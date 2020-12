Konflikt im Himalaja

imago images/Pacific Press Agency/MusaibxMushtaq Indische Grenzsoldaten an einem Checkpoint

Seit nunmehr einem halben Jahr stehen sich im Himalaja chinesische und indische Streitkräfte gegenüber. Wie viele Soldaten in den vergangenen Monaten an die inoffizielle Grenze der beiden Länder, der »Line of Actual Control« (LAC), gebracht wurden, ist unklar. Laut unbestätigten Medienberichten sollen es auf beiden Seiten mehrere zehntausend sein. Insbesondere die indische Presse berichtet ausführlich über die neuesten militärischen Entwicklungen an der Grenze, spekuliert, ob die technische Ausrüstung der Streitkräfte den winterlichen Witterungsverhältnissen 4.000 Meter über dem Meeresspiegel gewachsen sein wird.

Mitte Juni war es im Galwan-Tal im Himalaja an der Grenze zwischen China und Indien zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen, erstmals seit mehr als 40 Jahren gab es Tote. Laut offiziellen Angaben starben mindestens 20 Soldaten der indischen Armee, mehr als 70 wurden verwundet. Aus Beijing gab es keine Informationen über Opfer.

»Asiatische NATO«

Seitdem wird auf verschiedenen Ebenen verhandelt. Das letzte militärische Treffen fand am 6. November statt, es war die achte Runde der Gespräche zwischen den Unterhändlern. Der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums, Ren Guoqiang, erklärte drei Wochen später, »die Situation in der Gegend der chinesisch-indischen Grenze ist seither alles in allem stabil geblieben«.

Aber die Schwierigkeiten bleiben, das wird auch auf symbolischer Ebene deutlich. So erklärte am 8. Dezember die chinesische Post, sie werde eine mit Indien geplante gemeinsame Sonderbriefmarke in Erinnerung an die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 70 Jahren zurückziehen. Konkrete Angaben zu den Gründen machte sie keine.

Zugenommen hatten die Spannungen im August des vergangenen Jahres, nachdem Indiens Premierminister Narendra Modi die Teilautonomie Kaschmirs aufgehoben und so auch Gebiete in der westlichen Grenzregion unter direkte Kontrolle Neu-Delhis gestellt hatte. Der Streit reicht weit zurück, er hat unter anderem etwas mit der kolonialen Vergangenheit zu tun. Strittig sind ein Teil der Grenze im Westen und einer im Osten. Das hatte 1962 zu einem mehrere Wochen dauernden Krieg im Himalaja geführt. Indien musste sich geschlagen geben und den Rückzug antreten. Eine offizielle Verständigung steht bis heute aus, die Einigung auf die »Line of Actual Control« gilt als temporäre Lösung, exakt ist aber auch sie nicht bestimmt.

Die Vertreter der Volksrepublik halten sich mit Kommentaren oder Einschätzungen zur Situation im allgemeinen zurück. Nur von Zeit zu Zeit reagiert beispielsweise die Tageszeitung Global Times in einem Editorial auf die unzähligen Medienberichte, die auf indischer Seite zu dem Konflikt erscheinen. Aber Beijing ist sich der Gefahr bewusst, nicht nur weil Indien auch mit seinen Nachbarn Nepal und Pakistan in Grenzstreitigkeiten verwickelt ist – vor allem darum, weil die USA die Zusammenstöße nutzen, um Neu-Delhi weiter in ihre Kampagne gegen die Volksrepublik zu verwickeln.

Hierzu hat die US-Regierung unter Donald Trump insbesondere die Kooperation im Rahmen der »Indopazifik«-Strategie verstärkt. Sie soll vor allem traditionelle Rivalen der Volksrepublik im asiatischen Raum gegen Beijing in Stellung bringen. Einen institutionellen Rahmen findet die Strategie unter anderem in dem sogenannten Quadrilateral-Sicherheitsdialog, oder kurz »Quad«. Teilnehmer sind die USA, Japan, Australien und Indien. In Washington wird bereits mit dem Gedanken gespielt, das »Quad« zu einer »asiatischen NATO« auszubauen, um Chinas »Machtanspruch« in der Region entgegenzuwirken.

jW

Da überrascht es auch nicht, dass die USA und Indien Ende Oktober mit einem »Verteidigungsabkommen« ihre militärische Zusammenarbeit ausgebaut haben. Washington gewährt Neu-Delhi Zugang zu einem Teil seiner Satellitendaten, die für den Einsatz von Raketen und Drohnen genutzt werden können, die Indien von den USA gekauft hat. US-Außenminister Michael Pompeo erklärte nach der Unterzeichnung: »Unsere Führung und unsere Bürger sehen mit wachsender Klarheit, dass die Kommunistische Partei Chinas kein Freund der Demokratie, des Rechtsstaates, der Transparenz, der Freiheit der Schiffahrt, der Basis eines freien und florierenden Indopazifiks ist.«

Washington hat es sich auch Ende des Jahres nicht nehmen lassen, die Lage noch einmal anzuheizen. In einem Bericht der »U. S. China Economic and Security Review Commission« für den Kongress heißt es, es gebe »einige Hinweise«, dass Beijing die Zusammenstöße im Juni »geplant« habe. Beweise werden keine vorgelegt, aber in manchen indischen Medien wurde der Bericht als Bestätigung einer »chinesischen Verschwörung« aufgenommen.

Diese Entwicklungen sind auch Russland nicht verborgen geblieben. Außenminister Sergej Lawrow äußerte sich dementsprechend besorgt auf einem Treffen der staatlichen Denkfabrik »Russian International Affairs Council« Anfang Dezember: »Indien ist derzeit Objekt der hartnäckigen, aggressiven und hinterhältigen Politik der westlichen Länder, die versuchen, das Land in antichinesische Spiele zu verwickeln.« Gleichzeitig versuche der Westen, Moskaus »enge Partnerschaft und privilegierte Beziehungen mit Indien zu untergraben«, so Lawrow weiter.

Lange Zeit hatte Modi dem Druck aus Washington standgehalten und die Kooperation mit Beijing vorangetrieben. Die Hoffnung war groß, vom wirtschaftlichen Erfolg der Volksrepublik zu profitieren. Schließlich lag das Bruttoinlandsprodukt Chinas laut Weltbank 2019 bei über 14 Billionen US-Dollar, das von Indien bei unter drei. Das Pro-Kopf-Einkommen in Indien beträgt etwa 20 Prozent von dem in China. Auch bei einer militärischen Konfrontation stehen die Karten für Neu-Delhi schlecht. Die Volksbefreiungsarmee ist um ein Vielfaches besser gerüstet als die indischen Streitkräfte. Allein im vergangenen Jahr hat Beijing laut dem internationalen Friedensforschungsinstitut SIPRI fast viermal soviel für sein Militär ausgegeben wie Neu-Delhi.

Hoffnung und Zuversicht

Hinzu kommt die Coronapandemie. Nach den USA hat Indien die zweithöchste Zahl an Infektionen, fast zehn Millionen laut Johns-Hopkins-Universität (Stand 15. Dezember), die Zahl der Toten liegt bei über 140.000. In China gibt es keine 100.000 Infizierten und weniger als 5.000 Tote.

In chinesischen Medien wurde in den vergangenen Monaten daher immer wieder gemutmaßt, dass Modi mit dem Konflikt auch von seinem Versagen im Inneren ablenken und die aufgepeitschten nationalistischen Kräfte besänftigen will. Gleichzeitig wird immer wieder die Hoffnung formuliert, dass die beiden Staaten sich letztlich auf ihre Gemeinsamkeiten besinnen und ihre Zusammenarbeit wieder verstärken. So auch auf dem jährlichen Forum der Global Times Anfang Dezember. Der gegenwärtige Streit könne Beijing und Neu-­Delhi zur Kooperation zwingen, erklärte der Professor am Zentrum für amerikanische Studien an der Fudan-Universität, Zhang Jiadong, laut der Tageszeitung. Er sei zuversichtlich, so Zhang: »Am Ende werden die Beziehungen zwischen China und Indien nicht so schlecht werden wie die zwischen China und den USA.«