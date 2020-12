Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 23. Dezember, an junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de verlosen wir zweimal das Buch: »Rosa Luxemburg«, ein Gedenkbuch von Luise Kautsky, erschienen im Heptagon-Verlag.

Das Buch »Wehret den Anfängen – Die AfD: Keine Alternative für Deutschland«, ein Sammelband erschienen in der Edition Berolina, haben gewonnen: Josie Michel-Brüning aus Wolfsburg und Helmut Schossig aus Magdeburg.