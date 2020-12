»Auf den Kongress dürfen wir uns nicht verlassen«

Natacha Pisarenko/AP/dpa Für das Recht auf Abtreibung: Protest vor dem Kongressgebäude in Buenos Aires (11.12.2020)

Nach Jahren heftiger Debatten ist am Freitag in Argentinien ein wichtiger Schritt in Richtung Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gegangen worden. Was genau ist geschehen?

Bereits einen Tag zuvor hatte im Unterhaus des argentinischen Nationalkongresses die Beratung über einen dort eingebrachten Gesetzentwurf begonnen. Soziale, politische und gewerkschaftliche Organisationen sowie Tausende Frauen verfolgten die Debatte den ganzen Tag auf der Straße vor dem Kongressgebäude. Schon lange fordern sie ein elementares Recht ein: dass Frauen über den eigenen Körper entscheiden können. Ihr Protest richtet sich gegen die Kirche, die Frauen dazu zwingen will, die Sexualität der Fortpflanzung und Mutterschaft unterzuordnen.

Am Freitag dann erhielt der Entwurf mit 131 Ja- bei 117 Neinstimmen eine Mehrheit. Vor der Abstimmung hatte es einige Einschränkungen gegeben, um auf die Kritiker der Legalisierung einzugehen und die notwendigen Stimmen zu erhalten.

Welche Entwicklung ging der Abstimmung vom Freitag voraus?

In den vergangenen zehn Jahren hatte es bereits sieben Versuche gegeben, im Parlament die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen durchzubringen. Beim achten Mal, das war vor zwei Jahren, scheiterte der Entwurf nach der Zustimmung im Unterhaus noch im Oberhaus unter dem Druck der katholischen Kirche. Schon damals hatte es eine große Frauenbewegung gegeben mit dem Namen La marea verde (Die grüne Flut, jW). Nun hat es also erneut eine »halbe Zulassung« gegeben. Es wird sich zeigen, welchen Druck die Kirche jetzt machen wird.

Was bedeutet eine »halbe Zulassung«?

Dass der Entwurf nur in einer der beiden Kammern die notwendigen Stimmen bekommen hat. Der Kongress hat zwei Kammern: die der Abgeordneten, das Unterhaus, und die der Senatoren, das Oberhaus. Damit ein Entwurf auch Gesetz wird, benötigt er in beiden Kammern eine Mehrheit.

Wie wird es jetzt weitergehen, auch im Hinblick auf die angesprochenen Einschränkungen?

Diese Woche beginnt die Beratung des Gesetzentwurfs zur legalen Abtreibung im Oberhaus. Es wurde bereits angekündigt, dass darüber am 29. Dezember abgestimmt werden soll. Im Vorfeld können die Senatorinnen und Senatoren, die gegen legale Abtreibung sind, darauf drängen, andere Artikel des Gesetzes zu ändern, um in der Folge doch noch zuzustimmen. Ein Punkt ist dabei besonders umstritten: die Verweigerung aus Gewissensgründen. Demnach sollen Ärzte das Durchführen von Abtreibungen verweigern dürfen, wenn sie das mit ihrem Gewissen nicht in Einklang bringen können. Wie unter diese Bedingungen sichergestellt werden soll, dass in Gesundheitseinrichtungen Schwangerschaften legal abgebrochen werden, ist fraglich. Zumal bislang unklar ist, ob und wie Patientinnen dann in andere Einrichtungen gebracht werden, in denen das Fachpersonal nicht nur aus »Verweigerern« besteht.

Der jetzige Entwurf sieht vor, dass Frauen bis zur 14. Schwangerschaftswoche legal abtreiben können. Aufgenommen wurde im Nachgang ein Artikel, laut dem Frauen, die nach der 14. Woche abbrechen, mit Haftstrafen von drei bis zwölf Monaten zu rechnen haben. Hier haben wir es einmal mehr mit einem Diktat der Kirche zu tun.

Was muss jetzt passieren, damit Abtreibung in Argentinien wirklich legalisiert wird?

Wir dürfen uns nicht auf den Kongress verlassen, sondern müssen weiter mobilisieren und Druck machen. Bei uns sagen wir: Man wählt im Kongress, aber man gewinnt auf der Straße.

Sie sind als Feministin und Sozialistin in verschiedenen Gruppen aktiv. Wie wollen Sie in den nächsten Tagen politischen Druck aufbauen?

In der Organisation »Pan y Rosas« (Brot und Rosen, jW) haben wir bei jeder Gelegenheit, zu der die Frauenbewegung aufgerufen hat, ebenfalls mobilisiert. Wir kämpfen auch an Universitäten und in den Betrieben, damit Studierende und Arbeiter den Kampf für dieses Grundrecht aufnehmen. Und wir setzen uns weiterhin für die Trennung der Kirche vom Staat ein. Der Kampf für legale Schwangerschaftsabbrüche ist das Fundament, von dem aus wir in einer Zeit großer wirtschaftlicher und sozialer Krisen in Argentinien unsere Stimme erheben.