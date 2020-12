Lenins Leitmedium

imago/ITAR-TASS Bei Lohnabhängigen beliebt. In den 70ern erreichte die Prawda eine Auflage von mehr als zehn Millionen Stück am Tag (Moskau, 1.4.1977)

Die Entscheidung, die Zeitung Prawda (Wahrheit) zu gründen, wurde von den Delegierten der VI. Allrussischen (Prager) Konferenz der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands (SDAPR) im Januar 1912 getroffen. Sie folgten dabei einer Anregung Wladimir Iljitsch Uljanows, genannt Lenin. Der russische – und weltweit anerkannte – Kommunistenführer schloss mit seinen engsten Mitkämpfern auf diesem Parteitag praktisch die Strömung der »Menschewiki« (Minderheitler) aus. Fortan firmierte die Partei als SDAPR (B), »B« für »Bolschewiki« (Mehrheitler). Lenin wurde dann auch auf Jahre hinaus nicht nur die ideologische Leitfigur der Partei, sondern auch ihrer Zeitung. Allein in den Jahren 1912 bis 1914 wurden in der Prawda 285 Artikel und Aufsätze von ihm abgedruckt. Dank Lenin wurde die Prawda faktisch zum kollektiven Propagandisten und Organisator der russischen Arbeiterklasse: In der Zeitung wurde über die wichtigsten Probleme des Klassenkampfes geschrieben, in ihren Beiträgen regten deren Redakteure zu Streiks und politischen Protesten an.

Die erste Ausgabe erschien in St. Petersburg am 5. Mai 1912 anlässlich des 96. Geburtstags von Karl Marx. Die Redaktionsleitung übernahm Josef Wissarionowitsch Dschugaschwili, der sich seit dem Jahr Stalin nannte. Der hatte auch den Leitartikel für die Erstausgabe 1912 verfasst – allerdings unter einem anderen Pseudonym. Stalin lebte damals in der Illegalität. Als Redaktionssekretär arbeitete Wjatscheslaw Molotow. Wazlaw Worowski, Marija Uljanowa, Anatoli Lunatscharski und Georgi Plechanow bildeten den Kern der Redaktion. Die Literaturrubrik leitete Maxim Gorki, ständige Autorin war Rosa Luxemburg. Die Zeitung wurde von Lenin in der Emigration herausgegeben, er selbst schrieb 1912 in seinem Lebenslauf: »Ich bin als Korrespondent der russischen demokratischen Zeitung Prawda tätig, was die Quelle meiner Lebenseinkünfte bildet.«

Der Anfang war hart. Von der ersten Ausgabe an verfolgte das zaristische Regime die Zeitung der Bolschewiki: Im Juli 1914 wurde die Prawda verboten. Die Zeitung konnte erst nach der Februarrevolution 1917 wieder herausgegeben werden. Doch in diesem Revolutionsjahr 1917 spielte sie eine entscheidende Rolle. Allein zwischen März und Juli 1917 erschienen 99 Ausgaben mit einer Gesamtauflage von etwa acht Millionen Exemplaren. Die tägliche Auflage in diesem Zeitraum belief sich auf bis zu 100.000 Stück – und sie wurde zu einer Volkszeitung. Im März 1917 sammelten russische Arbeiter mehr als 16.000 Rubel für den Zeitungsfonds. Mit diesem Geld wurde die Druckerei »Trud« (»Arbeit«) erworben.

Nach dem Sieg der Oktoberrevolution galt die Prawda zu Recht als die wichtigste Zeitung des riesigen Landes: Sie fungierte als Zentralorgan der bolschewistischen Partei, mobilisierte während des Russischen Bürgerkrieges die revolutionären Kräfte zum Kampf gegen Monarchisten, Reaktionäre und imperialistische Interventen. Nach dem Sieg richtete sich die Aufmerksamkeit der Redaktion auf den sozialistischen Aufbau. Journalisten der Prawda waren auf allen Großbaustellen der Sowjetunion präsent: Sie schrieben über die Errichtung des großen Wasserkraftwerks am Dnjepr, von Stahlwerken in Magnitogorsk, von Traktoren- und Automobilwerken in Stalingrad und Gorki, über die ersten Nordpolflüge sowjetischer Piloten und über die Aktivisten der »Stachanow-Bewegung«.

Nach dem Überfall Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion 1941 stand die Prawda an der ideologischen Front in erster Reihe. Die führenden Schriftsteller des Landes – Michail Scholochow, Alexander Fadejew, Konstantin Simonow, Boris Gorbatow, Alexander Twardowski, Ilja Ehrenburg, Michail Isakowski, Sergej Michalkow, Boris Polewoj – waren als Kriegskorrespondenten unterwegs.

In der Nachkriegszeit wuchs die Auflage enorm und erreichte mit 10,6 Millionen Exemplaren 1975 ihren Höhepunkt. Sie erschien siebenmal die Woche und erwarb sich auch ein großes internationales Renommee. Dies erwuchs nicht zuletzt aus der Tätigkeit ihrer Auslandskorrespondenten: Sie kämpften auf seiten von Ernesto »Che« Guevara und der vietnamesischen Befreiungsfront FNL, sie waren die ersten Zeugen der revolutionären Regierung von Fidel Castro und berichteten aus dem befreiten Angola.

Als die Sowjetunion unterging, wurde sie Zielscheibe für die »Reformer«: Die versuchten, das Blatt zu privatisieren und an die Interessen der neuen herrschenden Klasse anzupassen. Dutzende von Prozessen wurden geführt, damit die Prawda ihren Status als Sprachrohr der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation nach deren Verbot wiederherstellen konnte. Und die Zeitung überlebte, jedoch wurden in den Jahren der Verfolgung die Räumlichkeiten von den neuen Machthabern konfisziert. Sie verlor ihr historisches Gebäude und ist seitdem Mieter im Neubau des einstigen ­»Prawda«-Kombinats.

Und die Prawda überlebte nicht nur, sie lebt. Das verdankt sie nicht zuletzt einem exzellenten Journalistenkollektiv: Unter Leitung von Chefredakteur Boris Komozki schreiben Viktor Koschemjako, Wiktor Truschkow und Nikolai Koschanow für die Zeitung. Bis an sein Lebensende gehörte der Schriftsteller Juri Bondarew zu den ständigen Autoren. Die Prawda erscheint derzeit in einer Auflage von 100.300 Exemplaren dreimal wöchentlich.