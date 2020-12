Damals und heute

Adalbert von Rößler Aufteilung Afrikas bei der Berliner »Kongokonferenz« 1884/1885

Das Buch des Migrationsforschers Mark Terkessidis gibt einen Überblick über koloniale Bestrebungen, die von deutschsprachigen Territorien seit dem 16. Jahrhundert ausgingen. Auf zugängliche Art führt der Autor in wenig bekannte Kapitel deutscher Geschichte ein, so in die Aktivitäten der Fugger und Welser im 16. Jahrhundert im heutigen Venezuela. In einer anregenden Erzählung wird eine Linie von den Genoziden in den Amerikas, den Forschungsreisen Alexander von Humboldts, der Anwerbung deutscher Kolonisten in Ländern wie Brasilien im 19. Jahrhundert bis zu den deutschen »Ansprüchen« in Afrika im selben Jahrhundert gezogen. Die deutsche Kolonialgeschichte fängt also nicht mit der Berliner »Kongokonferenz« 1884/1885 an.

Terkessidis erinnert auch daran, dass bereits 1915 die erste Moschee auf deutschem Boden entstand. Muslimische Kriegsgefangene sollten gegen Großbritannien und Frankreich in den »Dschihad« ziehen. Außerdem sollten sie ein positives Bild von Deutschland mit nach Hause nehmen. Er erweitert die Diskussion jedoch auch um die Frage, warum die Politik Preußens und später des Deutschen Reiches in Osteuropa und Südosteuropa nicht als koloniale Expansion verhandelt wird. Er zeigt, wie die Territorialpolitik Preußens im heutigen Polen in Systematik, Zielsetzung und rassistischer Abwertung der Kolonialpolitik auf dem afrikanischen Kontinent oder in Ozeanien in nichts nachsteht.

Das Buch beleuchtet auch die gesellschaftliche Repräsentation dieser komplexen Epochen in Museen, Schulbüchern und Wissenschaft. Dabei wird immer wieder durch konkrete Beispiele deutlich, wie die Relativierung von Täterschaft und Verantwortung konstant unter dem Deckmantel der »Zivilisationsmission« vonstatten geht. So kann bis heute das Narrativ von »Abenteurern« und »Entdeckern« aufrechterhalten werden. Die Stimmen der Kolonisierten und ihrer Nachfahren finden kaum öffentlich Gehör. Forderungen nach Reparationen, Entschädigungen und Rückführungen von gestohlenen Reichtümern und wichtigen kulturellen und spirituellen Gegenständen und Subjekten – wie Mumien – werden in der Öffentlichkeit als illegitim und sogar lächerlich dargestellt.

Durch die verstärkten Kämpfe von Initiativen und Organisationen, die die Stimmen der Kolonisierten und ihrer Nachfahren hörbarer machen, eröffnen sich jedoch neue Horizonte. Diese Stimmen schaffen es in den letzten Jahren, viele Debatten langsam zu verschieben, so dass über bestimmte Faschingskostüme, Namen von Schokoküssen und Ausführungen zu Kolonialismus in Schulbüchern andere Debatten geführt werden können. Dabei macht Terkessidis deutlich, dass es in dieser postkolonialen Aufarbeitung nicht um eine einfache Veränderung von Bildern und Sprache geht, sondern der Horizont stets die materielle Veränderung der Konsequenzen des deutschen Kolonialismus sein muss. Damit verweist er auf die Verantwortung der Bundesrepublik für die Aufrechterhaltung des EU-Grenzregimes und die rassistische Unterdrückung in Deutschland selbst.