Die »Revolution« frisst ihre Kinder

Hussein Malla/AP/dpa Trotz Coronapandemie lassen sich die Libanesinnen und Libanesen nicht von Protesten abbringen (Beirut, 21.4.2020)

Nicht nur in Libyen, Syrien und dem Jemen, wo der seit über fünf Jahren von einer saudiarabisch geleiteten Militärkoalition geführte Krieg die schlimmste humanitäre Katastrophe unserer Zeit verursacht hat, ist von den Zielen des »arabischen Frühlings« kaum eines verwirklicht worden. Sowohl die Menschenrechtslage als auch die soziale Situation bleiben im Nahen und Mittleren Osten fatal. Nicht nur in Ägypten sind Folter, willkürliche Verhaftungen, Gefangenschaft ohne Anklage und unter unzumutbaren Bedingungen, mangelnde Rechtsstaatlichkeit, fehlender Schutz vor Menschenhandel, häuslicher Gewalt oder Genitalverstümmelungen an der Tagesordnung. Auch hat die Verfolgung von Journalisten und Menschenrechtsaktivisten in den meisten Ländern der Region in den vergangenen zehn Jahren noch zugenommen.

Die Korruption ist immer noch weitverbreitet, und der Lebensstandard ist bei steigenden Arbeitslosenraten noch weiter gesunken. Nach Angaben der Weltbank beläuft sich die Jugendarbeitslosigkeit in der Region inzwischen auf knapp 27 Prozent – die höchste weltweit. Allein in Ägypten lebt heute jeder dritte unter der Armutsgrenze und muss mit weniger als 1,30 US-Dollar am Tag auskommen. Die Kriege haben Millionen von Menschen zu Flüchtlingen gemacht und sie ihres gesamten Hab und Guts beraubt. Einzig das Ziel, mehr Frauen in politische Führungspositionen zu bringen, ist zumindest in geringem Maße erreicht worden, wobei dies nicht gleichermaßen für alle Länder der Region gilt.

Die Forderungen nach Würde, politischer Teilhabe, demokratischen Freiheiten sowie einem Ende von Korruption und Nepotismus sind heute so aktuell wie vor zehn Jahren. Und so mag es kaum verwundern, dass es in den letzten Jahren wieder vermehrt zu Protesten in unterschiedlichen Ländern der Region gekommen ist, sei es im Sudan, in Algerien, im Libanon und dem Irak, aber auch vereinzelt in Marokko, Jordanien, Ägypten und den Golfstaaten.

Während aber im Zentrum der Proteste von 2010 und 2011 zunächst eine Verbesserung der Lebensverhältnisse sowie die Forderung nach demokratischen Rechten stand und sich der Ruf nach einem Sturz der jeweiligen Regierungen erst im Laufe der Massendemonstrationen entwickelte, zeichnen sich die neueren und aktuellen Proteste durch eine fundamentale Vertrauenskrise aus, nicht nur, was die Herrschenden, sondern auch, was die politischen Systeme angeht. Da die Vergangenheit gezeigt hat, dass ein alleiniger Austausch von Köpfen keine tiefgreifende Änderung der Lebenssituation mit sich bringt und letztlich alles beim Alten geblieben ist, wird insbesondere im Irak und dem Libanon, wo politische Posten nach einem besonders korruptionsanfälligen konfessionellen Proporz vergeben werden, die Abschaffung des gesamten »Systems« gefordert. Zugleich wird aber keine umsetzbare Alternative vorgelegt. Dass dies ausländischer Einmischung und auch der Umsetzung möglicher Regime-Change-Pläne Tür und Tor öffnet, hat sich insbesondere im Libanon gezeigt.