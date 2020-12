»Hygienekonzepte nur für die Gegenveranstaltungen«

Moritz Frankenberg/dpa Protest gegen die niedersächsische AfD in Braunschweig (5.12.2020)

Innerhalb eines Jahres hat die AfD einen Bundes- und zwei Landesparteitage in Braunschweig veranstaltet. Warum fühlen sich die Rechten so wohl in der Stadt?

An den Braunschweigern kann es nicht liegen, der durch das örtliche Bündnis gegen rechts organisierte Widerstand gegen die AfD ist sehr stark. Jedoch scheint die Partei mit dem Millennium Event Center und dessen Geschäftsführer Rouven Hartmann jemanden gefunden zu haben, der sich nicht scheut, mit Rechten Geschäfte zu machen. Zusätzlich ebnet die Stadt durch ihre Tatenlosigkeit den Weg, um der AfD den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Ich denke an die Hygieneregeln in der Coronapandemie. Allein der letzte Landesparteitag am 5. und 6. Dezember zeigt dies deutlich.

Beim jüngsten AfD-Bundesparteitag im nordrhein-westfälischen Kalkar schienen die Hygieneregeln weitgehend eingehalten worden zu sein. Was kann Kalkar, was Braunschweig nicht kann?

Laut Presseberichten hat die kleine Stadt Kalkar mit knapp 14.000 Einwohnern für den Parteitag ein strenges Hygienekonzept verfügt, dieses nach Klage der Bundes-AfD erfolgreich vor Gericht verteidigt und mit 20 Ordnungskräften permanent im Saal kontrolliert. Braunschweig, die mit rund 250.000 Einwohnern größte kreisfreie Stadt Niedersachsens, hat nach bisherigen Erkenntnissen nur Hygienekonzepte für die Gegenveranstaltungen des »Bündnisses gegen rechts« verfügt. Für den AfD-Landesparteitag soll nur das Hygienekonzept gegolten haben, das die AfD selbst verfasst hat. Und selbst das wurde permanent ignoriert.

Antifaschistische Kundgebungen wurden vor Ort hingegen genauestens kontrolliert und mit Auflagen bedacht. Ist das Strategie oder Unvermögen der Behörden?

Uns beschäftigt schon seit Jahren, dass Polizei und Stadtverwaltung stark darauf bedacht sind, dass Veranstaltungen von Rechten aller Schattierungen möglichst reibungslos ablaufen können. Die Veranstaltungen der demokratischen Stadtgesellschaft werden hingegen häufig be- oder verhindert. Das hat sich auch vor kurzem wieder gezeigt. Mit dem Hinweis auf das Infektionsschutzgesetz wurde eine Spontandemonstration von rund 20 Gewerkschaftsjugendlichen im Freien eingekesselt. Damit wurde von der Polizei gegen das niedersächsische Versammlungsgesetz und die grundgesetzlich verankerte Versammlungsfreiheit verstoßen. Gleichzeitig sind keinerlei behördliche Verfügungen zum Infektionsschutz bei AfD-Veranstaltungen erkennbar. Ob das nun Unvermögen oder Strategie ist, kann ich nicht sagen.

Um Klarheit zu bekommen, haben Sie für den Stadtrat eine Dringlichkeitsanfrage gestellt. Welche Konsequenzen erwarten Sie?

Als erstes hoffe ich, dass die Anfrage zumindest einzelne Maßnahmen der Stadtverwaltung aufzeigt. Falls es gar keine gegeben haben sollte und sich bestätigt, dass Auflagen wie Kontrollen nicht stattgefunden haben, wäre das ein totales Behördenversagen. Zusätzlich erwarten wir eine umfassende Aufklärung.

Die Ablehnung einer Zweckentfremdungssatzung für Wohnraum mit den Stimmen der Braunschweiger SPD und CDU kommt mit Henning Conle einem Immobilienspekulanten zugute, dem Sympathien für die AfD nachgesagt werden und der laut Berichten Großspender der Partei sein könnte. Fehlt hier der Mut zur Auseinandersetzung?

Hier zeigt sich in erster Linie die in Braunschweig besonders ausgeprägte marktradikale Position von SPD und CDU. Fast alle Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge wurden in den letzten 25 Jahren privatisiert. So wurde zum diesjährigen Haushalt beschlossen, dass alle großen Schulbauprojekte im sogenannten PPP-Verfahren stattfinden sollen. Da machen leider auch andere Fraktionen wie Grüne und die Bürgerinitiative Braunschweig mit. Diese marktradikale Position führt dazu, dass alles vermieden wird, was Investoren und Spekulanten abschrecken könnte. Dass davon auch noch Leute wie der mutmaßliche Drahtzieher im AfD-Spendenskandal profitieren, ist SPD und CDU offenbar egal.