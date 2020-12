Abschiebestopp nach Syrien läuft aus

imago/Future Image

Der generelle Abschiebestopp für Geflüchtete aus Syrien läuft zum Jahresende aus. Die Innenminister von Bund und Ländern konnten beziehungsweise wollten sich bei ihren Beratungen nicht auf eine Verlängerung einigen. Deshalb sollen vom kommenden Jahr an wie vom Bundesinnenministerium gewünscht Abschiebungen von »Gefährdern« und Straftätern nach Syrien wieder möglich sein, wie Innenstaatssekretär Hans-Georg Engelke am Freitag mitteilte. Jeder Abschiebung müsse aber eine Einzelfallprüfung hinsichtlich der Risiken für die Betroffenen vorausgehen. Von dem Schritt solle das »Signal« ausgehen, »dass Deutschland kein Schutzraum für Gefährder und schwere Straftäter« sei, sagte Engelke. Derzeit gebe es in Deutschland rund 90 als »Gefährder« eingestufte syrische Staatsbürger.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) zeigte sich enttäuscht über die Nichtverlängerung des generellen Abschiebestopps. »Die CDU/CSU- Innenminister wollen den Eindruck erwecken, dass es keine Hindernisse mehr gibt, um Menschen nach Syrien zurückzuführen«, erklärte er. »Dem ist aber nicht so.« Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hielt das Vorgehen »ein Stück weit für populistisch«.

Ein weiteres Thema der Innenministerkonferenz (IMK) war die »Querdenken«-Bewegung gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie. Teilnehmer bewerteten laut einem Bericht der Deutschen Presseagentur die rechtsoffene Bewegung als heterogen. In Baden-Württemberg wird sie seit dieser Woche vom Verfassungsschutz beobachtet. Der Vorsitzende der IMK, Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD), sagte ganz generell: »Die Pandemie ruft Extremisten auf den Plan.«

Vor einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz steht Berichten zufolge auch die gesamte AfD. Eine entsprechende Entscheidung soll nach Spiegel-Informationen offenbar im Januar fallen. Bei der IMK hatte laut Teilnehmern Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, von einem wachsenden Einfluss des offiziell aufgelösten völkischen »Flügels« in der AfD berichtet. (dpa/jW)