Geierfonds schlägt zu

OMV zieht sich aus dem Tankstellengeschäft zurück

Gemessen an der Marktkapitalisierung, ist der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV das zweitgrößte Unternehmen der Alpenrepublik. Laut Wiener Zeitung (Montagausgabe) plant der Ölgigant nun, sein deutsches Tankstellennetz zu verkaufen. Der Hintergrund des Verkaufs ist eine Transformation der OMV. Bei dem Konzern geht die Angst um, dass man von auf Nachhaltigkeit bedachten Investoren geschnitten werden könnte. Freilich sind diese Investoren keine Naturfreunde; aber wie nachhaltig sind die Profite, wenn im Zuge der Energiewende der Verbrennungsmotor zum Auslaufmodell werden soll?

Deshalb möchte sich die OMV stärker auf das Chemiegeschäft fokussieren. Bereits im Frühjahr kaufte man sich für vier Milliarden Euro bei der Wiener Chemiefirma Borealis ein, dabei handelte es sich um eine der größten Finanztransaktion in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte.

Das britische Unternehmen EG Group aus Blackburn soll die 285 Tankstellen der OMV, die sich überwiegend in Bayern und Baden-Württemberg befinden, für 485 Millionen Euro kaufen. Die Firma betreibt in Deutschland schon 1.000 Tankstellen – überwiegend unter dem Namen Esso. International führt sie in ihren insgesamt 5.900 Tankstellen auch noch die Marken BP und Shell. Außerdem gehört ihr weltweit auch eine Vielzahl von Fast-Food-Restaurants der Labels Subway, Burger King und Kentucky Fried Chicken (KFC).

Hinter der EG Group steckt TDR Capital: Ein mächtiger Private-­Equity-Fonds aus Großbritannien, der große Anteile am Unternehmen besitzt. TDR Capital befindet sich gerade auf einer weltweiten Shoppingtour. Erst im Oktober dieses Jahres wurden große Anteile vom US-Einzelhandelsriesen Walmart und der britischen Supermarktkette Asda gekauft. Vor dem Hintergrund der Energiewende könnte man meinen, dass TDR Capital nun einen Fehlkauf getätigt hat. Aber Tankstellen sind oft gut gelegen. Deshalb gehen Branchenexperten davon aus, dass sie sich künftig als Logistikdrehscheiben eignen werden.

Was die Übernahme durch die EG Group für die Beschäftigen konkret bedeutet, ist noch unklar. Aber oft gehen Private-Equity-Fonds folgendermaßen vor: Die übernommenen Unternehmen werden ausgeschlachtet und nach wenigen Jahren in weiteren Einzelteilen weiterverkauft. Deshalb werden sie in den USA auch als Geierfonds bezeichnet. In Deutschland sind sie schon des öfteren durch Tarifflucht und Union Busting aufgefallen. Für die Belegschaft sind das keine guten Nachrichten.