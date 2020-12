Kein Nebenprodukt

Carlos Barria/REUTERS Eine Anlage für die Produktion von Solarstrom im chinesischen Lanzhou (2013)

Die Wirtschaftswissenschaft ist auf die naturwissenschaftliche Binsenweisheit gestoßen, dass der Planet Erde endlich und unendliches Wachstum des Ressourcenverbrauchs daher nicht möglich ist. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die Neoklassik, die als vorherrschende ökonomische Lehre weiter in ihrem Elfenbeinturm ahistorischer Weltfremdheit verharrt. Vielmehr hat sich Heiner Flassbeck, unter den deutschen Ökonomen der Gegenwart einer der wenigen dezidierten Nicht-Neoklassiker, vorgenommen, einen Beitrag zur »Versöhnung« von Ökonomie und Ökologie zu leisten.

Der interessierte Leser erhält allerdings rasch einen Dämpfer, denn die Behandlung der Thematik wird schnell eingedampft – auf die Energiewende bzw. die Klimaproblematik. Wachstumskritik wird zurückgewiesen, weil nämlich nach Flassbeck »die ohnehin schon Benachteiligten und die Arbeitslosen ohne wirtschaftliches Wachstum keine realistische Chance haben, ein auch im ökologischen Sinne vernünftiges Leben zu führen«. Mit der »Entknüpfung von fossilem Energieverbrauch und wirtschaftlicher Entwicklung« wird allerdings ein wesentlicher Teil des Problems verfehlt: Rechnet man nämlich die CO2-Last aus der Ressourcennutzung heraus, ist der Verbrauch an Rohstoffen, Natur und Wasser immer noch etwa doppelt so groß wie er sein dürfte. Es geht also um weit mehr als nur um die Energiewende.

Dennoch ist die Klimaproblematik ein heißes Eisen, das nicht erst seit den freitäglichen Zukunftsdemonstrationen zunehmend auch die Politik beschäftigt. Die Politik allerdings, so Flassbeck, verzettele sich, so dass der »Effekt auf die globalen Emissionen von CO2, das kann man heute schon exakt vorhersagen, (…) gleich null sein (wird)«. Eine Bewältigung der Klimaherausforderungen erfordere, dass die Menge der verbrauchten fossilen Energieträger eher früher als später gegen null gehen müsse. Wenn es auf Märkten um Mengenbegrenzungen gehe, führe kein Weg am Preis vorbei. »Der Preis für fossile Energieträger muss von nun an in realer Rechnung (…) dauernd steigen« – da hat Flassbeck zweifellos recht. Und wenn alles, was Klima und Umwelt schädigt, teurer werden müsse, könne die soziale Stabilität nur gesichert werden, wenn die Ärmsten Kompensationen erhalten. Wenn zudem noch Mehrheiten für dieses Projekt gewonnen werden sollen, brauche es soziale Kompensation nicht nur national, sondern global.

Gebraucht werde also eine Weltübereinkunft zu weitreichenden Eingriffen in die Wirtschaft, mit dem Ziel, weltweit die Produktion bzw. Förderung unerwünschter Güter zu verhindern. Denn »jede Anstrengung« mache »nur dann Sinn, wenn es eine globale Anstrengung ist. Eine globale Anstrengung aber gibt es nur, wenn es auch eine globale Preissteuerung gibt.« In einer Weltwirtschaft, in der die meisten Länder einseitig auf Rohstoff- bzw. Nahrungsmittel- bzw. Energieträgerexporte angewiesen sind, kann eine globale Vereinbarung, »unerwünschte Rohstoffe« in der Erde zu lassen, jedoch nur dann erreicht werden, wenn die Konsumenten nicht nur ihre Nachfrage auf null reduzieren, sondern auch noch bereit sind, Kompensationen für entgangene Exporteinnahmen zu leisten. Die Entwicklungskluft müsste daher geschlossen werden, indem der Produktions- und Exportverzicht bis zur Gleichstellung der Lebensqualität entgolten wird. Nach Flassbeck schafft nur eine »allgemeine Wirtschaftspolitik, eine Politik, die den Lebensstandard der Bürger deutlich erhöht«, die Voraussetzungen dafür, dass sich »die Politiker in den Entwicklungsländern unseren Maßstäben annähern und bereit sind, einen Teil der verfügbaren Güter wieder aufzugeben, wenn es zur Rettung des Planeten notwendig ist«.

Soweit, so richtig – aber wie soll das unter den Bedingungen der globalen Marktwirtschaft gelingen? Darauf bieten Flassbecks eigentümlich verklärte Vorstellungen vom Funktionieren einer kapitalistischen Marktwirtschaft keine Antwort. Er ignoriert durchweg die im Kapitalismus national wie international allgegenwärtige Gier nach Profit, die sich mittels unerbittlicher Konkurrenz durchsetzt. Es ist die Konkurrenz, die nicht nur Arbeiter untereinander beim Wettbewerb um Jobs gegeneinanderstellt, sondern auch Unternehmer zwingt, möglichst »effizient« – mit niedrigen Löhnen und billigen Energiequellen – zu produzieren; sie ist vor allem auch globaler Kampf um Entwicklungschancen. Staaten sind so gegeneinander ausgespielt – je einseitiger ihre Wirtschaft strukturiert ist, desto mehr. Was im Buch wieder und wieder als »Markträumung« um jeden Preis apostrophiert wird, beruht schlicht auf dem Zwang zum Wahrnehmen sich bietender Gelegenheiten, die eigene Lage – im Zweifel auch gegen alle ökologischen Einsichten – zu verbessern, wenn andere die Möglichkeit dazu bieten. Mit anderen Worten: Die Plünderung von Ressourcen und die Zerstörung sozialer und ökologischer Lebensgrundlagen ist kein vermeidbares Nebenprodukt des Kapitalismus, sondern entspricht seinem Wesen. Erst die Beseitigung der Konkurrenz als Funktionslogik und Bewegungsweise des Systems würde die Voraussetzungen für kalkulierbare, verlässliche Strategien einer globalen Versöhnung von Ökonomie und Ökologie schaffen.