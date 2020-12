Schach jetzt, wirklich?

Netflix/dpa Wenn es darauf ankommt, auch eine Meisterin der Selbstinszenierung: Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) am Brett

Ganz so kaputt, wie man anfangs meint, ist Beth Harmon dann doch nicht. In Paris soll sie 1967 zum Spiel ihres Lebens antreten; als ein Hotelangestellter an ihre Zimmertür klopft, taucht sie völlig übernächtigt aus der Badewanne auf, flucht, wirft eine Pille ein und spült sie mit einem Fläschchen Wodka hinunter, nur um kurz darauf – mit leichter Verspätung und perfekt gestylt – vor die Blitzlichter der Reporter zu treten und würdevoll am Schachbrett Platz zu nehmen. Wenn es darauf ankommt, ist Beth nicht nur eine herausragende Schachspielerin, sondern auch eine Meisterin der Selbstinszenierung, die ebenso zu ihrem Repertoire gehört wie die rückhaltlose Sabotage aller eigenen Mühen um gesellschaftliche Reputation. Sämtliche Schwierigkeiten können Beths Aufstieg allenfalls verzögern, nicht aufhalten.

Wohl kaum jemand hätte vor der Ausstrahlung der Miniserie »Das Damengambit« (»The Queen’s Gambit«) damit gerechnet, dass ausgerechnet diese Produktion zur erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten werden würde. Von 62 Millionen Konten wurde sie innerhalb der ersten vier Wochen abgerufen. Sie hat nicht nur Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy über Nacht zum Superstar gemacht, sondern auch einen Boom der Sportart ausgelöst, der sich beispielsweise in explodierenden Mitgliederzahlen bei Onlineportalen wie chess.com niederschlägt. Die Geschichte des Waisenkindes, das in einem Heim unterkommt und bei dessen Hausmeister Mr. Shaibel (Bill Camp) erste Bekanntschaft mit dem komplizierten Brettspiel macht, das sich bald als Genie herausstellt, selbstbewusst in eine Männerdomäne einbricht und sich dort gegen alle Widerstände durchsetzt, trifft beim Publikum offenbar einen Nerv. Welchen genau?

»Das Damengambit« folgt den Genreregeln des Sportdramas, doch es tut mehr als das: Mentor Mr. Shaibel, zu dem Beth in einen düsteren Keller hinabsteigt, zeigt sich als verschrobener, doch letztlich gütiger Förderer und wird niemals bedrohlich. Die Leiterin des Waisenhauses, Mrs. Deardorff (Christiane Seidel), ist keine sadistische Alleinherrscherin, die auf Regelverstöße mit drakonischen Strafen reagiert, sondern letztlich eine verständige Lehrerin, die zwar auf Ordnung besteht, aber Ausnahmen zulässt, wenn sie begründet sind. In der Anstalt selbst wird Beth von den Mitbewohnerinnen weder schikaniert noch gemobbt, im Gegenteil: In Jolene (Moses Ingram) findet sie dort eine Freundin fürs Leben.

Dieses Muster setzt sich in allen Wendepunkten der Erzählung fort: Beth wird adoptiert, doch statt der klischeehaften Hölle des neuen Zuhauses ist da nur ein desinteressierter Vater, der bald von der Bildfläche verschwindet, und die neue Mutter (Marielle Heller als Alma Wheatley) ist zwar Alkoholikerin, doch wird sie zu Beths wichtigster Verbündeter. Nach dem ersten gewonnenen Preisgeld in Las Vegas fragt sie Beth vorsichtig, ob sie womöglich zehn Prozent Provision abhaben könnte. »Lass uns 15 sagen«, erwidert Beth, statt sie herunterzuhandeln oder empört zu reagieren, und Alma entdeckt in ihrem Leben, inspiriert von Beths ehrgeizigem Vorwärtsdrang, neuen Sinn. Gemeinsam erobern beide neue Welten.

Auch die Vorbehalte, auf die Beth in der Männerwelt des Schachsports stößt, haben mehr mit überlieferten Gewohnheiten als mit Geringschätzung oder Frauenhass zu tun. Die meisten Gegner wandeln sich, als sie ihr Talent bemerken, zu Unterstützern oder sogar Freunden, sie bewundern Beths Talent und natürlich ihre Ausstrahlung. Opportunismus oder gar Neid gibt es kaum. »Das Damengambit« ist perfekt in Szene gesetzt – das gilt für die labyrinthische Architektur ebenso wie für die psychedelischen Tapeten und die eigens für Taylor-Joy entworfene Garderobe. Doch die Magie der Serie entsteht aus einer seltenen Mündigkeit, die sie den Zuschauern zugesteht: Nein, es werden keine Konflikte an den Haaren herbeigezogen, nur um Spannung aufzubauen. Es wird auch keine Liebesgeschichte konstruiert, die der Hauptfigur etwas von ihrer Autonomie nähme: Beth Harmon hat genug mit ihren inneren Dämonen zu kämpfen, die allemal ausreichen, um ihr Leben kompliziert zu machen.

So werden die Gegner stärker, die Turniere prestigeträchtiger, die Preisgelder höher. Ihr Traum, nach Europa zu reisen und schließlich nach Russland, ins Epizentrum der Schachwelt, wird wahr, und auch die Menschen in Moskau jubeln ihr zu. Als filmisches Thema mag Schach, so sinnlich es hier auch in Szene gesetzt wird, in all seiner Statik nicht erste Wahl sein. Indirekt erweist die Sportart aber der Intelligenz der Zuschauer Reverenz. So ist der Tonfall für eine aufgeschlossene Verständigkeit gesetzt, es wird an vielen Fronten aufgeräumt mit Vorurteilen. Erfolgreich werden Bande geknüpft, dadurch stiftet »Das Damengambit« Hoffnung auf die Veränderbarkeit der Welt – ein Gut, das in diesem Jahr stark gefragt ist.