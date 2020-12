»Ernste Risiken für fundamentale Rechte«

imago/IPON Protest gegen Internetzensur am 26. August 2018 in Berlin

Das anscheinend kurz vor der Verabschiedung durch das EU-Parlament sowie die Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten stehende »Reglement zur Verhinderung der Verbreitung terroristischer Onlineinhalte« ist auf breite internationale Kritik gestoßen.

Wie junge Welt aus der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke erfuhr, gibt es dort Zweifel an der Notwendigkeit einer solchen Verordnung. Derzeit würden schon seit 2015 freiwillige Maßnahmen greifen, hieß es, die zwischen der EU-Kommission, der gemeinsamen Sicherheitsbehörde der Union, Europol, und zahlreichen sozialen Medien und anderen Anbietern im Internet vereinbart wurden. Insbesondere die offensichtliche Eile der Bundesregierung, trotz fortbestehender großer Meinungsverschiedenheiten zwischen den Akteuren zu einem schnellen Abschluss der Diskussionen zu kommen, sei nach Ansicht von Die Linke erklärungsbedürftig. Beanstandet wird außerdem die unklare Terrorismusdefinition. Ähnlich anderen Kritikern stelle sie außerdem die Forderung nach »proaktiven« Maßnahmen der Betreiber in Frage, also nach vorsorglicher »Säuberung« ihrer Seiten auch ohne konkrete Anordnungen aus der EU. Dies führe, nicht zuletzt durch den Einsatz sogenannter Uploadfilter durch die Provider, die nach Schlüsselworten und Fotos suchen, zu weit überzogenen, rechtlich unbegründeten Löschungen.

Zu den Stellungnahmen, die sich kritisch mit dem Vorhaben der EU befassen, gehört auch eine auf den 3. November 2020 datierte Einschätzung zweier Berichterstatterinnen der Vereinten Nationen. Darin heißt es, dass den europäischen Institutionen bereits am 7. Dezember 2018 eine erste entsprechende Mitteilung geschickt worden sei, die allerdings noch nicht beantwortet worden sei. Die Berichterstatterinnen hätten jedoch mit Genugtuung festgestellt, dass das EU-Parlament viele der Bedenken aufgenommen habe, die sie in einem Bericht vom 17. April 2019 aufgelistet hätten. Andererseits bedauerten sie, dass in einer auf den 29. September 2020 datierten Neufassung des Entwurfs des Reglements nach wie vor »ernste Risiken für fundamentale Rechte« geblieben seien.

Auch in dieser Stellungnahme wird die mangelnde Bestimmtheit, was unter »terroristischen Inhalten« zu verstehen sei, beklagt. Nach wie vor erforderlich sei die Formulierung juristischer Rahmenbestimmungen, die genügend genau sein müssten. Die Autorinnen äußern sich »besorgt über die Implikationen für den Schutz der Meinungsfreiheit«, falls der Entwurf des Reglements in seiner gegenwärtigen Form von den EU-Gremien angenommen würde. Sie weisen ferner darauf hin, dass in den 27 Mitgliedstaaten der Union unterschiedliche Gesetze und eine Vielzahl von uneinheitlichen Terrorismusdefinitionen bestehe. Das Vorhaben drohe daher ohnehin bestehende »Herausforderungen für den Schutz der Meinungsfreiheit« in einigen Ländern der Gemeinschaft zu verschärfen. Unerlässlich ist nach Ansicht der UN-Berichterstatterinnen, dass Anordnungen zur Löschung von Internetinhalten, die in das Recht auf Meinungsfreiheit eingreifen, nicht von politischen Behörden, sondern nur von Gerichten erlassen werden dürften.

Beachtung verdient in diesem Zusammenhang auch eine Stellungnahme der in den USA ansässigen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die in den Amtszeiten demokratischer Präsidenten oft in der Nähe des Außenministeriums agiert. Umso mehr fällt in ihrem auf den 16. November datierten Papier die Kritik an den geplanten Neuregelungen der EU auf. Unter anderem heißt es dort: »Die Definition von ›terroristisch‹ im Entwurf ist überdehnt. Das könnte dazu führen, dass legitime Meinungsäußerungen eingeschränkt werden. Das Reglement führt außerdem EU-weite Löschungsanordnungen ein. Das bedeutet, dass ein Mitgliedstaat, gestützt auf seine eigene Interpretation von ›terroristischen Inhalten‹ Beschränkungen in der gesamten EU vornehmen könnte.«