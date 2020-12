Entlastungen für Eltern geplant

Uli Deck/dpa Wo digitale Lernplattformen dem Shutdown nicht gewachsen sind, dürften Zettel und Stift wieder mehr zum Einsatz kommen

Begleitet von offiziellen Aufrufen zu Disziplin und Verantwortung ist der neue Corona­shutdown bundesweit in Kraft getreten. Seit Mittwoch muss ein Großteil der Geschäfte geschlossen bleiben. Auch die Schulen machten weitgehend dicht oder hoben zumindest die Anwesenheitspflicht auf, in Kitas gibt es nur noch Notbetreuung.

Eltern sollen künftig leichter eine Entschädigung bekommen, wenn ihre Kinder nicht in die Kita oder die Schule gehen können. Das Bundeskabinett billigte einen Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, der die Entschädigung auch bei Betriebs- und Schulferien vorsieht. Davon werden auch Kindertagesstätten erfasst, teilte das Bundesgesundheitsministerium mit. Die Regelung, die Bundestag und Bundesrat noch billigen müssen, soll ab sofort gelten. Ein Sonderurlaub soll auch dann gewährt werden, wenn Schüler wegen eines angeordneten Onlineunterrichts zu Hause bleiben müssen. Seit Beginn des Shutdowns sind in mehreren Bundesländern allerdings die digitalen Lernplattformen ausgefallen. Mit dem Wechsel vieler Schülerinnen und Schüler in den Distanzunterricht traten Probleme mit dem Zugriff auf die Plattformen auf, so in Bayern, im Saarland, in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Maßnahmen sind vorerst bis zum 10. Januar befristet. Voraussichtlich am 5. Januar wollen Bund und Länder darüber beraten, ob die Restriktionen möglicherweise verlängert werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warb im Bundestag für die bevorstehenden Coronaimpfungen, die noch in diesem Jahr in Deutschland beginnen sollen. Es werde keine Impfpflicht geben. Allerdings betonte sie, dass noch sehr lange Masken würden getragen werden müssen, »wenn mehr als 40 Prozent nicht wollen«.

Bei der Zahl der Coronatoten wurde ein neuer Höchststand verzeichnet: Das Robert-Koch-Institut (RKI) zählte – auch aufgrund von Nachmeldungen aus Sachsen – 952 Verstorbene binnen 24 Stunden. Damit wurde die vorherige Höchstzahl von 598 Todesfällen, die am vergangenen Freitag registriert worden waren, deutlich übertroffen. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin sehr hoch: Laut RKI waren es 27.728 neue Fälle binnen 24 Stunden. Der bislang höchste Wert liegt bei 29.875 Ansteckungen und stammt ebenfalls vom Freitag. (AFP/jW)