Das moderne Töten

imago images/Everett Collection Erfolg gering, Wirkung fatal: Schottische Wehrpflichtige im Training (1940)

Die meisten Leser stellen sich unter Kriegsgeschichte vermutlich Berichte über Feldzüge und Schlachten vor, über begabte Generale und Luschen, über das Verhältnis militärischer und politischer Entscheidungen und vielleicht noch über die Neuerungen der Waffentechnik und ihre Auswirkungen auf Strategie und Taktik. Wenn aber Bruno Cabanes mit dem Titel des umfangreichen Sammelbands, den er herausgegeben hat, »eine Geschichte des Krieges« verspricht, so deutet er damit an, dass mehrere Zugänge möglich sind.

Der Untertitel schränkt ein. Es geht um Kriegsgeschichte vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Der Einschnitt liegt bei der Französischen Revolution und ist sinnvoll gewählt: Von 1792 an wurden in Europa die verhältnismäßig kleinen, von absolutistischen Fürsten zum Dienst gezwungenen und deshalb unbeweglichen Heere abgelöst. Die Schlachtordnung der alten Armeen war dadurch bestimmt, die unfreiwilligen Soldaten am Weglaufen zu hindern. Die französischen Revolutionäre kämpften für ein Ideal und waren darum taktisch beweglicher. Damit setzte eine immer stärkere Mobilmachung der Bevölkerung ein – sowohl ideologisch als auch im Hinblick auf die Masse. Kriege wurden immer aufwendiger, die Kriegswirtschaft gewann an Bedeutung, und damit wurden Zivilisten zu militärischen Zielen.

Einen vorläufigen Höhepunkt stellt in dieser Hinsicht der Zweite Weltkrieg dar. Danach gab es zwar in den meisten Staaten noch eine allgemeine Wehrpflicht für Männer, doch die Drohung mit Atomwaffen ließ die Bedeutung umfangreicher Heere schwinden. Wo noch in großem Umfang Wehrpflichtige eingesetzt wurden – wie von den USA in Vietnam –, war der militärische Erfolg gering und die politische Wirkung fatal. Seit gut 40 Jahren geht der Trend in entwickelten Staaten, mit wenigen Ausnahmen wie Südkorea, in Richtung Berufsarmee, zumal die immer komplizierteren Waffen Spezialisten erfordern. Absehbar gefährliche Einsätze werden zudem von Söldnern übernommen.

Die gut zwei Jahrhunderte, zu denen Cabanes Beiträge gesammelt hat, sind also mit gutem Grund von früheren Kriegen abgegrenzt. Die gut 60 Artikel sind nicht einzelnen Zeitabschnitten, Ländern, Kriegen oder Personen gewidmet, sondern Themen. Vier große Abschnitte erlauben ein wenig Orientierung: »Der moderne Krieg«, »Soldatische Welten«, »Kriegserfahrungen«, »Kriegsfolgen«. Doch könnten manche Aufsätze auch anders eingeordnet werden. Sie bringen nicht nur »eine Geschichte des Krieges« (neben möglichen anderen), sondern viele Geschichten, die den Krieg jeweils unter einem Blickwinkel zeigen.

Das können einzelne Aspekte sein, etwa wenn Hew Strachan den Bedeutungswandel des Begriffs »Schlacht« in den Blick nimmt, von Ereignissen in den Napoleonischen Kriegen, die auf begrenztem Gebiet höchstens drei Tage dauerten, bis zu mehrmonatigen Konfrontationen über ausgedehnte Frontabschnitte in den Weltkriegen. Samuel Moyn skizziert das Verhältnis von Krieg und Recht, der Herausgeber Cabanes die Geschichte des Umgangs mit Kriegstoten, Anne Rasmussen die mit Wunden und Verwundungen.

Die Autorinnen und Autoren sind überwiegend an Universitäten in Frankreich, Großbritannien und den USA tätig. Dies spiegelt sich auch in der empfohlenen Forschungsliteratur wieder: Es zählt, was auf Englisch oder Französisch geschrieben wurde. Deutsch kommt ausnahmsweise vor, Russisch oder Chinesisch nie. Aber es wurde eine globale Perspektive angestrebt. Kolonialkriege werden in vielen Beiträgen genannt. Lesenswert ist etwa der Aufsatz von Caroline Elkins über »Die Mythen des britischen Imperialismus«. Hier lernt man, dass die britische Kolonialpolitik und die Entkolonialisierung keineswegs gewaltarm verliefen. Während die deutsche Luftwaffe im Spanischen Bürgerkrieg Flächenbombardements für den kommenden Weltkrieg übte, vernichtete die britische Luftwaffe zwecks Aufstandsbekämpfung arabische Städte – unter dem Kommando jenes Arthur Harris, der später die Bombenangriffe auf Deutschland verantwortete. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete die britische Kolonialherrschaft ein erbarmungsloses Lager­regime: Ab 1952 wurden in Kenia Zehntausende Aufständische interniert und häufig gefoltert, Hunderttausende mutmaßlicher Unterstützer in angebliche »Wehrdörfer« umgesiedelt.

Natürlich gibt es in dem Band auch schwächere Beiträge. Wenn Christian Ingrao über »Extreme der Gewalt« schreibt, wäre eine Bestimmung nötig, was überhaupt in einem per se gewaltsamen Krieg als extrem zu gelten hat. Élisabeth Claverie singt mit ihrem Artikel »Urteilen, die Wahrheit sagen, versöhnen« ein Loblied auf den strafrechtlichen Umgang mit ­wirklichen oder vermeintlichen Kriegsverbrechen, wie er sich in den letzten gut 20 Jahren etabliert hat. Dabei berücksichtigt sie nicht, dass es eine Machtfrage ist, welcher Akteur vors Tribunal geschleppt wird und welcher in der internationalen demokratischen Presse als Zukunftshoffung gilt. Auch will sie nichts davon wissen, dass ein derart herbeigeführtes Urteil als Machtdemonstration Versöhnung gerade verhindern kann.

Gegenüber der früheren Kriegsgeschichtsschreibung ist der kulturwissenschaftliche Zugang stark aufgewertet. So erfährt man viel und Wichtiges über Belastungen und Sinneswahrnehmungen im Kampf (Hervé Mazurel) oder Traumatisierungen (Thomas Dodman). Weitgehend fehlt die Ökonomie. Zwar schreibt Jennifer Siegel über den »Preis des Krieges«, nämlich wie Staaten die immensen Kosten aufgebracht haben. Doch einen Beitrag über die Profiteure des Krieges sucht man vergebens. Der letzte Block von Beiträgen ist »Kriegsfolgen« überschrieben, dagegen ist nichts zu sagen. Ein paar Gedanken zu Kriegsgründen wären allerdings auch nützlich gewesen. So aber entsteht der Eindruck, dass Kriege irgendwie unterlaufen. Das heißt keineswegs, dass man aus diesem Band und seinen in der großen Überzahl substantiellen Beiträgen nicht viel lernen könnte. Nur sollte man die Lücken nicht vergessen, die denjenigen gefallen dürften, deren Aktien gerade wieder steigen.