Flucht in die Leiharbeit

Tom Weller/dpa Wegen Dauerstress wechseln viele Pfleger von einer Festanstellung in ein Zeitarbeitsverhältnis

Verkehrte Welt: Während Leiharbeit für die meisten Betroffenen ein Notnagel bei schlechter Bezahlung und widrigen Arbeitsbedingungen ist, verhält es sich in der Kranken- und Altenpflege völlig anders. Wegen der Überlastung im Klinik- und Heimalltag tauschen immer mehr Kräfte ihre Festanstellung aus freien Stücken in ein Zeitarbeitsverhältnis ein. Damit schützen sie sich nicht nur vor ständigen Überstunden, sie verdienen mitunter sogar mehr Geld. In der Politik ruft die schöne Ausnahme von der Regel jedoch zunehmend Unmut hervor. So hatte der Berliner Senat bereits unmittelbar vor der Coronakrise eine Bundesratsinitiative angestoßen, um das Instrument durch Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) einzuschränken. Mit der Pandemie ist der Druck auf die Branche noch einmal gewachsen.

Am Wochenende hatte der Tagesspiegel über Personalengpässe in Berliner Kliniken berichtet, die durch eine vermeintlich gebremste Vermittlungstätigkeit der Leasingfirmen forciert würden. Demnach vermieden es einige der Agenturen, Pflegekräfte aus Sorge wegen einer möglichen Ansteckung auf Covid-Stationen zu entsenden. Buchungen würden öfter »äußerst kurzfristig« storniert, gab das Blatt eine Sprecherin des Krankenhausbetreibers Vivantes wieder. In der Hauptstadt sollen vielerorts bis zu 20 Prozent der in einer Schicht eingesetzten Beschäftigten bei Leih- und Zeitarbeitsunternehmen unter Vertrag stehen. Für Berlin und das benachbarte Brandenburg wird die Zahl auf insgesamt 4.000 geschätzt. Eine vor einem Jahr von der Bundesagentur für Arbeit (BA) präsentierte Analyse bezifferte die Größenordnung mit bundesweit 22.000 Krankenpflegern und 12.000 Altenpflegern im Jahr 2018 – Tendenz steigend.

Die Entwicklung ist nur eines von vielen Symptomen des in Jahrzehnten kaputt gekürzten und auf Profitmaximierung getrimmten Gesundheitssystems. Das Lamento von Klinikchefs und Politikern ist deshalb auch mit Vorsicht zu genießen. Sven Rösler, Geschäftsführer der Firma ICC Medical, weist deren Vorwürfe jedenfalls entschieden zurück. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien seit Monaten auf Covid-Stationen im Einsatz, bemerkte er gegenüber dem Tagesspiegel. Bisweilen kümmerten sich die Kräfte »um fünf, sechs, manchmal sieben Covid-19-Patienten«, obwohl sie nicht überall denselben Schutz wie das Stammpersonal erhielten. Manche der Betroffenen würden nach den Schichten weinend nach Hause fahren, vor Erschöpfung, manchmal vor Wut.

Lenken die Verantwortlichen mit ihren Klagen nur vom eigenen Versagen ab? Denn natürlich kann das Gewerbe nur deshalb boomen, weil ein wachsender Bedarf besteht. Zum Abfangen von Auslastungsspitzen werden die Externen flexibel dazugebucht, sobald die ausgedünnten Stammbelegschaften an ihre Grenzen stoßen. Dafür zahlen die Klinikmanager dann auch bis zu 2,5 mal so viel, wie die Festangestellten an Lohn bekommen. In Coronazeiten, in denen Pfleger nicht selten selbst in Quarantäne geschickt werden, kann das sehr teuer werden und die Gewinnmargen schmälern. Und je mehr Leiharbeitskräfte zu besseren Konditionen tätig sind, desto größer wird der Missmut bei den regulär Beschäftigten, was den Leasingfirmen wiederum mehr Kundschaft einbringt.

Diesem Teufelskreislauf dadurch zu begegnen, die Leiharbeit einzudämmen, ohne den Beruf zugleich deutlich aufzuwerten, erscheint reichlich verfehlt. Immerhin besteht beim Berliner Senat die Einsicht, dass die »Privilegierung von Zeitarbeitskräften« einen »weiteren Grund für die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen der Stammbelegschaften und für deren Unzufriedenheit mit ihrer beruflichen Situation« darstellt. Aber was folgt daraus? Stand jetzt lautet die Lösung: Ausbeutung für alle!