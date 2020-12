Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 16. Dezember, an junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de verlosen wir zweimal das Buch: »Wehret den Anfängen – Die AfD: Keine Alternative für Deutschland«, ein Sammelband u.a. mit Beiträgen von Anton Latzo, Ellen Brombacher und Ulli Jeschke, erschienen in der Edition Berolina.

Das Buch »Schöne Tage«, ein Roman von Franz Innerhofer, erschienen im Residenz-Verlag, haben gewonnen: Eva Wolf-Kindervater aus Bergisch Gladbach und Richard Oest aus Neschwitz.