Preisträger des Tages: Norbert Röttgen

Christoph Soeder/dpa Pool/dpa Plaudert gerne mal mit Frau Tichanowskaja: Der CDU-Außenpolitikexperte Norbert Röttgen

Ach ja, auch Politiker sind nur Menschen. Und deshalb empfänglich für Schmeicheleien. Das ist Grundlage des Geschäftsmodells der sogenannten Prankster: Was sie treiben, ist eine humoristisch getarnte Nebenform der Hochstapelei. Sie rufen bei Prominenten an, geben sich am Telefon ihrerseits als jemand Wichtiges aus und versuchen, ihrem Gesprächspartner verfängliche oder lächerliche Äußerungen zu entlocken.

Jetzt hat es Norbert Röttgen (CDU) erwischt. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages nahm ein Gespräch von einer jungen Frau in slawisch gefärbtem Englisch entgegen. Die Anruferin gab sich als Swetlana Tichanowskaja – Ikone der Belarus-Regime-Changeler – aus und schleimte gleich los: Röttgen sei ja ihr idealer Kanzlerkandidat, so eindeutig transatlantisch und antirussisch, nicht so eine zweifelhafte Gestalt wie Merkel. Und Röttgen stieg ein, ja, er könne Merkels Haltung manchmal auch nicht verstehen. Er lud die Anruferin ein, öfter in die BRD zu kommen – da könne man dann gemeinsam Pressekonferenzen veranstalten und versuchen, die deutsche Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Nord Stream 2 nicht gebaut werden solle: »Das nutzt dann Ihnen und auch mir.«

Ganz zum Schluss bot die Anruferin Röttgen einen »Wowan-Lexuski-Freiheitspreis« an, zu verleihen im Januar in Paris. Ach, wie sich Röttgen da freute und in koketter Bescheidenheit zurückschleimte, ob er diesen Preis denn wirklich verdient habe. Dummerweise: Er war einer Aktion der beiden russischen Prankster Wowan und Lexus aufgesessen. Der bereits versendete Tweet über das Gespräch mit Tichanowskaja auf deutsch und englisch wurde schnell wieder gelöscht. In Röttgens rheinischer Heimat sagt man dazu: »Da fiel er op dat Föttschen, der schöne Norbert Röttjen.«