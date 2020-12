Wehklagen nach »Wortbruch«

Steinach/imago images Killerdrohnen auf Friedensmission: Am Ende dürfte die SPD ihrer Tradition treubleiben und zustimmen (Genf, 2.8.2019)

Von einem »sicherheitspolitischen Offenbarungseid« sprach der Spiegel – und schwelgte in Erinnerungen an Zeiten, als die SPD sich noch als »Partei der Bundeswehr« verstanden habe. Teile der Mainstreammedien und der Politik strapazierten am Mittwoch in auffälliger Weise die alte Sage von den Sozialdemokraten als »vaterlandslosen Gesellen«. Dafür hatte schon gereicht, dass die SPD-Fraktion am Dienstag die Entscheidung über die Bewaffnung von Drohnen auf die lange Bank schob. Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, nach »zwei Legislaturperioden Ringen« um das Thema habe die SPD »ihr Wort gebrochen«. Damit stehe die Partei »auch nicht mehr zu den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr«.

Das zielte nicht auf die SPD in Gänze, denn die ist in der Frage einer Bewaffnung der künftigen Bundeswehr-Drohne »Heron TP« gespalten (siehe jW von Donnerstag). Mit dem Fraktionsbeschluss, über das Thema zunächst weiter »ergebnisoffen breit öffentlich« zu diskutieren, hatten sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und Koparteichef Norbert Walter-Borjans durchgesetzt. Die Antwort kam postwendend. Noch am Dienstag legte Fritz Felgentreu sein Amt als verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion nieder. Er hatte dafür geworben, die Bundeswehr mit Kampfdrohnen auszustatten. Der frühere Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels sprang Felgentreu bei und orakelte gegenüber den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland von einer »sicherheitspolitischen Linkswende« der SPD.

Das ist selbstverständlich Unsinn. Mit Siemtje Möller, Abgeordnete für den Wahlkreis Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund und bislang stellvertretende verteidigungspolitische Sprecherin, bekommt Felgentreu eine Nachfolgerin, die seine Positionen im Prinzip teilt. Im Deutschlandfunk bemühte sie das immer wieder zu hörende Argument für den Einsatz der Killerdrohnen: Sie seien ein wesentliches Instrument zum »Schutz von Soldaten«, so Möller. Sie respektiere aber, dass Parteikollegen noch mehr Zeit benötigten. Der Drohnenkrieg in Aserbaidschan und Armenien habe der Debatte eine neue Qualität gegeben, sagte Möller. In dem Krieg hatten türkische Kampfdrohnen auf Seiten Aserbaidschans offenbar den Ausschlag gegeben.

Auch die sozialdemokratische Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, brach eine Lanze für die Kampfdrohnen. Sie könnten »die Reaktionsmöglichkeiten flexibilisieren«. Momentan sei es so, dass deutsche Soldaten bei einer Bedrohung im Auslandseinsatz auf die Unterstützung der US-Amerikaner angewiesen seien. Fraktionsvize Gabriela Heinrich verwies wie Möller darauf, dass sich die Rahmenbedingungen für Drohneneinsätze verändert hätten. Die Debatte sei »unter der Prämisse des Schutzes« geführt worden, sagte sie dem Tagesspiegel. Eine Grundannahme habe gelautet, dass Drohnen nur in asymmetrischen Konflikten eingesetzt werden könnten. Diese Annahmen seien »seit dem jüngsten Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien um Berg-Karabach jedoch obsolet«, so Heinrich. Am schärfsten reagierte das CDU-geführte Bundesverteidigungsministerium auf die SPD-Entscheidung. Der Verzicht auf die Beschaffung bewaffneter Drohnen setze »das Leben unserer Soldatinnen und Soldaten aufs Spiel«, verkündete es via Twitter.

Am Donnerstag abend standen zwei Anträge von Linksfraktion und Bündnis 90/Die Grünen auf der Tagesordnung des Bundestags, die sich beide gegen die Ausrüstung der Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen aussprechen. Für Marius Pletsch vom Beirat der Tübinger Informationsstelle Militarisierung ist die Entscheidung der SPD-Fraktion vor allem »ein Erfolg der Friedensbewegung und des Drucks der SPD-Basis in vielen Landesverbänden und Ortsvereinen«. Es sei unwahrscheinlich, dass über die Frage der Bewaffnung der Drohnen noch bis zur Bundestagswahl entschieden werde, erklärte er am Donnerstag gegenüber jW. Das sei aber »leider nur ein Etappenerfolg«. Spätestens bei den nächsten Koalitionsverhandlungen werde das Thema wieder auf den Tisch kommen. Pletsch verwies darauf, dass die Kampfdrohnen keineswegs nur zum Schutz eingesetzt werden sollen, sondern ihr Auftrag über solchen »Close Air Support« klar hinausgehe. Das sei in den vom Ministerium vorgelegten Einsatzgrundsätzen so festgehalten.