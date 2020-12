Kein Schmerzensgeld für Kundus-Opfer

Jawed Kargar/EPA/dpa Die Bombardierung des Tanklasters am 4. September 2009 in Kundus bleibt nicht nur straffrei – der Befehlshaber vor Ort wurde sogar befördert

Mehr als elf Jahre nach dem verheerenden Luftangriff im afghanischen Kundus sind Hinterbliebene von Opfern mit einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gescheitert. Sie hatten in Deutschland vergeblich auf Schadenersatz und Schmerzensgeld geklagt. Diese Entscheidungen der Zivilgerichte seien im Ergebnis verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, teilte das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch mit.

Bei dem Angriff auf zwei von den Taliban erbeutete Tanklaster durch US-Kampfflugzeuge in der Nacht zum 4. September 2009 waren bis zu 142 Menschen ums Leben gekommen, vor allem Zivilisten. Den Bombenabwurf befohlen hatte der später zum General beförderte deutsche Bundeswehr-Oberst Georg Klein. Ein Informant soll ihm zuvor mehrfach versichert haben, dass sich dort »nur« Aufständische aufhalten würden. Geklagt hatten ein afghanischer Familienvater, der bei dem Bombardement zwei seiner Söhne verlor, und eine Frau, deren Ehemann getötet wurde. Ihre Klagen waren aber in allen Instanzen abgewiesen worden, zuletzt 2016 durch die obersten Zivilrichter des Bundesgerichtshofs (BGH).

Diese hätten nachvollziehbar entschieden, dass Klein keine Amtspflichten verletzt habe, teilte nun das Verfassungsgericht mit. Das Völkerrecht kenne auch keine unmittelbaren Ansprüche einzelner Geschädigter gegen einen fremden Staat. Anders als der BGH hält das Verfassungsgericht aber generell Amtshaftungsansprüche wegen Auslandseinsätzen der Bundeswehr für möglich. Das ergebe sich aus der grundsätzlichen Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte und sei heute allgemeiner Rechtsgrundsatz im europäischen Rechtsraum. (dpa/jW)