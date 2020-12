Überfall ohne Folgen

Jonas Güttler/dpa Teilnehmende der Gegendemonstration am 6. Dezember auf dem Düsseldorfer Grabbeplatz

Antifaschisten sind bei der Anreise zu Demonstrationen im Ruhrgebiet nicht sicher. Das zeigt ein Vorfall vom 6. Dezember. Am Vormittag hatte sich eine Gruppe von etwa 20 Personen am Duisburger Hauptbahnhof getroffen, um gemeinsam zu einer Demonstration nach Düsseldorf zu fahren. Dort galt es, sich dem größten rechten Aufmarsch nach Kriegsende entgegenzustellen. Coronaleugner hatten im Verbund mit allen nennenswerten rechten und neonazistischen Gruppierungen zu einer Versammlung aufgerufen. Das Bündnis »Düsseldorf stellt sich quer« hatte unter dem Motto »Keinen Millimeter für Querdenken« zu Gegenprotesten aufgerufen, an denen etwa 2.000 Menschen teilnahmen.

Es war etwa elf Uhr, als sich die verstreuten Gruppen der Rechten im Umfeld des Bahnhofs in kurzer Zeit zusammenfanden, um einen koordinierten Angriff zu starten. Bewaffnet mit Quarzhandschuhen und Flaschen stürmte der etwa 50 Personen starke Mob auf die Gruppe zu. Ob es sich dabei um einen bereits im Vorfeld geplanten Angriff handelte, ist unklar. Auf einmal habe es ein lautes Kommando gegeben, woraufhin die rechte Gruppe geschlossen auf die Antifaschisten losgestürmt sei, schilderte Can Ergün, Sprecher des Offenen Antifaschistischen Treffens Duisburg (OAT), am Montag auf jW-Anfrage die Situation. Ein Aktivist wurde leicht verletzt, bevor es den Angegriffenen gelang, sich zurückzuziehen und Schlimmeres zu vermeiden.

Die rechte Gruppe, die nach Antifarecherchen aus Mitgliedern von »Combat 18« – dem bewaffneten Arm des internationalen faschistischen Netzwerks »Blood and Honour« –, der Kleinstparteien »Der III. Weg« und »Die Rechte« sowie diversen Hooligans und sogenannten Bruderschaften bestand, wurden nach einiger Zeit von der Polizei eingekesselt. Die Neonazis konnten dann aber ihren Weg zum Aufmarsch nach Düsseldorf fortsetzen.

Der Fall wirft zahlreiche Fragen auf: Wusste die Polizei im Vorfeld von der geplanten Anreise der Rechten und hat die Situation unterschätzt, oder waren die Beamten ahnungslos und haben die Gruppe dann gewähren lassen? Das sind Fragen, die auch das OAT in seiner Nachbetrachtung beschäftigt. »Von jetzt auf gleich waren wir mit einer gewalttätigen Gruppe konfrontiert, es hätte durchaus mehr passieren können als leichte Verletzungen und eine verspätete Anreise zu unserer Demonstration«, erklärte Ergün gegenüber junge Welt. »Die Situation war für kurze Zeit lebensbedrohlich.« Während Demonstranten gegen den G-20-Gipfel 2017 in Hamburg für angebliche Flaschenwürfe mehrere Jahre in Haft müssen, konnten Ergün zufolge die Neonazis ihre Reise »anscheinend unbehelligt« fortsetzen.

Letztendlich konnten die Jugendlichen an der Demonstration in Düsseldorf teilnehmen. Den sogenannten Coronaleugnern wurde auch aufgrund der Proteste ein Aufmarsch verwehrt, sie konnten sich nur im Rheinpark Golzheim mit etwa 1.500 Personen versammeln. Der Versuch, Polizeiketten zu durchbrechen, wurde durch die anwesenden Beamten verhindert.

Laut OAT werde man künftig mit noch mehr Vorsicht zu Protesten gegen rechts anreisen. Dabei sei noch einmal klar geworden, dass auf die Duisburger Polizei kein Verlass ist, wenn es darum geht, Demonstranten vor Angriffen militanter Neonazis zu schützen. Es sei zu befürchten, dass dies auch in anderen Städten des Ruhrgebiets der Fall sein könnte. Doch einschüchtern lassen wollen sich die Aktivisten nicht. Auch unter den Bedingungen der Pandemie sei es absolut notwendig, gegen Rassismus und Verschwörungsmythen auf die Straße zu gehen.

Ende November hatten mehrere hundert Antifaschisten verschiedener Bündnisse mit unterschiedlichen Aktionsformen gegen die rassistische »Pegida« demonstriert und damit ihre Handlungsfähigkeit in Zeiten von Corona unter Beweis gestellt. Ob der aktuelle Angriff der Rechten strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht oder wie so oft unter den Tisch gekehrt wird, bleibt abzuwarten.