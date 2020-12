»Grundlage des Systems«

100 Reasons 100 Morde, 100 Gründe: Die Kampagne will 100.000 Unterschriften sammeln

Die kurdische Frauenbewegung hat gerade die Kampagne »100 Gründe, den Diktator zu verurteilen« begonnen. Exemplarisch werden 100 Femizide als Folge der Politik Recep Tayyip Erdogans in der Türkei benannt. Wie kam es dazu?

Als kurdische Frauenbewegung haben wir bereits viele Kampagnen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen geführt – und die Mechanismen der sexistischen Gesellschaft enttarnt, die Frauen in der Opferrolle halten. Zudem haben wir immer auch die Selbstorganisierungskraft und das Selbstbewusstsein der Frauen gestärkt. Doch wir mussten feststellen, dass unsere Arbeit nur erfolgreich ist, wenn wir Frauen und Gesellschaft vor den Regierungen schützen, die eine femizidale Politik verfolgen. Bereits vor zwei Jahren haben wir in unserer Kampagne »Gewalt gegen Frauen ist politisch!« darauf hingewiesen, dass diese Gewalt System hat und Grundlage des politischen Systems ist. Die Performance »Ein Vergewaltiger auf deinem Weg«, die sich letztes Jahr vom chilenischen Kollektiv »Las Tesis« ausgehend wie ein Lauffeuer verbreitete, hat diesen lange vertuschten Fakt offengelegt. Tausende Frauen haben den Staat und seinen Sicherheitsapparat ganz klar als Mörder benannt. Die langjährigen Kämpfe der Bewegung »Ni una menos« gegen Femizide haben zum Verfassen eines Manifests geführt, das weitreichende Veränderungen der Politik in allen Lebensbereichen als Voraussetzung nennt, um Frauenmorde und Gewalt gegen Frauen einzudämmen. Diese Beispiele zeigen, dass wir als Frauen weltweit mittlerweile große Stärke und Selbstbewusstsein erlangt haben. Wir können uns heute organisiert gegen diejenigen stellen, die hauptverantwortlich sind für die Grausamkeiten, die uns angetan werden, weil wir Frauen sind.

Seit 18 Jahren ist Erdogan in der Türkei an der Macht, sicher haben weit mehr als 100 Frauen ihr Leben aufgrund seiner Politik verloren. Warum wurden gerade diese 100 ausgewählt?

Natürlich gibt es mehr als 100 Frauen, die Opfer der femizidalen Politik geworden sind. Wir haben beschlossen, uns auf die abscheulichen Verbrechen zu konzentrieren, ohne deren Aufarbeitung unser Gewissen keinen Frieden finden kann. Die Geschichten der 100 Frauen haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Frauenorganisationsstrukturen in allen Teilen Kurdistans ausgewählt. Sie stehen beispielhaft für die große Bandbreite der Verbrechen. Es gibt zudem Tausende von Frauen, die zwar nicht zu Tode gekommen sind, aber deren Leben auf andere Weise zerstört wurde. Wir wollen auch auf diese Folgen der femizidalen Politik hinweisen. Ein Beispiel, das nur ein paar Tage, nachdem wir unsere Kampagne begonnen hatten, passiert ist: In Elih, auf Türkisch Batman, wurde eine 15jährige Kurdin über mehrere Monate hinweg von 27 Männern, darunter Polizisten, Dorfschützer und Offiziere, vergewaltigt. Der türkische Staat setzt Vergewaltigung gezielt als Kriegswaffe ein und fördert sie durch Straflosigkeit der Täter.

Welche Aktionsformen wurden gewählt, welche Einschränkungen gibt es durch die Coronapandemie?

Die stellt uns vor eine große Herausforderung, da deutlich weniger Menschen auf den Straßen sind, nicht angesprochen werden wollen, und sich einfach die gesamte Öffentlichkeit nur um die Bekämpfung des Virus dreht. Doch wir lassen uns davon nicht entmutigen, wir antworten mit kreativen Aktionen und um so größerer Entschlossenheit! Denn der Krieg macht auch vor Corona nicht halt. Insbesondere die Türkei nutzt die Pandemie sogar für die Durchsetzung ihrer femizidalen Politik und ihres Krieges gegen uns. Wir alle müssen auf kreative Weise unsere Anliegen zum Ausdruck bringen. Aktionen, die wir bereits auf die Beine gestellt haben, reichen von Unterschriftensammlungen am Tag der Menschenrechte bis hin zu Straßentheater, das die Lebensgeschichten der ermordeten Frauen nacherzählt. Angesichts der aktuellen Verschlechterung der Lage wird sich unsere Arbeit nun stärker auf die sozialen Medien konzentrieren. Dazu haben wir die Internetseite www.100-reasons.org mit Informationen über alle 100 Frauen und das Twitter-Konto ­@100Reasons_ eingerichtet.

Was ist das Ziel der Kampagne?



Wir wollen zunächst 100.000 Unterschriften gegen die femizidale Politik Erdogans zusammenbekommen. Das hört sich zunächst sehr technisch an. Damit verbunden ist aber, dass eine Öffentlichkeit hergestellt wird, dass die Verbrechen an Frauen und zugleich die andauernde Unterstützung der deutschen Bundesregierung für Erdogan und seine Verbrechen angeprangert werden. Wir wollen mit unserer Kampagne die Gesellschaft und insbesondere die Frauen erreichen, damit sie die patriarchale Außenpolitik Deutschlands nicht länger akzeptieren und ein feministisches Verständnis von Außenpolitik entwickeln.

Darüber hinaus wollen wir Frauen weltweit zeigen, dass sie nicht hinnehmen müssen, was ihnen widerfährt. Unser langfristiges Ziel ist, dass Femizid als Verbrechen in das internationale Recht aufgenommen wird. Wenn wir mit unserer Kampagne erfolgreich sind, wird sie Frauen weltweit ermutigen, sich zu wehren und mit uns zusammenzuschließen.

Wie können Interessierte die Kampagne unterstützen?

Im Moment ist es wichtig, sie überall bekanntzumachen. Sei es durch Artikel, Interviews, Empfehlungen, Verbreitung in den sozialen Medien und im eigenen Netzwerk. Wir freuen uns auch über Statements, beispielsweise in Form eines Bildes oder kurzen Videos an info@100-reasons.org. Wenn es wieder möglich ist, können wir gemeinsam Aktionstage durchführen. Außerdem können alle Unterschriften sammeln. Wenn zum Beispiel alle Weihnachten nutzen, um ihrer Familie von der Kampagne zu erzählen, haben wir Tausende Unterschriften gewonnen, und – was noch wichtiger ist, wir haben Tausende Menschen darüber aufgeklärt, was in Kurdistan gerade passiert und dass wir uns alle zusammen dagegen wehren können.