hahaha …

Dabei ist es so schweinisch gar nicht gekommen. Bieito hat sich fleißig beim »schwarzen Humor« (die heilige Dreifaltigkeit Sade-Baudelaire-Lautreamont) des historischen Surrealismus bedient – samt »Amour fou«, »Négritude« und den frühen Buñuel-Filmen. Warum, bleibt unklar. Vermutlich will auch er uns mitteilen: Ende Banane.

Dabei ist seine Grundidee halbwegs überzeugend. Die ganze Schwanenrittergeschichte ist im Grunde die autoerotische Halluzination einer von der eigenen Ekstase besoffenen Frau – Elsa. Und da ihr Einsatz sehr radikal ist – »Nimm alles, was ich bin« –, verlangt sie von ihrem Gegenüber Lohengrin am Ende doch wenigstens ein bisschen Entgegenkommen, was der mit seinem nicht weniger radikalen Programm (totale Treue, Reine, Abstinenz) natürlich unter keinen Umständen aufbieten kann.

In ihrem Rollendebüt als Elsa schielt Vida Mikneviciute auf den ihr zur Gerichtsverhandlung bereitgestellten Käfig wie auf ein Sextoy. Sie bietet alles auf. Das angekränkelte, leicht blasierte Geknödel von Roberto »Superstar« Alagna in der Titelrolle kommt dagegen nicht an. Man muss ihm schon »Liebe« auf die Jacke schreiben als Hinweis auf Entrückung.

Um den besagten Käfig scharwenzeln in der Folge so gut wie alle, Gute wie Böse, lasziv herum. Nur der arme König (der solide René Pape), immerhin weltlicher Richter des Ganzen, zittert von Beginn an, als wäre er ein Parkinsonkranker oder der Führer auf Percodan-Entzug.

Die Gegenüberstellung von Brautschleier und Käfig hingegen dürfte alle in der Geschichte der philosophischen Pornographie Bewanderten an Pierre Klossowski und Michel Foucault denken lassen: Das Wissen ist grausam. Ein unverzeihliches Mätzchen aber ist es, beispielsweise dem Master of Ceremony, dem Heerrufer des Königs (Adam Kutny), die Maske des Joker aus der Batman-Film- und Comicwelt aufzuzwingen. Die Allegorien schwachsinnigen Regietheaters sind immer eine Spur zu naheliegend und sinnlos zugleich. Kaum etwas könnte tautologischer sein, als ausgerechnet »Lohengrin« mit Popkultur zu verbinden, zu »popularisieren«.

Die Doppelcodierung der Popkultur – speziell für feinsinnig Dekadente und grobe Hooligans da zu sein, Schweinkram/Schwankram, »lächerlich und sublim zugleich« (Baudelaire, a. a. O.) – ist schließlich das wichtigste Vermächtnis der Romantik, als deren Gipfel und Ende »Lohengrin« gemeinhin gilt. Das hatte anlässlich exzessiver »Lohengrin«-Rezeption sogar schon Thomas Mann (Baudelaire und Nietzsche folgend) verstanden: »die Vereinigung des Märchentreuherzigen mit dem Ausgepichten, der Kunstgriff, das Höchstgeistige als Orgie des Sinnenrausches zu verwirklichen und populär zu machen«, lautete das Programm.

»Lohengrin« braucht keine »neue« Popkultur, weil er Ende des 19. Jahrhunderts schon Pop war. Die schönsten Souvenirs lasten auf einem wie Altmetall usw.