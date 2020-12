Historischer Erfolg

Reuters/ CHINA OUT. TPX IMAGES OF THE DAY

Die Volksrepublik China hat die Rückkehr ihres Raumschiffes »Chang’e 5« mit Gesteinsproben vom Mond als historischen Erfolg für sein Raumfahrtprogramm gefeiert. Staatspräsident Xi Jinping dankte am Donnerstag dem an der Mission beteiligten wissenschaftlichen Personal: »An Ihre bemerkenswerten Leistungen werden sich Land und Bürger immer erinnern.« Nach der unbemannten Mondmission war die Kapsel am Donnerstag knapp zwei Stunden nach Mitternacht (Ortszeit) in der mongolischen Steppe in Nordchina gelandet. (dpa/jW)