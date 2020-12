US-Vorwürfe gegen Russland

REUTERS/Kevin Lamarque/Pool »Sehr besorgniserregend«: Der künftige US-Präsident Joseph Biden will gegen »Cyberattacken« vorgehen

Die US-Behörde für Cyber- und Infrastruktursicherheit (CISA) stuft den jüngsten angeblichen Hackerangriff auf US-Regierungseinrichtungen als »ernste Gefahr« ein. Sie teilte am Donnerstag (Ortszeit) in einer Warnmitteilung mit, das Entfernen des Angreifers aus betroffenen Systemen werde sich voraussichtlich »hochkomplex« gestalten. Der Cyberangriff dauere mindestens seit März an. Der oder die Täter hätten »Geduld, operative Sicherheit und komplexe Handwerkskunst« gezeigt.

Gefährdet seien die Bundesregierung, Regierungen von Bundesstaaten und Kommunen, kritische Infrastruktur und Organisationen des Privatsektors. Washington hatte vergangene Woche erklärt, es gebe einen großangelegten, monatelang andauernden Cyberangriff auf mindestens zwei Institutionen, darunter laut Medienberichten auch das Finanzministerium. Die US-Tageszeitungen Washington Post und New York Times hatten berichtet, bei den Angreifern handele es sich um Hacker mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst. Beweise wurden keine vorgelegt. Die russische Regierung wies die Vorwürfe zurück.

Vieles wisse man noch nicht über die Angelegenheit, so die führenden Senatoren der Republikaner und Demokraten am Donnerstag im Verteidigungsausschuss, James Inhofe und John Francis Reed. »Aber wir wissen, dass der Cyberangriff anscheinend andauert und die Merkmale einer russischen Geheimdienstoperation trägt. Die US-Regierung muss alles tun, um dem entgegenzuwirken.«

Der amtierende US-Präsident Donald Trump äußerte sich zunächst nicht. Auf seinem Terminplan stand für Freitag ein Treffen mit dem geschäftsführenden Verteidigungsminister Christopher Miller, das aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden sollte.

Der künftige US-Präsident Joseph Biden kündigte am Donnerstag an, »solche Angriffe« würden unter seiner Regierung nicht unbeantwortet bleiben. Verantwortliche würden in Abstimmung mit Verbündeten zur Rechenschaft gezogen werden. »Unsere Gegner sollten wissen, dass ich als Präsident Cyberangriffen auf unsere Nation nicht tatenlos zusehen werde.« Was über den jüngsten Angriff bekannt sei, sei sehr besorgniserregend. (dpa/AFP/jW)