Flüchtlinge schutzlos ausgeliefert

imago images/ANE Edition Brand im Flüchtlingslager Samos

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen ist alarmiert angesichts der Verschlechterung der psychischen Gesundheit vieler Geflüchteter in Griechenland und teilte am Donnerstag mit:

Vier Monate nach dem Großbrand im Geflüchtetenlager Moria müssen weiterhin mehr als 15.000 Frauen, Männer und Kinder bei stetig sinkenden Temperaturen auf den griechischen Inseln ausharren. Entgegen anderslautender Ankündigungen europäischer Politiker*innen hat sich an den Lebensbedingungen dieser Menschen nichts verbessert. Statt dessen beobachten die Teams von Ärzte ohne Grenzen eine zunehmende Verschlechterung der psychischen Gesundheit ihrer Patient*innen. Allein auf Lesbos wurden in diesem Jahr 49 Kinder mit Suizidgedanken oder nach Suizidversuchen behandelt.

Auf der Insel Samos werden derzeit etwa 3.500 Menschen in einem Lager zusammengepfercht, das ursprünglich für 648 Menschen ausgelegt war, die Bedingungen vor Ort sind katastrophal. Der Zugang zu Duschen und Sanitäranlagen für die Menschen ist unzureichend, Heizungen gibt es nicht, und ein großer Teil der Behausungen wurde von den Geflüchteten selbst provisorisch errichtet, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben.

Das Team für psychische Gesundheit von Ärzte ohne Grenzen hat im Lager Vathy auf Samos in den vergangenen Monaten eine steigende Zahl von Patient*innen verzeichnet. 60 Prozent der neuen Patient*innen, die im November in die Klinik von Ärzte ohne Grenzen gekommen sind, haben etwa Suizidgedanken ausgesprochen. 37 Prozent von ihnen wurden von den Expert*innen als suizidgefährdet eingestuft. Die Teams von Ärzte ohne Grenzen beobachten die Lage weiter.

Auf Lesbos leben mehr als 7.000 Asylsuchende, darunter 2.500 Kinder, weiterhin in Zelten, die regelmäßig unter Wasser stehen, da sie der Witterung ungeschützt ausgesetzt sind. (…) Seit dem Brand und der Errichtung des neuen Lagers Kara Tepe auf Lesbos haben die Psycholog*innen von Ärzte ohne Grenzen alarmierende Symptome bei den Patient*innen festgestellt. Dazu gehören unter anderem Schlafwandeln, Albträume, regressives Verhalten, Selbstverletzungen und Suizidgedanken. (…)

Thanasis Chirvatidis, Kinderpsychologe auf Lesbos: »Wir sehen weiterhin Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Symptome von Depressivität und einige extreme Fälle von reaktiver Psychose, Selbstverletzungen und Suizidgedanken. Die schwersten Fälle von Kindern, die wir sehen, sind diejenigen, die isoliert sein wollen oder den Wunsch zum Ausdruck bringen, ihr Leben zu beenden. Sie wollen die ganze Zeit im Zelt sein, sie wollen keine Kontakte knüpfen, und sie wollen tatsächlich sterben, um den Schmerz zu stoppen. Sie wollen aufhören, sich so zu fühlen.«

Stephan Oberreit, Einsatzleiter von Ärzte ohne Grenzen in Griechenland: »Trotz all der Versprechungen der EU haben die Brände in Moria, auf Samos und Chios die gesundheitsschädigende Abschreckungspolitik auf den griechischen Inseln nicht beendet, und die Menschen müssen einen weiteren Winter unter unmenschlichen Bedingungen, dem Wetter schutzlos ausgesetzt, überstehen – in völliger Verzweiflung und inmitten einer globalen Pandemie.«