EU als Schrotthändler

Boris Roessler/dpa Düstere Aussichten. In der Euro-Zone zieht die nächste Krise auf

Durch die Coronakrise droht die Zahl fauler Kredite drastisch anzusteigen. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis stellte am Mittwoch in Brüssel ein Aktionsprogramm vor, durch das Unternehmen weiterhin mit Darlehen vorsorgt werden sollen.

Die Kommission nimmt an, dass in der Krise vielen Firmen das Geld für Zins und Tilgung fehlen könnte. Wie stark die Zunahme sein wird, und wann dies zu erwarten ist, ist aber nach Angaben von EU-Beamten kaum abzuschätzen. Die Europäische Zentralbank geht davon aus, dass während der Pandemie Kredite mit einem Volumen von 1,4 Billionen Euro platzen könnten – mehr als im Zuge der Finanzkrise 2008. Wie neueste Zahlen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zeigen, rutscht auch die Bundesrepublik tiefer in die Kreditklemme. Im dritten Quartal sei das Neugeschäft mit Darlehen an Unternehmen und Selbständige nur noch um 0,3 Prozent gewachsen, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten »Kreditmarktausblick« der KfW. Für das letzte Vierteljahr 2020 geht die KfW von Stagnation aus, bevor dann im Frühjahr minus drei Prozent zu Buche stehen werden. Die Rückläufe hingen »vor allem mit der geringeren Nachfrage der Unternehmen zusammen«. Mit steigenden Investitionen und entsprechender Kreditnachfrage sei erst zu rechnen, wenn die pandemiebedingte Unsicherheit weitgehend verschwunden ist. »Trotz guter Nachrichten von den Impfstoffen wird dies noch eine Zeitlang dauern.« Um so wichtiger sei es, den Finanzierungszugang für Unternehmen weiter offenzuhalten.

Trotz geringer Investitionen die Kreditvergabe ausweiten? Die Deutsche Bundesbank warnt vor den Folgen. »Beide Faktoren erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit für ein Unternehmen, aus statistischer Sicht den Zombie-Status zu erlangen«, heißt es im am Montag vorgestellten Monatsbericht der Behörde.

Zur Bekämpfung der faulen Kredite will die EU im Bankensektor einen Schrottplatz einrichten. Das Aktionsprogramm sieht vor, den Sekundärmarkt auszubauen. Banken können die Darlehen samt Risiken und Sicherheiten an spezialisierte Händler abtreten und damit ihre Bilanzen entlasten. Brüssel dringt darüber hinaus auf neue Regeln für Insolvenzen und die Sicherung der Konkursmasse, um die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in der EU anzugleichen. Dazu liegt bereits seit 2018 ein Vorschlag vor, der vom EU-Parlament und den Mitgliedstaaten beschlossen werden soll. Zu guter Letzt sollen faule Kredite in Bad Banks gesammelt werden. Hierzu gibt es zwei konkurrierende Vorschläge. Entweder sollen diese auf nationaler Ebene angesiedelt sein, und über die EU vernetzt werden. Die meisten Mitgliedstaaten haben nach der Finanzkrise 2008 solche Abwicklungsgesellschaften aufgebaut, Deutschland etwa den Finanzmarktstabilisierungsfonds Soffin. Oder es wird auf EU-Ebene eine zentrale Bad Bank geschaffen, die der EZB untersteht und in der alle faulen Kredite der Mitgliedstaaten gebündelt werden. Im Frühjahr hatte Andrea Enria, Chef der EZB-Bankenaufsicht SSM den Plan erstmals ins Spiel gebracht.

Doch statt die Banken an die Kandare zu nehmen, lockert die EZB die Regeln für die Geldhäuser im Währungsverbund. Die Institute können im kommenden Jahr wieder Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten, allerdings darf die Summe höchstens 15 Prozent der kumulierten Gewinne von 2019 und 2020 betragen, wie die EZB am Dienstag abend mitteilte. Die Zentralbank hatte die Banken zu Beginn der Coronakrise im März aufgefordert, zunächst bis Oktober auf die Ausschüttung von Dividenden zu verzichten, verlängerte die Frist später aber bis Januar 2021. Verfügbares Kapital und Gewinne sollen die Institute demnach lieber verwenden, um Verluste abzufedern und die Wirtschaft zu unterstützen. Die neuen Regeln sollen nun bis Ende September 2021 gelten. Bis dahin sind die Banken aufgerufen, auf Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe zu verzichten. Den deutschen Privatbanken geht die Lockerung nicht weit genug. »Die Entscheidung der EZB, Ausschüttungen auch weiterhin zu beschränken, belastet die Banken auf Jahre hinaus«, schäumte Hans-Walter Peters, Präsident des Bundesverbands deutscher Banken am Mittwoch. Die Einschränkungen belasteten die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Finanzbranche und müssten so schnell wie möglich aufgehoben werden. »Je länger diese Restriktionen aufrechterhalten werden, um so mehr ziehen sich Investoren aus dem Bankensektor zurück oder zögern mit Engagements.« In jeder Krise liegt eben auch eine Chance.