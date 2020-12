Wahlleute bestätigen Bidens Sieg

Rich Pedroncelli/POOL AP/dpa Mitglieder des kalifornischen Wahlkollegiums am Montag in Sacramento

Joseph Biden hat eine weitere formale Hürde auf dem Weg ins US-Präsidentenamt genommen: Die Wahlleute aus den Bundesstaaten bestätigten bei einer Abstimmung am Montag (Ortszeit) mit klarer Mehrheit den Sieg des 78jährigen bei der Wahl Anfang November. Im sogenannten Electoral College erhielt Biden 306 der insgesamt 538 Stimmen und damit deutlich mehr als die erforderliche Mindestzahl von 270.

Der bisherige Amtsinhaber Donald Trump, der seine Niederlage weiterhin nicht anerkennt, kam bei der Abstimmung des »Electoral College« auf 232 Stimmen. Alle Wahlleute hielten sich damit an die Ergebnisse der Abstimmung vom 3. November. Biden hatte vor sechs Wochen landesweit mehr als 81 Millionen Wählerstimmen erhalten. Der frühere Vizepräsident kam auf 51,3 Prozent der Stimmen, Trump auf 46,8 Prozent.

Der US-Präsident wird gemäß der Verfassung allerdings nicht direkt vom Volk gewählt, sondern von den Wahlleuten, die auf der Ebene der Bundesstaaten bestimmt werden und zusammen das »Electoral College« bilden. Das Votum der Wahlfrauen und -männer fand gemäß der Tradition nicht zentral an einem Ort statt, sondern in ihren jeweiligen Bundesstaaten. Offiziell ausgezählt und verkündet wird das Ergebnis am 6. Januar im Kongress. Biden soll dann am 20. Januar als 46. Präsident der US-Geschichte vereidigt werden.

Noch während der Abstimmung der Wahlleute teilte Trump am Montag auf Twitter mit, dass Justizminister William Barr seinen Rücktritt eingereicht habe. In dem Rücktrittsschreiben heißt es, Barr werde am 23. Dezember aus dem Amt scheiden. Trump hatte seinen Minister zurechtgewiesen, nachdem dieser gesagt hatte, dass er keine Beweise für Wahlbetrug kenne. Damit hatte er Behauptungen des Präsidenten offen widersprochen.

Russlands Präsident Wladimir Putin gratulierte Biden am Dienstag als einer der letzten Staatschefs der Welt. »Ich für meinen Teil bin zur Zusammenarbeit und zu Kontakten mit Ihnen bereit«, schrieb Putin nach offiziellen Angaben in einem Telegramm an Biden. Auch Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda gratulierte. (dpa/AFP/jW)