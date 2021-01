imago stock&people Chuzpe ist alles: Die mondäne Welt des Fin de Siècle (Pariser Café um 1900)

Tricksen und täuschen: In der Tier- und Pflanzenwelt, in der es ums Fressen und Gefressenwerden geht, ist es überlebenswichtig. In der menschlichen Gesellschaft ist es ähnlich, nur dass nicht die biologische, sondern die soziale Existenz auf dem Spiel steht – oder, was fürs neoliberale Individuum dasselbe ist, das eigene Fortkommen, der Aufstieg. Ein Talent zum Blenden, Bluffen und Sichverstellen, eine Neigung zur Schauspielerei, dazu die Gabe der Menschenkenntnis und ein gerüttelt Maß an Selbstbewusstsein inklusive Kaltblütigkeit und Frechheit – kurz: Die Fähigkeit zur Hochstapelei ist hilfreich, um sich in der bürgerlichen Welt durchzusetzen.

Der Rumäne Georges Manolescu hatte instinktiv begriffen, wie die Klassengesellschaft funktioniert. 1871 als Georgiu Mercadente geboren, strebte er, der nicht von Haus aus den begüterten Schichten angehörte, mit größtem Ehrgeiz dorthin, wo die Sonnenseite des Lebens lockt. Als Teenager büchs­te er von der Kadettenschule aus, trieb sich in Konstantinopel und Athen herum, lernte die Regeln des Betriebs, trumpfte forsch als Warenhausbesitzer auf und drang mit Chuzpe in die mondäne Welt des Fin de Siècle vor. Was er in London, Paris, Nizza und der Schweiz zum feinen und respektablen Leben inklusive Chauffeur und Kammerdiener brauchte, stahl er als Hoteldieb an Geld und Schmuck zusammen; wurde er gefasst, so wand er sich mit großem Geschick aus dem ärgsten Schlamassel heraus oder machte nach kurzer Unterbrechung dort weiter, wo er aufgehört hatte.

Mit seinem gut einstudierten Auftreten gelang es schon dem Jüngling, mit reichen Witwen anzubandeln und sogar die dänische Königin zu bezirzen. Als erwachsener Mann beschaffte er sich ein Fürstendiplom und heiratete eine wenig vermögende deutsche Gräfin – sein einziger Fehlgriff: ein aus Liebe begangenes schlechtes Geschäft, ein aus Unvernunft eingegangener Handel auf dem Heiratsmarkt.

In zwei Bänden berichtete Georges Manolescu 1905 von dem Leben, das er geführt hat oder geführt haben will. Im Oktober ist eine Neuausgabe im Manesse-Verlag erschienen. Dass Manolescu nach vielen Jahren und zahllosen Affären und Diebstählen auf den Punkt genau weiß, was er wann wo getan, gemopst und beim Hehler für welche Summe versetzt hat, darf man wohl der Déformation professionelle eines Berufsschwindlers zurechnen. Es verschlägt auch nichts, dass der die Wahrheit seiner Erinnerungen beteuert, weil das nicht erst seit dem Lügenbaron Münchhausen dazugehört; und es passt, dass sein Übersetzer und vielleicht Ghostwriter Paul Langenscheidt sich gewiss hat anstecken lassen.

Auch so ergibt sich das Bild eines Mannes, der seinen Beruf liebt und in der Gesellschaft Karriere macht; der ihre verborgenen Prinzipien im tätigen Leben ausnutzt und im Schreiben offenlegt: Thomas Mann ließ sich von seinen Bekenntnissen zum »Felix Krull« anregen und Ernst Lubitsch zur Figur des Juwelendiebs Gaston Mo­nescu in »Trouble in Paradise« (deutsch: »Ärger im Paradies«).

Ob real oder fiktiv, das späte 19., frühe 20. Jahrhundert war die Hochzeit des professionellen Aufschneiders. Nach Manolescu kamen Wilhelm Voigt alias der Hauptmann von Köpenick, der falsche Hohenzollernprinz Harry Domela und ein gewisser Victor Lustig, dem es in den 1920ern zweimal gelang, den Eiffelturm an Schrotthändler zu verkaufen. Begonnen aber hatte diese Geschichte im 18. Jahrhundert – Stichwort Cagliostro –, als das Bürgertum mählich an die Macht drang. Zu Ende ist sie bis heute nicht; nur dass man sich, vielleicht mit der Ausnahme Gert Postel, kaum noch an einzelne Namen erinnert, weil das Prinzip Angeber, Blender, Hochstapler ein Massenphänomen geworden ist.

Der Beruf des Betrügers und Schwindlers ist sozusagen das Pendant zum Geschäftsmann, der legal operiert. Beide agieren in einer auf Wettbewerb, auf Konkurrenz aufgebauten liberalen oder eben neoliberalen Gesellschaft, in der jeder ganz allein seines Glückes Schmied sein soll und das Individuum sich gegen die anderen Egos durchsetzen muss, weil alles Glück an Geld und Geltung hängt. Das geht, solange es geht, für den einzelnen wie für die Gesellschaft. Für Georges Manolescu war schon 1908 Schluss, mit 37.