Wer nicht schwitzt …

… der ist kein Finne. Die Saunatradition des Landes wurde in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wie die finnische staatliche Museumsbehörde am Donnerstag mitteilte, sei dies der erste finnische Eintrag in die lange Liste beliebter kultureller Traditionen. In dem Land gibt es ungefähr 3,2 Millionen Saunas, in die rund 90 Prozent der Finnen einmal pro Woche gehen. »Die Sauna ist untrennbarer Bestandteil des Alltags und der Feiern, des Wohlbefindens und der Lebensweise der Finnen«, sagte die Ministerin für Wissenschaft und Kultur, Annika Saarikko, laut einer Mitteilung. Wer einmal in Finnland war, weiß, dass das eine Untertreibung ist. (dpa/jW)