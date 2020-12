Ex-Komsomol-Chef Tjaschelnikow gestorben

imago/Ulrich Hässler Jewgeni Tjaschelnikow (vorn rechts) mit der Kosmonautin Walentina Tereschkowa (links) während der X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten, 1973 in Berlin, Hauptstadt der DDR

Moskau. In einem Moskauer Krankenhaus ist am Dienstag der ehemalige Komsomol-Chef und ZK-Sekretär Jewgeni Tjaschelnikow im Alter von 92 Jahren an Herzversagen verstorben, wie Egon Krenz mitteilte. Er war von der Familie seines Freundes von dessen Ableben informiert worden. Der 1928 in Tscheljabinsk geborene Tjaschelnikow studierte Pädagogik und war von 1968 bis 1977 Erster Sekretär der sowjetischen Jugendorganisation, also in jener Zeit, als Krenz in der Führung der FDJ tätig war. Danach war Tjaschelnikow in der Breschnew-Administration als ZK-Sekretär für Ideologie zuständig. Von 1983 bis 1990 vertrat er die Sowjetunion als Botschafter in Rumänien.

In den 90er Jahren organisierte Tjaschelnikow in Russland die solidarische Unterstützung für in der Bundesrepublik juristisch verfolgte ehemalige DDR-Bürger. Unter anderem besorgte er Erklärungen höchster Militärs und Politiker über den eingeschränkten Spielraum der DDR in politischen und militärpolitischen Fragen.

Spektakulär war in diesem Zusammenhang die Verhinderung einer geplanten Rede von Bundespräsident Roman Herzog 1997 im Plenum der Russischen Duma. Eine Parlamentsmehrheit verhinderte den Auftritt des Staatsoberhauptes des vereinigten Deutschlands. Weil er auf einen Appell der Abgeordneten, sich für verurteilte Politbüromitglieder zu verwenden, mit Ablehnung reagiert hatte, durfte Herzog nur im Außenpolitischen Ausschuss der Duma sprechen. Nach Auskunft der Familie soll Jewgenij Tjaschelnikow bereits am Freitag in Moskau beigesetzt werden.