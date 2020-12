»Marokko muss das besetzte Gebiet verlassen«

imago/IPON Demonstrierende fordern beim Gedenkmarsch zur deutschen Kolonialgeschichte ein Referendum über die Unabhängigkeit der Westsahara (Berlin, 25.2.2017)

Der Kampf der Befreiungsorganisation Frente Polisario um Unabhängigkeit von Marokko hat sich intensiviert. Wie ist die aktuelle Situation in der Westsahara?

Es gibt zu diesem Zeitpunkt und in Zukunft – je nachdem wie das Königreich Marokko und die internationale Gemeinschaft reagieren – eine Kriegssituation. Marokko hat den seit 1991 geltenden Waffenstillstand am 13. November 2020 gebrochen und das Gebiet in eine Kriegszone verwandelt. Entsprechend verkündete der Präsident der Demokratischen Arabischen Republik Sahara die Rückkehr zu den Waffen und dass die Westsahara zu Lande, in der Luft und zur See ein Kriegsgebiet ist. Er forderte alle ausländischen Firmen und ihre Vertreter, die sich in dieser Zone befinden, auf, sich von dort zurückzuziehen. Nach zuverlässigen Informationen, die wir haben, gibt es bereits Verwundete und auch Tote auf seiten der marokkanischen Armee. Marokko will diese Situation immer noch nicht wahrhaben und tut so, als habe sich am Status quo ante nichts geändert.

Was ist die Strategie der Frente Polisario, um diesen Krieg zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen?

Als die UNO erklärte, dass sie zusammen mit der Afrikanischen Union für die Durchführung eines Referendums über die Selbstbestimmung des sahrauischen Volkes zuständig sei und Marokko das im Prinzip akzeptierte, ließen die Sahrauis 1991 ihre Waffen schweigen und akzeptierten den Waffenstillstand, um eine friedliche Lösung durch Verhandlungen zu suchen. Aber das ist nun schon fast 30 Jahre her.

Nun aber fassten die Sahrauis den Entschluss, den bewaffneten Kampf wiederaufzunehmen und bis zur Befreiung ihrer Territorien nicht wieder einzustellen. Um einen endgültigen Frieden zu erreichen, muss Marokko an den Verhandlungstisch zurückgehen, um das Ende der Besatzung zu regeln. Dann werden die Sahrauis ihre Waffen niederlegen. Andernfalls gibt es keine Möglichkeit, das zu stoppen, was wir den zweiten bewaffneten Befreiungskampf nennen.

Welche Rolle spielen die Lateinamerikaner, insbesondere die Mexikaner, im Kampf um die Unabhängigkeit?

Aus unserer Sicht ist Lateinamerika der sahrauischen Republik näher als Marokko. Die Westsahara ist ein Land, das spanische Kolonie war und wo die spanische Kultur existiert. Länder wie Mexiko mussten ebenfalls gegen den spanischen Kolonialismus kämpfen. Wir glauben, dass die Beziehungen zwischen dem sahrauischen und dem lateinamerikanischen Volk von Solidarität und Unterstützung geprägt sein sollten, sowohl auf internationaler Ebene als auch in bilateralen Foren. Hierbei ist Mexiko ein sehr geachtetes Land, das auf internationaler Ebene als Macht bekannt ist, die das Völkerrecht respektiert.

Wie reagierte die sahrauische Regierung auf die Anerkennung der Souveränität Marokkos zu Lasten der Westsahara durch die US-Regierung?

Dieser unglückliche Akt, den Donald Trump in seinen letzten Momenten als Präsident der Vereinigten Staaten getätigt hat, ist eher ein Anstoß für den König von Marokko, einen weiteren Fehler zu machen. Und Trump gibt ihm ein Geschenk, das ihm nicht gehört. Der sahrauische Staat existiert bereits als Subjekt in den internationalen Beziehungen und ist ein Gründungsmitglied der Afrikanischen Union. Also, in etwa einem Monat endet Trumps Präsidentschaft, und sein Nachfolger Joseph Biden kommt ins Amt. Wir hoffen, dass er die Vereinigten Staaten wieder zum Multilateralismus und auf den Pfad des internationalen Rechts zurückbringt. Für uns war Trumps Schritt ein eklatanter Fehler, wir verurteilen das natürlich.

Allerdings denke ich, dass es am Ende sein könnte, dass Trump uns einen Gefallen getan hat. Er hat das Thema Westsahara in fast allen internationalen Medien wieder in die Schlagzeilen gebracht. Ansonsten ändert seine Erklärung nichts, weder auf internationaler Ebene noch auf der Ebene des Konflikts selbst und vor Ort. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass sie in einem Monat keine Wirkung mehr haben wird.