Kultur am Boden

Gonzalo Fuentes/REUTERS

In Frankreich sind am Dienstag landesweit Zehntausende Beschäftigte aus der Kulturbranche auf die Straße gegangen, um gegen die Verlängerung des Kulturlockdowns zu protestieren. Ursprünglich sollten Theater, Konzertsäle, Opernhäuser und Kinos nach rund sieben Wochen Lockdown am Dienstag wieder öffnen. Doch die Regierung entschied kurzfristig – wegen der immer noch hohen Coronazahlen –, dass sie vorerst bis Anfang Januar geschlossen bleiben sollen. In Paris versammelten sich die Demonstranten am Place de la Bastille und machten klar: »Die Kultur ist in Gefahr.« (jW)