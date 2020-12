Sittengemälde des Apparats

Daniele Bennati/B&V/dpa Spurensicherung in Sesto San Giovanni: Hier wurde Anis Amri vier Tage nach dem Berliner Lkw-Anschlag von der italienischen Polizei erschossen

An diesem Samstag liegt der Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, bei dem am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen starben und Dutzende weitere verletzt wurden, bereits vier Jahre zurück. Die Gedenkfeier wird heute wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie kleiner ausfallen als in den letzten Jahren. Geplant ist eine kleine Andacht in der Gedächtniskirche mit Glockengeläut um 20.02 Uhr – um diese Zeit war am Abend des 19. Dezember der Tat-Lkw in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gerast. Der Gottesdienst, an dem laut Senatskanzlei auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) teilnimmt, wird im Internet übertragen. Angehörige der Opfer sowie interessierte Besucher konnten sich für die Teilnahme an Ort und Stelle anmelden.

Nur wenige der Geschädigten hatten in den letzten Jahren die Kraft, beziehungsweise konnten und wollten sich die Zeit nehmen, regelmäßig die Aufklärungsversuche im Untersuchungsausschuss des Bundestags zu dem Attentat mitzuverfolgen. Dort sind seit Einsetzung des Gremiums im März 2018 mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet worden.

Hochkarätiger Zeuge

Das änderte sich auch nicht, als der Ausschuss am Donnerstag abend den ehemaligen Bundesinnenminister Thomas de Maizière als Zeugen vernahm. Der CDU-Politiker sollte beispielsweise darüber Auskunft geben, ob es rund zehn Monate vor dem Anschlag eine »Anweisung von ganz oben« an Polizeibeamte gegeben hatte, die Warnung eines V-Mannes aus Nordrhein-Westfalen vor dem mutmaßlichen Haupttäter Anis Amri zu ignorieren – und wenn ja, ob de Maizière selbst dafür verantwortlich war.

Ein leitender Ermittler des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamts (LKA), Kriminalhauptkommissar Maruhn, hatte den Ausschuss im November 2019 mit der Aussage überrascht, ein Kollege vom Bundeskriminalamt (BKA) habe in einem Gespräch unter vier Augen am 23. Februar 2016 eine solche Anweisung erwähnt. Es soll in Karlsruhe stattgefunden haben, nachdem die Beamten dort in größerer Runde beim Generalbundesanwalt über die Quelle »VP 01« im Umfeld des Salafistenpredigers Ahmad Abdulaziz Abdullah A. alias Abu Walaa diskutiert hatten. Laut Maruhn hatte ihm der Kollege auf Nachfrage, wer mit »ganz oben« gemeint sei, sowohl den leitenden BKA-Beamten Sven Kurenbach als auch den Bundesinnenminister oder dessen Ministerium genannt – allerdings stritt der BKA-Beamte Philipp Klein, von dem die Information stammen soll, entschieden ab, dergleichen gesagt zu haben. Dabei blieb er auch im Dezember 2019 bei einer Gegenüberstellung mit Maruhn vor dem Ausschuss. Ein Anwalt von Hinterbliebenen zeigte daraufhin beide Beamten wegen uneidlicher Falschaussage an. Nachdem die Staatsanwaltschaft diesbezüglich Vorermittlungen eingeleitet hatte, versuchte der leitende Kriminaldirektor Sven Kurenbach, dessen Name in der brisanten Aussage ebenfalls gefallen war, die Angelegenheit zu entschärfen: Die beiden Ermittler hätten wohl »gnadenlos aneinander vorbeigeredet«, so der BKA-Beamte im Mai 2020 zu der Angelegenheit im Zeugenstand des Bundestagsausschusses.

Vom Parteifreund belehrt

De Maizières Auftritt an gleicher Stelle war mehr als ein Jahr lang mit Spannung erwartet worden, als der frühere Bundesinnenminister am Donnerstag wie jeder andere Zeuge über seine Wahrheitspflicht belehrt wurde. Diese Aufgabe oblag seinem Parteifreund Klaus-Dieter Gröhler, der den Ausschuss leitet, seit Armin Schuster (ebenfalls CDU) das Amt im Herbst 2019 überraschend niedergelegt hat.

»Ich habe Sie außerdem auf die möglichen strafrechtlichen Folgen eines Verstoßes gegen diese Wahrheitspflicht hinzuweisen«, sagte Gröhler vorschriftsmäßig. Im Anschluss sprach er seinen Parteifreund mit »Herr Kollege Dr. de Maizière« an. Wie die meisten Zeugen machte dann der Exminister von der Möglichkeit Gebrauch, zuerst im Zusammenhang vorzutragen. Er habe mit einigen Mitarbeitern in einer Gaststätte gesessen und eine Weihnachtsfeier begehen wollen, als er von der tödlichen Fahrzeugattacke auf dem Breitscheidplatz erfahren habe – und sofort an einen Terroranschlag gedacht, stellte de Maizière klar. Schließlich sei ihm der dschihadistische Lkw-Anschlag auf der Strandpromenade im französischen Nizza vom 14. Juli 2016 noch erinnerlich gewesen. So habe er nicht ernsthaft an einen Unfall gedacht.

Er selbst sei vor dem Attentat mit dem Fall Amri »persönlich nicht befasst« gewesen, aber als Minister natürlich insgesamt für die Arbeit der Sicherheitsbehörden verantwortlich. Damit ging er zunächst nur indirekt auf den im Raum stehenden Verdacht ein, dass aus seinem Hause die Anweisung gekommen sei, eine V-Person, die vor Amri gewarnt habe, »aus dem Spiel zu nehmen« und »kaputtzuschreiben«.

Die Sicherheitsbehörden hätten sich aus seiner Sicht in jedem Fall Vorwürfen ausgesetzt, so de Maizière: Im Fall eines lange bekannten Gefährders wie Amri würden sie gefragt, warum sie ihn nicht aus dem Verkehr gezogen hätten – wäre ein Attentäter aber zuvor nie aufgefallen, müssten sie sich Kritik gefallen lassen, weil sie ihn »nicht mal auf dem Schirm gehabt« hätten. Kritische Fragen von Opfern und Angehörigen seien legitim, es gebe darauf aber keine überzeugende Antwort.

Was den Umgang mit den Verletzten und Hinterbliebenen des Anschlags anging, gab sich de Maizière selbstkritisch und widmete ihnen mehrere Sätze. Der Besuch des Tatorts und ein späteres Treffen mit Geschädigten schilderte er als »bewegende« Momente. Zudem äußerte er Verständnis dafür, dass einige von ihnen den ersten Gedenkgottesdienst am Tag nach dem Anschlag als verfrüht empfunden hatten, schließlich seien da noch nicht einmal alle zwölf Toten identifiziert gewesen. Auch bei der Opferentschädigung räumte er Defizite ein – das liege aber zum Teil an den vielfältigen und komplizierten Beziehungen zwischen Menschen in der modernen Welt, erklärte er auf Nachfrage. In einem Fall hätten Nachbarn Elternpflichten übernommen, dafür gebe es einfach keine gesetzliche Regelung bezüglich finanzieller Zuwendungen. Er selbst habe als Minister nach dem Anschlag zunächst seine Gefühle zurückstellen und einen »kühlen Kopf« behalten müssen.

»Ungutes Gefühl«

Als die Abgeordneten der Unionsfraktion mit der Fragerunde beginnen durften, wurde die V-Mann-­Affäre zunächst ausgespart. Statt dessen spielte Volker Ullrich (CSU) de Maizière den Ball zu, da aus seiner Sicht tendenziös über eine Äußerung des Ministers kurz nach dem Anschlag berichtet worden war. De Maizière habe ja gar nicht behauptet, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als einzige Bundesbehörde mit Amri befasst gewesen sei, so Ullrich. Er habe schließlich auch erwähnt, dass Vertreter weiterer Bundesbehörden im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern (GTAZ) gesessen hätten. Dort war Amri nach Aktenlage vor dem Anschlag mindestens elfmal Thema von Besprechungen gewesen. De Maizière betonte allerdings, dass zu seiner Amtszeit über mehrere hundert »Gefährder« gesprochen worden sei.

Er habe seit mindestens 2011 um die Adventszeit immer ein »ungutes Gefühl« im Hinblick auf den islamistischen Terrorismus gehabt, da Weihnachtsmärkte »so ein attraktives weiches Ziel« für Dschihadisten seien. Konkrete Hinweise auf einen solchen Anschlag im Jahr 2016 seien ihm aber nicht bekannt gewesen.

Nach Anweisungen seines Ministeriums, bestimmte Informationen zurückzuhalten, fragte ihn schließlich der AfD-Abgeordnete Stefan Keuter, der damit erkennbar auf die mutmaßliche Anweisung »von ganz oben« bezüglich des V-Mannes aus NRW abzielte. »Herr Keuter, ich bin Ihnen dankbar für die Frage«, stellte de Maizière klar. »Es ist nicht so, dass ich mich nicht daran erinnern kann, sondern ich schließe das aus«, betonte der Exminister, nachdem zahlreiche andere Zeugen – vor allem aus den Reihen des Verfassungsschutzes – sich in diesem Ausschuss auf Gedächtnislücken berufen hatten. Der Vorwurf, er selbst oder seine Mitarbeiter hätten die Quelle demontieren wollen, sei eine »völlig abwegige These«, die er »hart und klar dementieren« könne. Er wisse auch nicht, welches Interesse sein Ministerium daran gehabt haben soll.

Ex-V-Mann verbittert

»VP 01« alias »Murat Cem« selbst war am Freitag vergangener Woche ohne Ankündigung in nichtöffentlicher Sitzung vernommen worden. Dabei soll er unter anderem erklärt haben, er rate jedem davon ab, V-Mann zu werden. Nach seinem lebensgefährlichen Einsatz in der Abu-Walaa-Gruppe sei er von den Verantwortlichen wie der letzte Dreck behandelt worden.

Sinngemäß hatte er dies auch schon in Interviews mit Spiegel-Reportern und dem Buch »Undercover – ein V-Mann packt aus« berichtet. Sein Werdegang war demnach untypisch, da er in die Islamistenszene eingeschleust worden war wie ein verdeckter Ermittler der Polizei, ohne je Polizeibeamter gewesen zu sein. Im Normalfall werden V-Leute in dem Milieu angeworben, über das sie Informationen liefern sollen. Polizei und Verfassungsschützer halten dort Ausschau nach Zweifelnden, potentiellen Aussteigern oder Personen mit finanziellen Problemen, die bereit sind, auf Honorarbasis Informationen zu liefern. »Murat Cem« hingegen war nach eigener Schilderung im Drogenmilieu als V-Mann angeworben worden und galt nach einigen Jahren und erfolgreichen Einsätzen als gefestigt genug, um auch in andere Szenen eingeschleust zu werden. Insgesamt soll der türkische Staatsbürger fast 20 Jahre lang als »Quelle« für das LKA NRW gearbeitet haben. Nur ohne Beamtenstatus und entsprechende Absicherung. Nicht einmal den versprochenen deutschen Pass habe er bekommen. Dabei hatten ihn die LKA-Ermittler in den höchsten Tönen gelobt, auch im Untersuchungsausschuss.

»Bete für mich, Bruder«

Abgesehen von den ignorierten Warnungen vor Anis Amri stellt sich allerdings die Frage nach Mittätern innerhalb Deutschlands – dass der mutmaßliche Haupttäter des Berliner Lkw-Anschlags im Ausland einen Mentor aus den Reihen der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) hatte, gilt als erwiesen. Amris Telegram-Chatpartner »Moumou1« soll sich in Libyen aufgehalten haben. Unmittelbar vor dem Anschlag soll ihm Amri eine Nachricht mit dem Inhalt »Ich bin jetzt in der Karre« und »Bete für mich, Bruder« geschickt haben, wie Ausschussmitglieder aus den Akten zitierten.

Die Abgeordneten der Grünen Irene Mihalic und Konstantin von Notz stellten Polizeizeugen immer wieder die Frage, wie Amri die Nachricht verschickt haben soll. Amri hatte nach Aktenlage zwei Mobiltelefone genutzt: ein älteres rotes Klapphandy der Marke Samsung, das nach dem Anschlag ohne SIM-Karte in der Fahrerkabine des Lkw gefunden wurde – und ein außerhalb des Fahrzeugs gefundenes HTC-Handy mit einer SIM-Karte, die allerdings am Tattag nicht benutzt worden war. Schon der Auffindeort des HTC-Handys – im Loch eines herausgefallenen Scheinwerfers in der Frontkarosserie des Lastwagens – hatte die Abgeordneten stutzig gemacht.

Bedingt fahrtüchtig

Zudem ist unklar, wie Amri während der unfallfreien Fahrt mit dem gekaperten Lkw vom Friedrich-Krause-Ufer zum Breitscheidplatz überhaupt nebenbei kommunizieren konnte – denn soweit bekannt, hatte er nicht viel Übung im Steuern von Vierzigtonnern. Es wurde weder ermittelt, wo und mit wem er das heimlich geübt haben könnte, noch, ob er je einen Lkw- oder Pkw-Führerschein besessen hatte. Als Jugendlicher in Tunesien soll er laut Ermittlungen in seinem familiären Umfeld eher spaßeshalber mal am Steuer eines Lkw gesessen haben – möglicherweise auf dem flachen Land. Nachdem er 2011 nach Europa gekommen war, saß der zum Zeitpunkt des Anschlags knapp 24jährige fast vier Jahre wegen Körperverletzung und Brandstiftung in Italien in Haft, bevor er im Juli 2015 einen Asylantrag in Deutschland stellte. Hier bewegte er sich – soweit bekannt – mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus, Bahn und Flixbus. Mehrere Sicherheitsbehörden, die ihn im Visier hatten, bekamen aber nie etwas von Fahrstunden oder Fahrtüchtigkeitstrainings mit. Zeitweise wäre Amri auch wegen seines Kokain- und Haschischkonsums kaum verkehrstüchtig gewesen. Aus dem Autopsiebericht ging hervor, dass diese Zeit noch nicht lange zurückgelegen hatte, als er vier Tage nach dem Berliner Attentat von der italienischen Polizei erschossen worden war. Die Rekonstruktion seiner Fluchtroute ist immer noch lückenhaft. »Wir können es nicht mit Sicherheit sagen, aber wir können annehmen, dass er am Tag des Anschlags auf Drogen war«, zitierte die Deutsche Presseagentur im März 2017 einen Mailänder Ermittler.

Trotz alledem soll Amri es mit dem Lkw mehrere Kilometer durch den Berliner Stadtverkehr geschafft haben, ohne andere Fahrzeuge, Ampeln oder Verkehrsschilder zu rammen, nachdem er am Friedrich-Krause-Ufer den polnischen Speditionsfahrer Lukasz Urban erschossen haben soll. Dessen Leichnam wurde am Tatort in der Fahrerkabine gefunden, nachdem elf weitere Menschen auf dem Weihnachtsmarkt zu Tode gekommen waren, als der Lkw in die Menschenmenge gerast war.

Strafverteidigung entfällt

Eindeutige DNA-Spuren und Fingerabdrücke von Amri wurden in der Fahrerkabine nicht gefunden – am Lenkrad nur eine Mischspur, bei der er als Mitverursacher in Betracht kam. »Das funktioniert nur, weil er tot ist«, war einer der Schlüsselsätze das Jahres in diesem Untersuchungsausschuss – gesagt hat ihn der promovierte Jurist von Notz Ende Mai – nach gut zwei Jahren Aktenstudium und Zeugenbefragungen. Wäre Amri nicht am 23. Dezember 2016 in Sesto San Giovanni erschossen worden, hätte ein passabler Strafverteidiger sicher seine Haupttäterschaft in Zweifel gezogen.

Für Amris zentrale Beteiligung gibt es ausreichend Belege – darunter eindeutige Fingerspuren an der Außentür des Lkw und Videoaufnahmen, die ihn nur Minuten nach dem Anschlag in einer nahegelegenen Unterführung zeigen, wenn auch ohne erkennbare Holz- oder Glassplitter vom unmittelbaren Tatort auf der Kleidung. Ein Facebook-Eintrag Amris ließ darauf schließen, dass er einen Treueeid auf IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi abgelegt hatte. Die IS-Propagandawebsite »Amaq« veröffentlichte nach dem Anschlag ein Video, in dem Amri Rache an den »Ungläubigen« geschworen hatte. Restzweifel daran, dass er bei dem Attentat allein mit der Leiche des Speditionsfahrers im Führerhaus gesessen und das Fahrzeug gelenkt hatte, sind aber geblieben.

Nichts wie weg

Stutzig macht gerade vor diesem Hintergrund die übereilte Abschiebung seines Freundes Bilel Ammar im Februar 2017 – zu einem Zeitpunkt, als weder dessen Mobiltelefon ausgewertet noch geklärt war, wo er sich an den zehn Tagen nach dem Anschlag aufgehalten hatte. Schließlich kam Ben Ammar als Mittäter, Helfer oder zumindest als Mitwisser in Betracht.

Generalbundesanwalt Peter Frank erklärte vergangene Woche im Untersuchungsausschuss, die Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung Ben Ammars hätten nicht für einen Haftbefehl gereicht, deshalb habe er in dessen Abschiebung eingewilligt. Die Protokolle der polizeilichen Vernehmungen kannte Frank allerdings nach eigener Aussage nicht. Laut dieser Mitschriften waren Ben Ammar wichtige Fragen wie die, wo er in den zehn Tagen nach dem Attentat gewesen war, gar nicht gestellt worden.

Der Ausschussvorsitzende Gröhler stellte deshalb bereits mehreren Zeugen aus den Sicherheitsbehörden die Frage nach Anhaltspunkten für eine mögliche V-Mann-Tätigkeit Ben Ammars oder diesbezüglichem Wissen. Bis dato offenbarte jedoch keiner dergleichen, einige betonten auch, dass sie sich dies nicht vorstellen könnten.

Selbstgerechte Geheimdienstler

Der Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern hatte den Hinweis eines V-Mannes auf mögliche Hintermänner und Fluchthelfer Amris im Berliner »Clanmilieu« von Anfang 2017 erst einmal für sich behalten, weil der Chef der Behörde, Reinhard Müller, die Quelle für unglaubwürdig hielt, nachdem sich deren Hinweis auf einen möglichen Anschlag zum Ende des Ramadans nicht bewahrheitet hatte. In diesem Zusammenhang fiel auch das Stichwort »Opalgrün«, die Bezeichnung für eine Operation der Sicherheitsbehörden, über die in öffentlichen Sitzungen des Ausschusses nur bruchstückhaft gesprochen wird.

Über die besagte Quelle waren zuständige V-Mann-Führer jedenfalls anderer Meinung als ihr Chef und wollten der Polizei schließlich doch die Chance geben, die Information selbst zu bewerten. Sie hatten ihn schließlich 2019 an andere Vorgesetzte sowie an Vertreter von Bundesbehörden weitergeleitet. Ein Weg, den Müller »missbilligt«, wie er vergangene Woche im Untersuchungsausschuss sagte.

Der ehemalige Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, der sich im CDU-Rechtsaußenflügel »Werteunion« engagiert, hatte bei seinem Zeugenauftritt im Oktober vor allem die aus seiner Sicht zu liberale Flüchtlingspolitik für den Anschlag verantwortlich gemacht und für sich und seine Behörde eine Verteidigungsrede im AfD-Stil gehalten. Dabei hatte Maaßen selbst bereits im Januar 2016 ein Behördenzeugnis über den »Gefährder« Amri unterzeichnet, angeblich nur, um die Erkenntnisse des LKA NRW an die Berliner LKA-Kollegen zu übermitteln und dabei die Quelle zu verschleiern. Zur Erinnerung: Amri war mindestens elfmal Thema von Besprechungen im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) gewesen. Heute ist klar, dass etliche Gelegenheiten zur Festsetzung Amris ungenutzt geblieben waren. Wenn auch die vollständige Aufklärung des Anschlags kaum mehr möglich scheint, so ist die Republik doch um ein weiteres Sittengemälde des deutschen Sicherheitsapparats reicher.