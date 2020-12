Eine Menge Papier

Für den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 sind 389 Neuerscheinungen eingereicht worden. Die Werke stammen aus 132 Verlagen, wie die Messe am Dienstag mitteilte. Eine Jury unter Vorsitz des Literaturkritikers Jens Bisky wird die Vorschläge nun sichten und eine Shortlist mit je fünf Nominierten in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung erstellen. Sie soll am 13. April 2021 veröffentlicht werden, der Preis am 28. Mai auf der Buchmesse vergeben werden. Er ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert und gehört zu den renommiertesten in Deutschland. (dpa/jW)